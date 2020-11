Las elecciones de Estados Unidos, vistas desde Granada

Estados Unidos celebra este martes 3 de noviembre las quincuagésimo novenas elecciones presidenciales de su historia. Un Trump-Biden que en realidad es casi un plebiscito del actual presidente estadounidense y candidato republicano que según reputados analistas y las encuestas lo tiene crudo para ganar al amable Joe Biden, un demócrata que para muchas personas su mayor cualidad es no llamarse Donald Trump y haber adquirido mejores modales a lo largo de su vida. Un acontecimiento global e importante por mucha decadencia política que arrastre ahora el imperio de las barras y estrellas. Y que también tiene sus particulares lecturas a miles de kilómetros, en la ciudad de la Alhambra soñada por Washington Irving y admirada por Bill Clinton o Michelle Obama.

Granada Hoy ha pulsado la opinión de una experta en comunicación política (Diana Rubio), un profesor de Historia de los Estados Unidos en la UGR (Antonio Laserna Gaitán), un catedrático de Psicología de la UGR que publicó un artículo sobre la personalidad narcisista extrema de Trump (Vicente E. Caballo Manrique), un matrimonio que vive en Rhode Island (Roy y Carmen Konyeaso) y un jugador 'americano' del Covirán: el alero fino Thomas Bropleh, un ciudadano estadounidense en Granada.

En realidad, son muchas más las opiniones que este periódico ha intentado poner en contexto en este reportaje híbrido entre lo global y lo local. Pero, claro, más de una persona prefiere mantener el anonimato sobre un tema tan sensible como la política y más ante un clima de tensión como el que vive la gran nación: algo en lo que coinciden todos los entrevistados. Una profesora estadounidense que da clases en Granada lo corrobora: "Está más divida que nunca. Hay una sensación de caos que jamás experimenté mientras vivía allí".

Daniel Ureña, presidente del Hispanic Council, asegura que, en todo caso, "las elecciones de EEUU siempre son históricas porque es el país más importante del mundo occidental” y opina que pese a la ventaja de Biden "parece que volveremos a vivir una elección reñida que se puede definir en pocos estados".

Diana Rubio (asesora política): "Las elecciones están, incluso, más igualadas que en 2016"

La granadina Diana Rubio fue premiada en 2017 con el Napolitan Victory Awards, un galardón conocido como los Oscar de la comunicación política. Esta doctora y consultora en comunicación política trabaja como asesora y formadora. Una vida ajetreada en la que saca tiempo para pasiones como las series y para seguir la actualidad de la campaña estadounidense en la carrera a la Casa Blanca.

"Es un gran evento dentro de la comunicación política y la política internacional que está lleno de simbología y cada vez tiene características especiales", señala y alude a que las elecciones de 2020 están marcadas por "la aparición de la pandemia que ha cambiado la manera de hacer política, unido a la hibridación presencial-online, aunque parece que este aspecto es mucho mas perceptible en los demócratas, ya que los republicanos, siguen en la misma línea de politainment, con grandes eventos y polémicas constantes, será por eso de que aunque sea para bien o para mal, que hable de mí".

Respecto a los debates, salva el segundo que "fue noticia por ser un debate y no ataques y gritos entre los candidatos”. Sobre los otros temas claves que tendrán influencia, Rubio apunta que la mayoría son derivados de la pandemia como "el paro en un país que siempre había tenido unos índices muy bajos por ejemplo, todo lo relacionado, con el racismo y el movimiento Black Lives Matter, y la violencia en las calles que se vuelve a ver a plena luz".

Como buena experta en política duda de las supuestas ventajas en las encuestas y subraya que "en 2016 todos teníamos claro que Hillary sería la ganadora de las elecciones y nos llevamos una gran sorpresa. Este año, las elecciones están incluso mas igualadas, por lo que es complicado aventurarse a dar el nombre de un ganador claro". En este sentido, llama la atención de la mediatización de Trump como factor de los republicanos pero se remite a Allan Lichtman, "que lleva acertando 36 años con su predicciones y dice que ganará Biden. Veremos si sigue en racha".

