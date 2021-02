Los hospitales son la resistencia del coronavirus en Granada: repuntan ingresos y camas ocupadas

La tercera ola del coronavirus en Granada sigue con su ritmo descendente pero más pausado desde hace ya casi una semana con indicadores generales muy positivos para la provincia, y con algunos indicadores dando síntomas de que no todo del todo bien: los hospitales y, un poco, los contagios. Esto en un día donde se vuelven a contar fallecidos, 8 en las últimas 24 horas, y con un buen número de altas epidemiológicas practicadas.

Primero lo malo. Los hospitales no terminan de estar bien puesto que el ritmo de nuevos ingresos sigue sin apuntar perspectivas halagüeñas que permitan hablar de normalidad en la vida de la personas. Cabe recordar que todas las medidas coercitivas de movimientos y aperturas dictadas por las administraciones públicas tienen como fin evitar el colapso del sistema hospitalario, por lo que hasta no reducir de forma drástica los niveles de ingresos, no debería hablarse de normalidad.

La tendencia de la semana pasada y esta no está siendo buena. Ya la anterior se cerró con más ingresos nuevos que en la precedente y esta va, de momento, camino de superar ese repunte. En las últimas 24 horas se han contabilizado 30 encamamientos nuevos en los centros asistenciales granadinos, el doble que el mismo día de la semana pasada (16). Tampoco avanza una buena semana de positivos, en principio, que solo en un día se hayan sumado tantos ingresos nuevos como en los dos primeros del lunes y el martes pasado. Esta treintena de hoy, 4 han requerido UCI.

Aun así, no todo es malo. Para un martes se trata de la segunda mejor cifra de las últimas cinco semanas, incluso cuando se estaba en plena fase expansiva de los ingresos de la tercera ola, cuando se notificaron 36 entradas hospitalarias por coronavirus. La evolución habrá que verla.

Tampoco es positiva la lectura que se puede hacer de la situación real de los hospitales, donde hay 379 encamados totales. Son 280 en planta y 99 en UCI, lo que supone un incremento con respecto al día anterior de 13 y 1 pacientes, respectivamente. Por tercer día seguido sube la ocupación de camas, un evento, eso sí, que se ha dado en todas las semanas anteriores, y que precisamente tienen los martes como día en el que se alcanza el pico de cada semana: los miércoles siempre baja cuando la curva está en retirada. Es decir, que si mañana sube, habrá que seguir preocupándose.

Segundo, lo bueno aunque hay que empezar con un dato relativamente malo: el número de nuevos contagios se ha incrementado con respecto los notificados el parte pasado de 61 a 79, lo que viene a ser una tónica en la ralentización del descenso de la curva aunque sea el segundo mejor partes de casos de lo que va de año. La diferencia entre los positivos de hace una semana y los de esta es prácticamente igual tras dos días: 118 esta y 119 la anterior.

Lo más bueno de todo es que un síntoma que ayer era bastante malo, que fue el ligero repunte de la tasa de incidencia a 7 días vista, se ha desplomado por debajo de la IA 100 marcando hoy 92,3 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Lo habitual es que si esta tasa sube anticipe subida en la que se toma de referencia, que es la que abarca las 14 jornadas anteriores. Hoy ese número también presenta un dato muy alentador, y es que se está a punto de bajar de la barrera de los 250 casos de IA que la OMS pone como límite a partir del cual la situación se califica de emergencia. Se ha situado en 254,9 cuando ayer era de 282,3.

Por distritos sanitarios, han salido ya de la situación de emergencia las áreas Sur (175,2) y Metropolitano (245,3), mientras que está un poco por encima aún la zona de la capital (que incluye a la ciudad, Jun, Beas de Granada y Huétor Santillán) con 266,3 casos y algo más alta por su poca población el área Nordeste (378,7).

El número de fallecidos por coronavirus en la provincia se completa hoy con 8 nuevos dramas provocados por el Covid-19 en familias granadinas, incrementando el saldo hasta las 1.440, a 60 del hito de las 1.500 en casi un año de pandemia. El número de altas epidemiológicas se va hasta las 113, dejando la cifra aproximada de casos activos en 16.749.