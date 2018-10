"Nos creeremos la subida de las pensiones cuando esté en una ley"

Granada no fue menos que el resto de ciudades de España. Alrededor de 400 personas secundaron la convocatoria de dos manifestaciones convocadas por los principales sindicatos y plataformas de la provincia para pedir que se materialice el principio de acuerdo alcanzado la semana pasada en la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo que apuesta por indexar las pensiones al IPC (Índice de Precios al Consumo).

Bajo el lema 'No al robo de derechos a los jubilados. En defensa del estado del bienestar', los pensionistas recorrieron la Gran Vía defendiendo un sistema público de pensiones acorde al coste de la vida y que garantice la prestación para las futuras generaciones, aunque en la marcha, que partió a mediodía de ayer de la puerta de la Subdelegación del Gobierno y terminó en la plaza de Isabel la Católica, hubo muy poca presencia de gente joven, apenas una decena de sindicalistas sobre los cerca de 300 asistentes, según fuentes de las confluencias.

Al frente de la protesta figuraban Ricardo Flores, secretario general de Comisiones Obreras en Granada, y su homólogo en UGT para la rama de pensionistas, jubilados y prejubilados, José Luis Morales. Flores se mostró "confiado" en que se "materialice" el acuerdo que vincula el incremento de las pensiones con el IPC, pero advirtió de que "vamos a seguir muy vigilantes para que se cumpla", y para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo. Por eso, avisó de que Comisiones Obreras seguirá con el calendario de movilizaciones "previsto para que se cumplan las reivindicaciones con el pacto de Toledo".

Morales se mostró más crítico, y afirmó que para su sindicato el preacuerdo de las fuerzas políticas con el pacto de Toledo "no quiere decir nada" porque "nos han tomado demasiadas veces el pelo". Por eso, insistió en que seguirán en la calle hasta que no vean "plasmado en una ley en el Congreso" el acuerdo que vinculará las pensiones al IPC, "esté gobernando quien esté gobernando". Asimismo, Morales exigió que se cumpla con la Ley de Dependencia, "que apenas atiende al 50% de los mayores que tendría que atender", además de solicitar una sanidad pública de calidad porque "no es posible que para atender un médico de cabecera te den diez días de demora".

A la manifestación acudieron, en representación del PSOE, partido que está en el Gobierno central, la parlamentaria andaluza Teresa Jiménez. La diputada en el Congreso, Elvira Ramón, el senador José Martínez Olmos y los parlamentarios Olga Manzano y Miguel Castellano. Jiménez declaró que los gobiernos socialistas "están dando respuesta a las reivindicaciones de un colectivo vulnerable, que no fue escuchado por el PP y que cuenta con el respaldo y escucha tanto del Gobierno andaluz como del Ejecutivo estatal".

La manifestación por Gran Vía no fue la única medida reivindicativa de los pensionistas y jubilados de Granada. Una hora antes, en la Plaza del Carmen, se concentraron los miembros de la plataforma Metropolitana de Pensionistas de Granada, que reunió a cerca de un centenar de personas. Con gritos de "¡insistir, resistir!", los integrantes de este grupo se unieron a la citación que entidades con similares reivindicaciones realizaron en el resto de España, con especial importancia la celebrada en Madrid.

Los miembros de la plataforma reprocharon a los "diversos partidos" que conforman el pacto de Toledo retrocedido con la revalorización de las pensiones "aduciendo, entre otros razonamientos, necesidad de estudio de la viabilidad y situación de déficit de la caja de la Seguridad Social". Metropolitana de Pensionistas de Granada reprochó que entre esos partidos esté el PSOE, "después de aparentar que se podía aprobar la revalorización con arreglo a este indicador, han dado marcha atrás".