A nivel profesional, cuestionada sobre qué es lo que más le gusta de la política norteamericana destaca que "son unos auténticos genios en cuestión de storytelling y usos del big data" mientras que considera que tienen un debe "en formalidad política, ya que tanta polémica, tanta alt-right (derecha alternativa), tanta desinformación y fake news desprestigian la política norteamericana". Por último, sobre el papel de los asesores (esos spins doctor que empezamos a conocer con las series hasta la irrupción de Iván Redondo) recalca su papel clave "siempre que los candidatos atiendan a sus sugerencias, estrategias y que sean consensuadas las decisiones, pero es algo que con Trump es complicado como ha demostrado".

Antonio Laserna (profesor de la UGR): "Puede haber estallidos violentos si Trump pierde y no reconoce el resultado"

El profesor Antonio Laserna Gaitán imparte la asignatura de Historia de los Estados Unidos en la Universidad de Granada y, dentro de sus posibilidad, ha tratado de seguir la campaña de las presidenciales norteamericanas. "Los debates han seguido el patrón que cabía esperar. Donald Trump se ha mostrado como lo que es, un producto más del reality show televisivo estadounidense (si aprendiera español podría pasar desapercibido en cualquier magacín de Telecinco) mientras Biden ha cumplido extraordinariamente bien con su papel como perfecto mediocre", resume este experto en Historia de América.

Según Laserna Gaitán, los demócratas han elegido a su candidato "para que no moleste a ningún sector de la sociedad americana y por ello tampoco logrará el entusiasmo de nadie". No obstante, duda del efecto en la política actual del debate: "Pertenecen al siglo XX y sólo sirven para reafirmar el sentido de un voto previamente decidido, hoy en día la campaña se hace fundamentalmente en la web", afirma.

Este profesor de la UGR coincide en que las elecciones se presentan como un plebiscito. "Biden sólo posee un claro activo electoral que le pueda resultar atractivo al votante: él no es Donald Trump", matiza este docente que, en todo caso, señala lo complejas que han sido siempre las elecciones estadounidenses.

"Todos los años dedico mucho tiempo en mis clases a explicarlas a mis estudiantes y siempre pienso que sólo rasco la superficie", aclara y expone el ejemplo de que se pueden perder con casi tres millones más como le ocurrió a Hillary Clinton en 2016, por lo que considera “arriesgado” hablar de ventajas claras como la que parece tienen los demócratas. "Un hábil manejo de la información que te aportan los big data y el traslado a las redes sociales pueden decantar los votos decisivos que te lleven a la Casa Blanca”, opina al mismo tiempo que piensa que si pierde, “Trump pondrá en marcha una campaña de deslegitimación de los resultados".

Es decir, que "el proceso podría prolongarse mucho más allá del 14 de diciembre, fecha en la que el colegio electoral deberá decidir quién es el presidente, ya que, incluso esta decisión, podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo". El profesor de Historia de los Estados Unidos incide también en que la nación está muy polarizada y puede haber estallidos de violencia si Trump pierde y no reconoce el resultado. "Desde la partición del país en dos durante la guerra y posguerra Civil, nunca ha habido tanto enfrentamiento ciudadano", explica. Respecto al papel global de EUUU, señala que "su poder declina en lo económico y la propia elección de un clown, nos habla de la decadencia institucional que sufre el país".

Vicente E. Caballo (catedrático de la UGR): "Trump no va resignarse si pierde"

Vicente E. Caballo Manrique, catedrático de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Granada, publicó hace tres años su investigación en la revista Behavioral Psychology con un estudio en el que concluía que Donald Trump sufre un trastorno narcisista de la personalidad.

En 2020, y conociendo ya bien al Trump presidente, no ha cambiado su parecer. "Es difícil que la gente cambie su personalidad y más aún si es muy pronunciada. La personalidad narcisista extrema la podemos ver hoy día en muchos gobernantes de distintos países, incluyendo España. Generalmente para mal", señala este profesor de la UGR, quien detalla que estas personas sólo piensan en su beneficio, aunque lo disfrazan bajo el mantra de que buscan el beneficio de los ciudadanos.

Pone como ejemplo el lema de hacer grande a América (make America great again), con el que, según Caballo Manrique, lo que el dirigente republicano "quería decir exactamente era beneficiarme a mi mismo y a mi familia tanto como pueda". Para el catedrático, la personalidad narcisista extrema de Trump define gran parte de sus comportamientos y pensamientos públicos y en redes.

