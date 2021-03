Una década de evolución del feminismo en Granada: del millar de mujeres a las 60.000 asistentes a la manifestación del 8M

El 24 de octubre de 1975 fue un día que cambió la historia y el papel de la mujer en ella. Se hizo desde aquella remota isla nórdica cuya población no se imaginaba cómo con los años serviría para marcar un antes y un después en todo el mundo. Aquella jornada, el 90% de las mujeres de Islandia (cuya población se sitúa entorno a los 220.000 habitantes) pararon por completo y el país se congeló por completo, valga la redundancia. Cerraron las escuelas, bancos, tiendas, plantas de algunas fábricas... Incluso hubo periódicos que no salieron a los quioscos al día siguiente. La imagen recorrió el mundo: más de 25.000 mujeres habían tomado las calles de Reikiavik en la primera gran lucha por la igualdad de género, situando así a Islandia a la vanguardia de la lucha feminista.

Cuatro décadas después Islandia es el país en el que existe la menor brecha salarial, el primero en prohibir por ley la desigualdad de sueldo entre hombres y mujeres, y el espejo en el que comenzaba a mirarse el resto del mundo. Tal fue así, que en 2016 Argentina seguía su ejemplo con otro paro masivo de las mujeres para clamar contra la violencia de género; en Polonia, por el derecho a decidir libremente sobre su maternidad; mientras que en 2018, hubo organizaciones feministas de 170 países que, con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer convocaron una huelga y un llamamiento masivo a la manifestación. Esa fecha marcó un antes y un después en el movimiento feminista, el cual en Granada ha llegado a movilizar a 60.000 personas, una cifra que, tan solo una década atrás, no llegaba al millar.

2011: Y todo se pintó de violeta

Hace diez años, en 2011, la marcha con motivo de 8M en Granada no llegó al millar de asistentes. Por entonces, pese a que las batucadas ya ponían ritmo a la reivindicación, la movilización en las calles granadinas aún escaseaba. Sin embargo, era la tónica general de casi cualquier tipo de movilización. Tal fue así, que por entonces ya se consideró que la manifestación había tenido una buena acogida. En esta ocasión, uno de los ejes reivindicativos giró entorno al colectivo de las empleadas de hogar y cuidadoras y su situación de desventaja social y económica, algo que, una década después, aún sigue sin resolverse.

2012: Una jornada de proclamas y batukada

El 8M de 2012 se repitieron prácticamente los mismos números que el año anterior. Y es que fueron alrededor de 700 las personas que partieron desde Triunfo para clamar por la igualdad entre hombres y mujeres. Esta marcha, a la que se sumaron 58 asociaciones, ONG, sindicatos y partidos políticos, se tiñó de un marcado carácter reivindicativo ante la reforma laboral y la ley del aborto.

2013: Una crisis con cara de mujer

Durante el año 2013, se empezó a comprobar cómo cada vez eran más las mujeres que comenzaban a secundar esta reivindicación del 8M, la cual clamó contra los retrocesos en materia de igualdad. Tal fue así que se multiplicó por tres el número de asistentes a la manifestación granadina, al pasarse de las 700 asistentes del año anterior a más de 2.000. El espíritu feminista reivindicativo comenzaba a resurgir visiblemente en Granada.

2014: Más de 5.000 voces claman a favor del derecho a decidir

El rechazo a la propuesta de la Ley del Aborto del entonces ministro Alberto Ruiz-Gallardón se topó con el rechazo de gran parte del colectivo femenino. En Granada se volvió a multiplicar el número de asistentes, llegando esta vez hasta las 5.000, en una marcha en la que, por primera vez, los políticos que acompañaban al movimiento feminista quedaron relegados a la segunda fila de la manifestación, cuando en ocasiones anteriores se habían posicionado en la pancarta que encabezaba la comitiva.

2015: Por un legado de igualdad

El 8M de 2015, que estuvo marcado por las elecciones andaluzas que se celebraron tan solo dos semanas después (el 22 de marzo), volvió a mantener el pulso en las calles en una manifestación que contó, de nuevo, con miles de asistentes en la capital granadina. Este año, el movimiento feminista acaparó gran parte del foco político durante la campaña electoral.

