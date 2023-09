Una familia de Granada se solidariza con el pueblo marroquí y lleva a cabo esta iniciativa

La solidaridad no tiene límites, así se ha demostrado a lo largo de estos años cuando una catástrofe ha sacudido a algún país. En estos momentos, la línea de pensamiento se dirige a Marruecos como demuestra una joven granadina, Yasmina Navarro. Esta mujer de 26 años, profesora de infantil, no está dispuesta a olvidarse de los afectados más pequeños, que a la vez, son los más vulnerables: los niños.

Por ello, Yasmina se ha puesto manos a la obra para aportar su granito de arena. La joven que viaja cada año a Tetuán a visitar a su familia materna ha decidido que su próximo destino sea Marrakech. "Vengo ahora mismo de Tetuán, que tenemos un piso ahí, y pudimos sentir el temblor del terremoto. Ahora, ya estamos en Granada pero el día 13 cojo un vuelo a Marrakech desde Málaga", cuenta Yasmina a Granada Hoy.

Esta tragedia ha conmovido a toda la familia de Yasmina, y es que no viaja sola. Los padres y la pareja de la joven comparten la motivación de ayudar a los más necesitados durante unos días. En cada viaje a Tetuán "veo la pobreza que hay, estoy acostumbrada a ello y a ayudar. Me gusta hacerlo", explica la joven.

"Al ser maestra no puedo ver que hay niños pasando por esta situación, que no tienen casa, no tienen comida, que tampoco tengan ropa ni medicamentos. Por ello, hemos programado un viaje para el día 13 de septiembre, es decir, este miércoles, a Marrakech para poder aportar lo que podamos. Ayudar a la gente que está sufriendo este terrible acontecimiento", continúa Yasmina.

El plan de esta familia granadina es viajar hasta allí y pedir colaboración ciudadana para que Yasmina y su gente pueda comprar todo lo que haga falta y repartirlo entre la gente. "Sobre todo ir a las aldeas afectadas, que son muchas, y dar medicamentos y alimentos".

Por último, la gente que quiera ayudar puede hacerlo a través de un bizum al teléfono personal de Yasmina. "Nos vamos ya y no tenemos tiempo físico para hacerlo de otra manera, pero pondremos todos los tickets en mi cuenta de Instagram (@_yasminavarro) y haremos fotos para que la gente vea en qué va su dinero destinado", termina de explicar esta joven.

Granada se solidariza con Marruecos

La Diputación de Granada, a través de su área de Emergencias, envia a una dotación de efectivos de la Unidad Canina de Rescate de los bomberos de Almuñécar para prestar ayuda a los afectados por el terremoto de Marruecos, registrado de intensidad 6,8 y que sacudió en la madrugada del sábado el país, y que ya supera el millar de muertos.

En total, serán cuatro bomberos (José Antonio, Ismael, Sergio y Solano), además de cuatro canes (Gollum, Zeus, Maya y Krubex) los que forman parte de este contingente especial, el mismo contingente que se desplazó el pasado febrero a Turquía tras los graves seísmos que ocurrieron en el país, y que ya ayudaron a las autoridades turcas a localizar y rescatar a una mujer con vida cerca de la frontera con Siria.