"Las mentiras y la tergiversación de la realidad son constantes, así como comportamientos de estilo psicopático", señala sobre el modus operandi del presidente. Por último, respecto a una hipotética derrota frente a Biden, el catedrático no duda de la actitud que tendrá: "Ya ha dicho en varias ocasiones que si pierde no va a aceptarlo. Si no gana, que no está claro, no va a resignarse a la realidad de haber perdido y culpará al voto por correo, a los medios no afines y a todo lo que se le ocurra".

Carmen Cordero y Roy Konyeaso (matrimonio en Rhode Island): "De Biden se tiene buena opinión, entiende a la gente"

María del Carmen Cordero es una enfermera granadina que se enamoró del farmacéutico nigeriano Roy Konyeaso mientras estudiaba en Granada y que ahora firma con su nombre norteamericano de Carmen Konyeaso. Este matrimonio lleva ya más de dos décadas en los Estados Unidos, donde ha vivido en California y desde hace 17 años en Providence (en el estado de Rhode Island con cierta tradición demócrata).

Se ponen al teléfono al mediodía de un día frío en Providence mientras en Granada brilla el sol a las cinco de la tarde. Empieza hablando Carmen, que vive días de ajetreo en su trabajo como enfermera de Urgencias en uno de los hospitales más grandes de la zona, por lo que no tiene demasiado tiempo para darle vuelta a las noticias. "Hay gente que está votando ya, pero esto es muy tranquilo", dice en referencia a su lugar de residencia.

Para esta granadina el problema de cómo está el país es que "Trump es una persona que no respeta nada, incluso trata a senadores con la punta del pie". Una división por la que cree que se movilizará mucho voto contra el candidato republicano. "Sí conozco mucha gente joven, de la edad de mi hijo que tiene 24 que no votaba y va a votar por el tema por ejemplo del Black Lives Matter porque Trump es racista". Un clima de división que constata en ambientes en los que, incluso, antes no había y en el que también tienen mucho que ver las discrepancias sociales sobre la pandemia.

Roy va más allá y asegura que la fractura social es tal que "ha habido personas que han dejado de ser amigos por la política", y ve el claro culpable en el rubio presidente: "No hubiera sido tan difícil hacerlo algo mejor, pero es que lo ha manejado muy mal”, recalca en un perfecto español. Este farmacéutico se moja y observa una clara ventaja demócrata: “La diferencia respecto a 2016 es que Hillary Clinton era una figura conflictiva por su pasado y de Biden todo el mundo tiene buena opinión, cae bien y trata de entender a la gente", manifiesta y concluye que "Trump sólo insulta y menosprecia".

Thomas Bropleh (jugador del Covirán Granada): "Estar unidos es ahora lo más importante"

Thomas Bropleh se llevó ayer su primer disgusto de la temporada como jugador del Covirán Granada en forma de derrota ante el Lleida, aunque fue el máximo anotador del conjunto rojinegro. Este alero de Denver (Colorado) está llamado a ser el hombre estrella, al que se le caigan los puntos de las manos, en el equipo de Pablo Pin. No se esconde en la cancha y tampoco rehúye el cuestionario político sobre las elecciones de Estados Unidos.

"Granada es bonita. No puedo hacer mucho más que comer, dormir y jugar baloncesto. Pero la ciudad pinta bien", señala su aclimatación este jugador de 29 años que, por supuesto, está siguiendo lo que acontece en su país y en el resto del mundo con la pandemia del coronavirus: "Nos está afectando mucho a todos", recalca. Respecto a los comicios, Bropleh señala que es muy fácil el sistema de voto cuando se está presencialmente en Estados Unidos y él acostumbra a participar.

Es de Denver, en un estado como Colorado un poco al estilo Ohio que funciona un poco como barómetro de la sociedad norteamericana. "En el fondo votar allí es muy parecido a cualquier país democrático", resume un alero tirador que dispara sus respuestas tan rápido como se levanta a mirar el aro del rival desde la línea del triple o donde encarte.

