Cambios de licencias, la opción para mantener el ocio nocturno pubs y discotecas en Granada

A mediados de agosto Andalucía aplicó el acuerdo conjunto entre comunidades y Ministerio de Sanidad para cerrar por decreto los establecimientos de ocio nocturno, es decir, discotecas, bares de copas y pubs. Pero la medida tiene sus huecos. De hecho, recientemente Granada ha sido protagonista nacional por el descontrol del ocio nocturno y los jóvenes, lo que ha llevado a preguntar por qué siguen abiertos los negocios a pesar de las restricciones de la normativa y ahora es que ni si quiera pueden abrir más allá de las diez de la noche.

El asunto son los cambios de licencias que los propietarios están solicitando y las propias licencias iniciales que tenían los establecimientos, que les permiten estar abiertos.

Según han informado desde el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Granada, hay dos categorías que no pueden abrir según la norma: las discotecas, ahora denominadas establecimientos de esparcimiento, y los pubs con licencia de establecimiento de hostelería especial con música. Las primeras no pueden abrir en ningún caso y las segundas no pueden hacerlo en el caso de que solo ofrezcan bebidas.

Pero existen opciones. Los establecimientos tienen dos posibilidades, convertirse en otra clase y cambiar la licencia o quedarse como están.

En la capital, el Ayuntamiento ha gestionado ya las peticiones de 3 pubs y una discoteca para transformarse. Y lo hacen mediante declaración responsable. Así, los pubs se transforman en bar tradicional, lo que les somete a otras condiciones en cuanto horarios y aforos, además de las restricciones aplicadas con motivo de la pandemia, que también afectan a la hora de cierre y aforo (75% en los locales de hostelería normal y 60% en los de copas).

Después están los negocios que tienen licencia de establecimientos de hostelería con o sin música, licencia por ejemplo que poseen la mayoría de los situados en la calle Ganivet, y que pueden abrir desde por la mañana y se someten a unos límites de aforo. En este caso, pueden abrir sin problema como un bar normal.

Otros han optado por mantenerse como locales de hostelería especiales (pubs) ofreciendo comida elaborada que no exija cocinado o llegando a acuerdos con otros establecimientos cercanos para ofrecer sus comidas a sus clientes haciendo una suministro efectivo de alimentos. En estos casos los trámites no se realizan ante el Ayuntamiento sino ante la Junta de Andalucía por motivos sanitarios.

El Ayuntamiento asegura que dentro de sus competencias inspeccionan los locales que presentan esa declaración responsable para cambiar la licencia ya que hay que tratarlos como locales con licencia nueva.

Las declaraciones responsables son un trámite que ya se aplicaba con anterioridad en el Ayuntamiento pero está siendo una herramienta muy eficaz en estos tiempos de restricciones por el coronavirus para posibilitar el cambio de categoría de establecimientos. Y no solo se aplica en Granada, también se da en otras ciudades como Sevilla, que les permite el cambio a licencia de cafetería provisional, Mérida, Huesca, Oviedo o Zaragoza.