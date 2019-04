El popular Antonio Granados concentra dos de las principales consejerías de la Junta de Andalucía: Fomento y Cultura. Licenciado en Derecho por la UGR y Máster en Asesoría Jurídica de Empresas, fue designado edil de de Deportes en el Ayuntamiento de Granada por José Torres Hurtado en el año 2011. Al cargo llegó con dos mandatos de experiencia como diputado en la institución provincial granadina y allí conoció a Marifran Carazo, entonces concejal del Ayuntamiento y actual Consejera de Fomento a quien agradece profundamente su nombramiento, junto a Juama Moreno. Tiene fama de buena persona y su círculo cercano dice que es muy fácil trabajar con él.

–La celebración de la próxima edición de Cines del Sur ha estado en el aire hasta ayer mismo, incluso se estaban recogiendo. ¿Qué ha sucedido?

–Hemos estado trabajando para ver si teníamos algún tipo de posibilidad presupuestaria, aunque no fuese en la cuantía de la anterior edición. Hablé con José Sánchez Montes y el mismo me planteó la posibilidad de reducirlo en días o contenidos para que siga para adelante. En 2016 no se celebró y luego continúo. Si en este no se celebraba no era por responsabilidad de este delegado o de la Consejería sino por la irresponsabilidad manifiesta de los anteriores gestores. Han actuado tipo: aquí no hay cultura si yo no estoy.

–¿Por qué una irresponsabilidad de los anteriores gestores?

–De las actividades de la Consejería de Cultura, unas se desarrollan a través de la Agencia de Instituciones Culturales y otras a través de las diversas direcciones generales. ¿Qué nos encontramos cuando llegamos? Pues que las de la Agencia, aunque estuviesen programadas, no contaban con dinero asignado porque los anteriores gestores en el mes de enero gastaron todo el presupuesto de Cultura de todo el año.

–¿Cuál era la partida de Cines del Sur?

–La aportación rondaba los 140.000. Llamé y pedí una transferencia de dinero para seguir con la colaboración pero me dijeron que no se podía hacer porque no había dinero en caja. La intención de la Consejería de Cultura era trasladar la situación económica que hemos encontrado.

–¿Esto pasa en Granada y en toda Andalucía?

–Sí, me dijeron que les quedaban 120.000 euros para toda la Cultura de todo un año en Andalucía y empezaron a trabajar con el viceconsejero de Hacienda para hacer una ampliación del crédito.

–Pero citas como el Festival Internacional de Música y Danza, ¿pueden ver también comprometidas su aportación?

–No porque la financiación llega por vías distintas: está reconocida dentro de las aportaciones de los propios presupuestos de la Consejería. Por eso nosotros podemos mantener nuestro compromiso con la OCG o el Festival Internacional de Música y Danza o elCentro Lorca, en donde la consignación y el dinero está ingresado. Nos ha afectado en ciertas actividades eventuales que dependían del montante global de la Agencia.

–Entonces, ¿no hay ninguna más que se pueda ver afectada?

–En principio no. En este caso era una cuestión de plazos, porque el festival se celebraba en un mes. De haber tenido presupuesto, se podía haber pedido una subvención pero, como lo tenemos prorrogado la Intervención prohíbe hacer algún tipo de subvención.

–Entonces, ¿por qué se dijo que se suspendía?

– Lo que ocurre es que estamos en una situación de campaña electoral. Creo que tenemos que sacar la cultura del debate político, al menos yo lo haré el tiempo que esté aquí. Cualquier tratamiento que le des a la cultura acercándola a un color al final es sectarismo. En muchas ocasiones ha sido muy teledirigida hacia unos aspectos muy concretos. Con el gobierno del cambio hay que aportar por la libertad.

–¿Qué espacios concretos han sido los que han logrado ese foco?

–Bueno, aquí en Granada hay muchas actividades que no se han hecho. Yo separo dos ámbitos: por un lado, una cultura de eventos de muchísima calidad en la que buscas que Granada sea un referente; y por otro, también tienes que tener una cultura que se acerque a los ciudadanos. Tiene que ser más plural, salir a la calle, acercarse a los centros educativos y apostar por los más pequeños.Además debemos difundir la riqueza patrimonial que tenemos en Andalucía. Muchas actuaciones no tenían dinero para su desarrollo.

–En cuanto a la OCG, después de la celebración del consorcio Granada para la música, del que forma parte la Junta, Diputación y Ayuntamiento le acusaron de hacer peligrar la supervivencia de la orquesta con su negativa de aumentar el presupuesto.

–Creo que la polémica de la OCG responde a los tiempos electorales en los que estamos. Lo que se trasladó por parte de la directora general y por mí mismo en la reunión es que actualmente, lo que hay presupuestado es 1,4 millones. La Junta no da la espalda a la OCG, va a aportar esto.

–Eso supone casi el 50% del presupuesto de la formación musical. Aún así, la Orquesta acumula una deuda de 1,5 millones. ¿Se vislumbra alguna solución? ¿Hay acuerdo entre las tres instituciones para inyectar más presupuesto?

