La declaración del acusado de matar a su yerno en Deifontes (Granada): "Cuando me di cuenta se había clavado él solo el cuchillo"

El hombre de 61 años acusado de asesinar de una puñalada en el pecho a su yerno, en agosto del año pasado en Deifontes, ha dicho este lunes ante el jurado popular que lo enjuicia esta semana en la Audiencia de Granada que la víctima se clavó un cuchillo que él portaba tras abalanzarse durante un forcejeo.

"No sé lo que hizo. Cuando me di cuenta se había clavado él solo el cuchillo (...) Después de lo que había pasado me quedé pillado", ha declarado Antonio E.R., que se enfrenta a una petición fiscal de 20 años de prisión, la misma pena que solicitan las acusaciones particulares que ejercen la esposa y la madre del fallecido.

Durante la primera sesión del juicio, que ha arrancado en la Sección Primera tras la conformación del jurado popular, el procesado ha relatado que el día de los hechos, el pasado 19 de agosto sobre 2019 sobre las 14:00 horas, recibió una llamada telefónica de su yerno en la que este último lo insultó.

En ese momento, el acusado se encontraba al parecer cortando jamón y se desplazó, sin dejar el cuchillo, hasta el domicilio de su yerno, que vivía a unos 100 metros. El cuchillo con el que había estado cortando jamón hasta ese momento lo "metió detrás del pantalón" pues "no sabía donde dejarlo" y, a su llegada a la puerta del domicilio del yerno, y tras preguntarle a su hija dónde estaba, éste se "abalanzó" sobre él, siempre según la versión que ha dado el acusado ante el jurado, y le "pegó muchos puñetazos en la boca" y le "cogió del pescuezo".

Cuando el joven fue a "tirarse a por él", sacó el cuchillo y miró hacia un lado "hablando" con su hija para tranquilizarla y el yerno "se abalanzó y se clavó él solo el cuchillo. No me di cuenta", mantuvo. "Se pegó el solo la puñalada", reiteró en otro momento de la declaración, en la que aseguró que no le dio tiempo a apartar el arma, que habría caído al suelo como su familiar, ya malherido.

Momentos después se ausentó del lugar porque "se quedó pillado después de lo que había pasado" y que admitió que no tenía buena relación con su yerno porque siempre le estaba "faltando" el respeto. "Iba a hablar con él, a preguntarle por qué me tenía que faltar de esa manera, sin haberle hecho yo nada", comentó Antonio.

Según la Fiscalía, una vez en su puerta, el acusado retó a gritos a su familiar a que saliera a la calle y cuando finalmente lo hizo aprovechó para asestarle de repente una puñalada "con la intención de causarle la muerte".

La cuchillada le alcanzó el hemitórax derecho y le seccionó la vena pulmonar dando lugar a un shock hipovolémico, ocasionándole "en pocos segundos", la muerte. Según se pudo comprobar después, el cadáver de la víctima no presentaba signos de lucha o defensa.

Tras apuñalar a su yerno, el acusado, que reconoce que no tiene ninguna enfermedad que afecte a sus facultades mentales, "abandonó apresuradamente el lugar" en dirección a su vivienda, en cuya azotea, según el Ministerio Público, escondió el cuchillo.

Tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares que ejercen la mujer y la madre del fallecido piden para el procesado 20 años de prisión por asesinato, mientras que su defensa solicita la libre absolución al considerar que no tuvo intención de causarle la muerte y que fue la víctima la que se abalanzó sobre el cuchillo.

Está previsto que el juicio continúe este martes en el edificio judicial de Caleta, lugar elegido por la Audiencia Provincial para cumplir lo mejor posible con las medidas estipuladas contra el coronavirus, una vez constituido el jurado y tomada declaración al acusado este lunes.