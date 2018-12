“El triunfo de los valores democráticos frente a la restricción de derechos”

La reforma de la Constitución y la situación social y política tras las elecciones andaluzas. Estos serían los dos ejes centrales en torno a los que giró la celebración del 40 aniversario de la Constitución que este miércoles ha tenido lugar en la Subdelegación del Gobierno en Granada.

“Esta Constitución fue nuestro salvoconducto para el triunfo de los valores democráticos de paz, solidaridad, diálogo y consenso; para hacer frente a un periodo en el que las restricciones de los derechos y las libertades eran una triste realidad; para dejar atrás un tiempo de oscuridad. Ahora más que nunca hay que mantener e impulsar sus valores para seguir avanzando ante los retos que se nos presentan. Se impone una llamada a la conciencia, a la responsabilidad de todos los demócratas para consolidar nuestro sistema constitucional y, para ello, es imprescindible la recuperación del diálogo social y el esfuerzo conjunto”.

De este modo, la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, inició su discurso, en el que también abordó el tema de la inmigración o de la violencia de género. En este ámbito recordó a las “cinco mujeres que han sido asesinadas en Granada en lo que va de año, algo que una sociedad demócrata no se puede permitir”.

Se reconoció a tres diputados y un senador pertenecientes a la Legislatura Constituyente

En este punto, además insistió en el hecho de estar “atentos a cualquier intento por parte de partidos de carácter anticonstitucional que quieran minar nuestro derecho a la libertad o ir contra toda medida que proteja la igualdad y la integridad de la mujer”, una alusión indirecta a VOX por su medida de la derogación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Precisamente, la situación actual tras el 2-D estuvo muy presente durante todo el acto.

Del total de seis homenajeados cuatro fueron diputados y senadores durante la Legislatura Constituyente, la que comenzó el 13 de julio de 1977 y desarrolló la actual Constitución de 1978, por lo que durante sus intervenciones, de forma directa o no, todos ellos abordaron el panorama social y político actual, sobre todo tras las recientes elecciones andaluzas.

También se homenajeó al jefe de la Comisaría de Policía Nacional de Motril y el Puesto de Guardia Civil de La Zubia

Así, el primero de estos cuatro, el exsenador Juan López Martos, puso en valor el papel de la Constitución, “la única refrendada por todo el pueblo español, en un momento como el que estamos, en el que los gobernantes tienen que tener en cuenta que gobernar es la tarea más compleja que pueda haber”. Mientras que a “los que ahora se manifiestan por las calles porque la extrema derecha ha entrado en el Parlamento”, les instó a ir a votar “porque es el mejor arma y no hacerlo es echarnos tierra sobre nuestro tejado”.

La exdiputada Mercedes Moll de Miguel apeló a “los 40 años de paz”, que fueron brindados por la Constitución, así como a tener “esa conciencia que se ha mantenido hasta ahora y seamos capaces de continuar este Estado de paz”, pues pese a que “todos tenemos nuestras ideas” hay que ser capaces de “acordar con la palabra”.

Por su parte, el exdiputado Joaquín García-Romanillos rememoró que en aquella época hubo “respeto a la función parlamentaria y un sentido del Estado”. “Recuerdo esa bonita foto de Pasionaria y Alberti bajando las escaleras del hemiciclo en señal de respeto a la labor que tenían que hacer”, prosiguió García-Romanillos, para sentenciar con que “en aquella sesión no hubo ni estridencias, ni malos modos, ni espectáculos de circo. De eso hace 40 años en los que hemos tenido paz y respeto, que a veces echamos en falta que no se produzca”.

En cuanto a la modificación de la Constitución indicó que “hay que hacerla por consenso”, algo que “ahora no lo hay”, pero ante lo que García-Romanillos se mostró “confiado” a que “algún día se vuelva a ese consenso que tanto bien ha hecho por España”.

Mientras que, por su parte, la exdiputada María Izquierdo Rojo, afirmó que “en los años 30 Europa se vacunó del veneno que se inoculó en España en la Guerra Civil, porque no está permitido ya el fascismo. En España, ese veneno se inyectó también a través de la dictadura”. Ante ello, se preguntó que “cómo es posible que no podamos despertar”, para confesar que no le “extraña que VOX no quiera airear la memoria histórica, porque si eres protagonista en ella, no quieres”.

Por tanto, Izquierdo se mostró partidaria de “hacer reformas en la Constitución porque los tiempos han cambiado muchísimo. Los parlamentos son de equilibrios inestables, pero esta Constitución nos ha dado la clave para entender cómo ha avanzado España: con grandes acuerdos, que es la clave del progreso”. “La Constitución es nuestro premio”, afirmó, “pero de ahora en adelante hay que actualizarla para que se sientan representados los jóvenes”.

Asimismo, durante el acto, también se homenajeó al comisario jefe de la Comisaría de Motril, Carlos Altea, por su “amplia y ejemplar trayectoria dentro de la Policía Nacional y, en particular, por su labor al frente de la Comisaría de Motril”. Si bien, el momento más emotivo fue el homenaje al Puesto de la Guardia Civil de La Zubia y a la memoria del agente José Manuel Arcos, un reconocimiento en el que estuvo presente su viuda que no pudo contener las lágrimas cuando se rememoró el homicidio de su marido cuando “defendía los valores constitucionales”.