El "engaño" de la Junta a una madre de Granada por la creación de un centro para la anorexia

Patricia Cervera, madre de una joven con anorexia nerviosa desde hace más de 8 años y presidenta de la Asociación TCA (trastornos de la conducta alimentaria) Andalucía vuelve a cargar contra la Consejería de Salud por la defensa de los pacientes de estas patologías. Esta vez por el engaño de la Junta, según la granadina, en cuanto a la creación de una unidad especial en el tratamiento de las TCA en Málaga.

El pasado mes de octubre la Junta anunciaba que se crearía el primer centro especializado en el tratamiento de trastornos alimentarios que Cervera había reclamado con ahínco a través de las 314.000 firmas recaudadas en Change.org con las que pedía la inclusión de un centro en la cartera de servicios sanitarios.

Como respuesta a este movimiento, la Consejería de Salud anunció la creación del primero de ellos en Málaga, noticia que hizo respirar tranquilos a este grupo de padres. Ahora, más de cuatro meses después Cervera vuelve a denunciar una dejación por parte de la institución sanitaria ya que, según denuncia en otra campaña de Change.org: "Nos engañaron para que nos calláramos. Ahora que sabemos de este engaño... no nos podemos callar".

Cervera acusa a Salud de no cumplir con lo prometido ya que el centro no cuenta con los servicios necesarios con los que se comprometieron. "No hay todavía zona de hospitalización y eso significa que pacientes como mi hija no están a salvo", denuncia la granadina que sostiene además que "que no hay medidas de seguridad suficientes". Por ejemplo, señala, hay "una terraza de libre acceso para los pacientes teniendo en cuenta que muchos tienen riesgo de autoagresión e intentos de suicidio".

Por tanto, la última medida de presión que ha ideado Patricia Cervera es pedir que la ciudadanía llame al número de teléfono de la Dirección General de Asistencia Sanitaria, de la Consejería de Salud y Familias para "pedir el funcionamiento urgente del 100% de la Unidad especializada en TCA".

En cuanto a la puesta en marcha del área de hospitalización, Cervera asegura que "continúan alargando plazos: una próxima reunión en abril, dicen, en la que quizá nos podrán decir cuándo empezarían las obras de la zona de hospitalización".