2016: La igualdad toma la calle

La violencia de género y la desigualdad salarial entre hombres y mujeres fue la tónica general de la marcha feminista de 2016, año en el que, como ya se vendría apreciando desde 2013, aumentó el número de personas que asistieron a la manifestación granadina del 8M. La mayoría de las formaciones políticas formaron parte de la comitiva. Tal fue así que, en el plano institucional, la Diputación -después de cuatro años de ausencia- y la Junta de Andalucía avalaron la iniciativa, al igual que lo hicieron algunos concejales de los distintos grupos de la oposición del Ayuntamiento de Granada, entonces gobernado aún por el PP.

2017: Granada se convierte en el grito de las que no tienen voz

Bajo el lema "Somos el grito de las que no tienen voz", que aunaba así la lucha contra la violencia de género y el clamor por la igualdad, en marzo de 2017 la manifestación del 8M ya comenzó a dejar ver los destellos de que la lucha feminista cada vez se hacía más fuerte. De nuevo, fueron más de cinco millares de personas las que se sumaron a la marcha.

2018: Las mujeres granadinas acorralan al machismo

El 8M de 2018 fue el año que marcó un antes y un después en el feminismo granadino. Por primera vez en la historia del país, las asociaciones habían convocado una huelga general, complementado con un parón de dos horas por la mañana para aquellas que no harían la huelga durante todo el día, que contó con un seguimiento masivo. Tal fue así que la marcha, que se celebró por la tarde, fue una de las manifestaciones más multitudinarias que se habían celebrado en la capital. Más de 40.000 personas tiñeron de morado las calles de Granada para reclamar una sociedad igualitaria. A la convocatoria de huelga se sumaron empresas señeras como Cervezas Alhambra, Portinox, Santa Bárbara, Puleva e instituciones como la Universidad de Granada.

2019: Granada se pone morada de feminismo en un 8M histórico

Si la marcha de 2018 fue todo un éxito, la de 2019 batió aún más récords. Tal fue así que la manifestación de ese 8M se llegó a catalogar como "la mayor movilización de la historia de la ciudad", tras haber contabilizado más de 60.000 asistentes. De este modo, se consolidó de forma absoluta el movimiento en la capital granadina y en el resto de la provincia donde, al igual que ocurrió el año anterior, se celebraron marchas en zonas como Motril, donde también hubo un gran seguimiento, o el norte provincial.

2020: El feminismo se hace ley en Granada

La jornada del 8M de 2020, esa que apenas unos días después acabó en el punto de mira (y que aún continúa) ante la expansión del coronavirus, hizo frente a la tensión que ya comenzaba a extenderse por todo el país por los contagios de Covid-19. Y es que aunque hubiese multitud de mujeres que decidieran evitar la aglomeración y mostrar su apoyo a la lucha por redes sociales, Granada aunó a más de 20.000 personas en una marcha que, al contrario de las anteriores que fueron durante la tarde, al tratarse de un domingo se traspasó a las doce del mediodía. Así, la lucha feminista mantuvo el pulso y volvió a evidenciar la necesidad de seguir trabajando en igualdad.

2021: La lucha continúa

Este 8M, dadas las circunstancias derivadas de la pandemia del coronavirus, las calles no estarán tan inundadas de mujeres como estos años atrás -de sobra es sabido que la convocatoria ha traído polémica pese a que en Granada, desde que empezó la desescalada del coronavirus, se han registrado 48 manifestaciones y 28 concentraciones- ya que habrá quienes no salgan a manifestarse por el Centro de la capital, pero lo que sí que habrá es un seguimiento masivo a través de las redes sociales, algo que no hará otra cosa sino evidenciar que el cambio de pensamiento de la sociedad, el cual se multiplicó a raíz de ese despertar de 2018, sigue presente porque llegó para quedarse. Porque, como bien se evidencia cada 8M, a las mujeres "nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo", por lo que toca seguir luchando, de una u otra forma, para lograr una igualdad real.