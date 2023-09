El cambio de horarios de Renfe retrasa las llegadas de los primeros AVE del día Granada-Madrid

Renfe modificará los horarios de los trenes AVE entre Granada, Madrid y Barcelona a partir del próximo 17 de octubre, según acaba de anunciar la compañía, después de que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) concluya las obras llevadas a cabo en nueve puentes de la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla en la provincia de Córdoba, y que forman parte de las actuaciones para la renovación y modernización de la infraestructura, inaugurada hace tres décadas. A pesar de que estos horarios suponen una mejora de tiempos de viaje en casi todos ellos, en especial la ruta con Barcelona, la relación Granada-Madrid sale perjudicada en competitividad horaria ya que los trenes AVE de primera hora de la mañana en ambos sentidos retrasan su salida, lo que implica llegar también más tarde al destino que ahora. Esto viene a agravar el problema de conectividad, sobre todo para el sector empresarial. Una noticia que llega al día siguiente de que se confirmara que el aeropuerto recupera el primer vuelo de la mañana con Madrid aunque solo durante dos días a la semana. Por otro lado, los billetes para estos servicios están abiertos hasta finales de enero, lo que confirma que en la nueva programación no se tiene en cuenta el cuarto tren con Madrid que empezará a operar cuando se inaugure el cambiador de ancho, y permita extender su trayecto hasta Almería.

De esta forma, los primeros trenes AVE de la mañana entre Madrid y Granada saldrán a partir del 17 de octubre a las 7:25 desde Puerta de Atocha-Almudena Grandes, y a las 6:46 horas desde Andaluces. Esto supone en el primer caso retrasar 25 minutos su salida (ahora lo hace a las 7:00 horas), y 46 minutos el segundo (ahora lo hace a las 6:00). La implicación es que quien quiera venir a Granada en AVE desde la capital llegará ahora a las 11:04 en vez de a las 10:42, que tampoco es que fuera un horario muy competitivo, dejando en nada la mejora del tiempo de viaje en tres minutos; y al revés, se bajará en Madrid a las 10:38 en vez de a las 9:47 horas, que sí podía ser compatible con una jornada laboral. Además, este tren tarda incluso cinco minutos más que el actual.

Las otras dos relaciones Granada-Madrid no tienen muchos cambios. El segundo AVE con la capital se retrasa 23 minutos para salir a las 15:28 desde Andaluces, llegando a Puerta de Atocha a las 19:08, 18 minutos después que en el horario actual. El tiempo de viaje se reduce en cinco minutos (3:40 en total). El tercer AVE y último del día tarda dos minutos más que el que hay ahora (3:45) y también llega más tarde a la capital. Parte desde Granada a las 19:18 (seis minutos más tarde) y arriba a las 23:03, ocho minutos más tarde que ahora.

En el sentido contrario, prácticamente se mantiene igual el segundo AVE Madrid-Granada. Retrasa su salida 35 minutos para partir a las 14:35 desde Puerta de Atocha para terminar en Andaluces su trayecto a las 18:07 en vez de a las 17:35 como ahora. No se nota tampoco la reducción del tiempo de viaje en tres minutos. Sí supone una mejora sustancial el último trayecto del día desde Madrid, que mejora en un cuarto de hora la frecuencia actual a pesar de salir dos minutos más tarde (20:05). Así, este AVE acabará su viaje a las 23:35 y no a las 23:48 horas, al borde de la medianoche, como hasta ahora, siendo además el servicio más rápido de Alta Velocidad entre Madrid y Granada (3:30 de trayecto).

Por lo que respecta al servicio AVE entre Granada y Barcelona, este sí sale ganando desde el 17 de octubre. La salida desde la Ciudad Condal se mantiene a las 6:45 horas pero el tiempo de viaje se reduce en 36 minutos nada menos (6 horas y 25 minutos), por lo que la llegada a la estación de Andaluces se queda fijada a las 13:10 horas en vez de a las 13:36, a las puertas de la hora punta en Granada. También se reduce el tiempo de viaje de la relación desde Granada a Barcelona-Sants, que pasa a durar 6 horas y 16 minutos (26 minutos menos), y que adelanta su salida a las 15:33 y por tanto, su llegada, desde el día 17 de octubre a las 21:49 horas en vez de a las 23:00 de ahora. Esto también mejora los horarios de llegada a las paradas intermedias de Zaragoza, Lleida y Tarragona.

Los horarios completos de estos servicios se pueden consultar en los canales habituales de Renfe y los billetes pueden adquirirse con antelación hasta el 31 de enero de 2024 en la relación con Madrid, mientras que con Barcelona lo están hasta diciembre del año que viene, explica la compañía, para aquellos usuarios que quieran conocer los nuevos horarios de las paradas intermedias de muchos de sus servicios.

Estos horarios no suponen cambios en las frecuencias ni en la programación de los servicios Avant de media distancia entre Granada, Sevilla y Málaga, ya que la infraestructura mejorada por Adif no es lugar de paso de estos trenes. Eso sí, el hecho de que Renfe haya programado ya la compra de billetes Granada-Madrid hasta finales de enero deja entrever un dato importante: no habrá nueva relación con la capital hasta después de esa fecha. En ese momento se espera que pueda entrar en funcionamiento el cambiador de ancho ferroviario del Cerrillo de Maracena, que sumará una nueva frecuencia por línea de Alta Velocidad entre Madrid y Granada, con continuidad del viaje hasta Almería. Será en ese momento cuando se reajusten los surcos y el mallado para dar paso a este nuevo servicio Alvia.

La adaptación de los horarios en los trenes AVE de Granada con Madrid y Barcelona se realizan una vez concluidas las obras de impermeabilización de tableros en nueve viaductos en la provincia de Córdoba, en el marco de su plan de rehabilitación integral de la línea de alta velocidad que lleva a cabo Adif, recuerda la operadora. "Estos ajustes están programados a partir del 17 de octubre en todas las relaciones de Andalucía con Madrid, Valencia y Barcelona que circulen en todo o en parte de su recorrido por la línea de alta Velocidad", añaden.