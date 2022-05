Granada no encuentra rechazo vecinal al plan para trasladar la estación de tren a la Vega

Granada está aprovechando las reuniones por barrios y distritos que se están haciendo dentro del proyecto participativo para el Nuevo Plan General, antiguo PGOU, para sondear a los vecinos sobre el proyecto de trasladar la estación de tren desde Andaluces hasta la Vega, a la altura de Méndez Núñez, un planteamiento del equipo redactor que no está encontrando oposición vecinal ni de colectivos.

Según ha confirmado el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, se están celebrando estas reuniones para conocer las aportaciones de los vecinos al Nuevo Plan General y se están recibiendo muchas ideas. "La gente, cuando le abres la posibilidad de que participe, reflexiona sobre el uso de la ciudad, las necesidades de los vecinos, infraestructuras buenas para el barrio, para mejorar su día a día, sobre transporte, comercio, tejido social, vivienda, equipamientos, plazas públicas,... la gente conoce más la ciudad de lo que creemos y nos dan ideas de sus prioridades más que antes cuando era la bola del ladrillo".

Preguntado sobre la valoración de la propuesta de trasladar la estación a la Vega, ha dicho que no han llegado objeciones al proyecto. "Los avances invitan al debate, no son debates cerrados, y hay que ver cómo vamos a favorecer la intermodalidad, que la actual estación no tiene, o cómo podemos pagar 700 millones de euros para el soterramiento, que no podemos, por lo que una negativa tajante no la hemos tenido de ningún colectivo".

El proyecto de trasladarla frente a Méndez Núñez

El nuevo PGOU de Granada, en proceso de elaboración, incluye entre las propuestas un cambio sustancial para la ciudad: el traslado de la estación de ferrocarril para sacarlo de Andaluces, del centro de la ciudad, y llevarlo hasta la Vega, al otro lado de la autovía en la zona de Méndez Núñez.

Una propuesta que busca ahora cerrar las "cicatrices" que dejan las vías en su entrada a la ciudad y que supone asumir un debate que años atrás ya se planteó y tuvo rechazo político, por lo que era impensable.

Ahora, se asume primera vez este uso de la Vega y se abre el debate para mejorar la calidad de vida de los vecinos y mejorar las conexiones de un centro de mercancías ligado al Corredor.