Eso sí, respecto a su valoración personal y preguntado sobre si prefiere contar a donde dirigiría el voto en estos comicios, Bropleh reflexiona sobre la división que vive ahora mismo su país y a la necesidad de que la sociedad encuentre puntos de encuentro: "Prefiero no responder a la pregunta del voto. Creo que ambas partes tienen sus cosas buenas y malas, pero en el clima en el que se encuentra Estados Unidos, creo que estar unidos debería ser lo más importante", opina sobre el momento histórico que acontece en un país del que salió hace ya más de seis años para hacer carrera en el baloncesto europeo. Ojalá tenga suerte en Granada.

"Hay una sensación de caos que jamás experimenté mientras vivía allí"

Desde el anonimato, una ciudadana estaodunidense que vive en Granada, asegura que "desgraciadamente, Estados Unidos está más dividido que nunca". Según esta docente, que lleva fuera de su país diez años esta fractura se explica en "el impacto muy perjudicial que ha tenido el presidente actual en el alma del país así como la crisis sanitaria y las manifestaciones provocadas por el movimiento Black Lives Matter".

Para la docente "hay una sensación de caos que jamás experimenté mientras vivía allí", por lo que cree que en las elecciones de este 2020 habrá una implicación mucho más pronunciada en los estados swing, lo que en España serían puntos de 'indecisos' en los que la población está dividida de forma casi igual entre demócratas y republicanos. "En esos estados, cada voto es oro y la gente está dispuesta a esperar en colones con tal de ejercer su derecho como ciudadano y conseguir cambiar su realidad a mejor", afirma.

Pendiente de lo que sucede en su país, reconoce que es invitar concienciar a la gente a votar aunque le llama la atención la importancia y la cobertura desmedida que se da las noticias estadounidenses en España: "Pasan otras muchas cosas en el mundo y no salen, o salen muy poco", indica

Daniel Ureña (presidente Hispanic Council): "Las elecciones de EEUU siempre son históricas"

Daniel Ureña es el presidente del Hispanic Council, un think thank independiente que tiene como objetivo difundir la herencia cultural hispana de Estados Unidos. A continuación detalla algunas claves del proceso democrático.

-¿Qué significan estas elecciones para España y el mundo hispano en general?

-Las elecciones de EEUU siempre son históricas. Lo son porque es el país más importante del mundo occidental y por ello los países miran a los resultados que allí se producen. Para España, las decisiones que se tomen desde EEUU pueden tener muchas implicaciones. En primer lugar, por la estrecha colaboración de ambos países a nivel internacional y las buenas relaciones comerciales, culturales e históricas que mantienen. En segundo lugar, por sus implicaciones en organismos internacionales donde España está presente, la relación con la UE y el papel de la OTAN, entre otros ejemplos, impactan directamente sobre España.

-¿Qué particularidad tienen las elecciones de Estados Unidos?

-Son muchas las diferencias del modelo electoral estadounidense y de su política. Simplemente el sistema del Colegio Electoral y el modelo presidencialista marca la primera gran diferencia con respecto a lo que conocemos en España. No es necesario ganar el voto popular nacional, sino sumar los delegados de muchos estados para llegar a la cifra mágica de 270. Por ello, a la hora de mirar a la elección en EEUU se debe hacer un acercamiento estado a estado, ya que de poco nos sirven las encuestas nacionales. Por otro lado, hay muchos factores propios de EUUU: las estrategias de comunicación, el dinero recaudado, la movilización que generan, los debates, etc. Todo ello hace de la política de Estados Unidos un gran espectáculo que culminará el próximo 3 de noviembre el día de la elección. Poco tiene que ver con una clásica campaña electoral que conocemos en España.

-¿Qué valoración general hace de las elecciones?

A nivel general, pese a que las encuestas dan favorito a Biden, parece que volveremos a vivir una elección reñida que se puede definir en pocos estados. Sin duda una de las cuestiones que marcará la elección de 2020 será la importancia del voto anticipado y el saber cuándo se conocerán los resultados. En este sentido, una elección que se va a celebrar en plena pandemia es algo histórico. Habrá que ver el impacto que esto genera ya que ha cambiado totalmente el panorama político estadounidense. Biden, que parte con ventaja actualmente, tiene una importante tarea de movilizar a sus votantes en estados clave que Trump ganó en el 2016. Pese a que no es un candidato que entusiasme a sus bases, ha mantenido un ritmo estable durante su campaña y veremos si ha logrado sus objetivos.