–El compromiso que anunció la consejera a la salida del Centro Lorca es que se va a trabajar y poner todos los medios para que con todas las administraciones del Consorcio para la Música para darle una viabilidad a la OCG. Pero, ¿cuándo es el momento? El marco presupuestario que tenemos nosotros es el que es. Llevamos dos meses así y el presupuesto se tiene que aprobar en la Cámara del Parlamento a principios de junio. Me parece una desfachatez que los anteriores gestores de la Junta que han estado 37 años digan eso cuando no tienes marco normativo para implementar. Para un compromiso real la semana pasada sólo puedes quitarle a otra cosa, que se suprimiría.

–¿Qué cuantía se podría implementar?

–Primero vamos a debatir el presupuesto. Yo soy muy respetuoso con los tiempos. Por mi orientación jurídica, creo en la separación de poderes. Tú tienes un ejecutivo y un legislativo, que es el que tiene que aprobar el presupuesto y es la Cámara, el Parlamento. Una vez con el presupuesto aprobado, ejecutas con el Ejecutivo.

–Lo entiende entonces como una traición

–Hombre, yo sí lo entiendo así. Cuando dice que la Junta no quiere aportar más dinero y sabes el régimen económico que me acaban de dejar los de su partido...

–La situación deficitaria se mantiene también en otras orquestas, como la de Sevilla. ¿Además de una mayor aportación de dinero hay que cambiar algo más?

–Lo que se está planteando es un plan de todas las orquestas porque hay que darle una vuelta a la gestión interna de cada una. En el caso de la de Granada he hablado con el gerente en funciones, que sigue así porque hubo un debate muy intenso para la elección del nuevo pero no había unanimidad. Se decidió dejarlo sobre la mesa hasta la próxima reunión, que yo entiendo que se debe celebrar cuando pase este periodo electoral. Con diatribas electoralistas no debemos jugar con la orquesta porque hay que ser muy serio. Además nosotros estaremos ya en otro marco distinto porque se habrá aprobado un presupuesto o se estará debatiendo. Veremos entonces las aportaciones de la Junta y las otras instituciones.

–Hablando de proceso de selección, la que sí se ha elegido recientemente es la gerente del Centro Lorca.

–Ahí me incorporé a un proceso de selección en el que tomé posesión el día en el que se celebró el nombramiento. Hubo una selección por parte de una comisión y se hizo un corte de tres persona. La diferencia es que en este caso por unanimidad sí eligió una gerente con un gran perfil. Ahora vamos a trabajar con el momento con el administrativamente operamos. Esto es un Consorcio y le hemos encomendado al interventor y a los servicios jurídicos que analicen jurídicamente como se tiene que realizar ese contrato.

–¿Cuando se incorpore la gerente se dotará de más personal al Centro? Porque, ¿sigue funcionando con la plantilla de ocho personas cedida por el Ayuntamiento y el documentalista cedido por la Junta o hay alguna persona más?

–Nosotros aportamos el propio director de la Biblioteca de Andalucía. Cuando esté la gerente nombrada será ella la que deberá racionalizar cuáles son sus necesidades en función de las actividades, que están ya programadas hasta finales de año.

–¿De la programación se puede adelantar algo?

–No me gustaría porque es el Consorcio el que debe anunciarlo pero son de un ámbito temporal reducido.Tendremos varias exposiciones. Sólo puedo decir que en mi opinión es una programación muy ponente y un impulso decisivo para el Centro Lorca.

–En principio para la gerencia se habló de José Guirao, actual ministro de Cultura. Entre las bases para su elección se incluyó que debía hablar perfecto español pensando en una convocatoria con gran presencia internacional y, finalmente, los finalistas eran de un perfil más local.

–A mí lo que me trasladan es que esto responde al perfil del propio puesto. Las cuantías no lo han hecho todo lo atractivo que podía ser para tener un carácter internacional. Pero bueno, tenemos que racionalizar la administración y trabajar con unos recursos muy óptimos. Es una gran oportunidad y el actual gerente lo que tiene que desarrollar es la gran oportunidad que tiene el Centro Lorca, con su proyección internacional –que la va a tener– y una programación de muchísima calidad y muchísimo contenido.

–El anterior vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia y Memoria Democrática anunció que “pilotaría” el procedimiento de búsqueda de Federico García Lorca pero todo quedó en suspenso ante el último estudio de UGR que descartaba la presencia de restos humanos en el subsuelo del parque García Lorca de Alfacar. ¿Qué novedades hay sobre ese proyecto?

–Que yo haya tenido conocimiento, nada. Y por lo que yo he seguido a través de los medios de comunicación durante todos estos años, la propia familia tampoco estaba muy dispuesta a esa búsqueda. Hay que seguir trabajando en el ámbito de la concordia y existe un acuerdo programático sobre la actuación en materia de Memoria Histórica del que se encargará el propio viceconsejero.

–¿Se respetará entonces la voluntad de la familia?

–La posición actual es que se tiene que trabajar con la encomienda que se acordó en el Parlamento y con el pacto de Gobierno.

–La Fundación Rodríguez Acosta pasaba a titularidad pública el pasado verano. ¿Qué supone en la práctica? ¿Habrá más visitas o participará de forma más activa, por ejemplo, como sede del Fetival de Música y Danza?

–Nuestra intención es trabajar en la Fundación Rodríguez Acosta para tener un papel más activo.