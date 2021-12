La campaña de vacunación llega a los niños de Granada con la peor tasa de incidencia por edades

Los niños han tenido que esperar casi un año para ser vacunados contra el coronavirus. A partir de hoy le llega el turno al grupo de edad de menores de entre 11 y 5 años, empezando primero por los nacidos entre los años 2010 y 2012, con lo cual el proceso volverá a vivir una aceleración en una fase muy importante de la pandemia, en pleno crecimiento de la sexta ola. Y en Granada lo hace con la peor tasa de incidencia de la provincia por franjas de edad con 265 casos en dos semanas, 111 puntos por encima de la media provincial. El proceso se hará en los centros de salud y hospitales habilitados para ello en la provincia, que el lunes recibió los 3.600 viales con 19.500 dosis en su interior, aunque habrá un acto simbólico en el CEIP Fuentenueva de la capital.

Los granadinos nacidos entre esos años se vacunarán en sus centros de salud en un primer momento, ya que la cercanía de las fiestas navideñas han hecho que se deseche la idea de vacunar en los propios centros escolares. En Granada capital los puntos de vacunación será los habituales en Albayda, Gran Capitán y Zaidín Centro, además del espacio del Doctor Olóriz, que ha preparado una sala especial para que los niños se sientan más cómodos, según fuentes sanitarias. En el distrito Metropolitano se inmunizará a los menores en los veinte centros de salud que son cabecera comarcal; en la Costa en Albuñol, Castell de Ferro, todos los de Motril y Salobreña, y en Huéscar, Guadix y Baza en la zona Nordeste.

La población infantil entre cinco y once años con antecedente de infección por SARS-CoV-2, independientemente de la fecha de confirmación, se vacunará con una sola dosis a partir de las cuatro semanas después del diagnóstico de la infección o fecha de inicio de síntomas. En el caso de tener infección tras haber recibido la primera dosis, se completará la pauta con una segunda dosis tras la recuperación y cuando hayan transcurrido cuatro semanas de la infección, manteniendo también el intervalo de ocho semanas respecto a la primera dosis.

Los datos hablan bien a las claras del impacto que tienen las vacunas entre la población vacunada y no vacunada incluso para evitar contagios, aunque los sueros no sean expresamente para que no haya transmisión del virus. Pero se protege a un sector de la población con mucha capacidad de contagiar a personas de mediana edad y jóvenes, que es donde la incidencia del virus está golpeando ahora con mayor fuerza en forma de contagios, que no de hospitalizaciones y mucho menos muertes.

Así, la incidencia del coronavirus entre los jóvenes de 19 a 12 años que sí están vacunados es de 66,8 casos por cada 100.000 en dos semanas, mientras que justo por debajo, entre 5 y 11, que son los que ahora empiezan el proceso, asciende a 265, la mayor entre todas las franjas de edad de la provincia. Los bebés de 0 a 4 años tienen una tasa de 153. Es justo lo mismo que pasa en los mayores. Quienes han recibido la tercera dosis de refuerzo, en su mayoría mayores de 70 años, presentan una ratio de 64,2 (hasta 79 años) y 35,8 (mayores de 80); mientras que por debajo de esas edades las incidencia superan ampliamente el centenar a medida que se ha ido perdiendo la inmunidad. Cabe recordar que de 40 años en adelante el proceso masivo terminó a principios del verano pasado, lo cual está ya en el umbral de eficacia de los preparados.