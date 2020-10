Las hospitalizaciones por coronavirus en Granada aceleran durante el fin de semana

En los últimos días de coronavirus en Granada todos los datos son malos, y cuando tienen algo de positivo tienen truco. Según el último parte de situación emitido por la Junta de Andalucía (ya que todavía no se han actualizado los datos del IECA), el ritmo de contagios ha caído de forma importante en todas las provincia, incluida esta, pero el ritmo de hospitalizaciones ha pisado el acelerador y en Granada se marca un nuevo tope desde que empezó el periodo de nueva normalidad con 125 ingresados, 10 más que ayer. Además, Salud confirma la declaración del brote de Zagra que avanzó ayer Granada Hoy, que a estas horas suma 12 afectados.

El dato preocupante de hoy está en la presión que están empezando a soportar los centros asistenciales granadinos. La situación actual indica que hay 125 personas ingresadas en los hospitales granadinos, 15 de ellos en Cuidados Intensivos. Estas cantidades indican que no hay entradas en las Unidades de Agudos, pero sí diez más de golpe en régimen ordinario en circuito Covid-19. La cifra, de momento, sólo supone una ocupación del 36% de camas con respecto a la capacidad estimada por la Junta de Andalucía para activar el Plan de Contingencia, pero significa que durante el fin de semana han empeorado sus síntomas hasta el punto de necesitar hospitalización 24 personas (el viernes había 101). En las UCI se ha traducido en 3 pacientes más graves desde el día 2.

La presión asistencial asciende. Lo que se reduce son los contagios, aunque claramente marcado por un efecto, más que de fin de semana, de domingo. Las PCR positivas se han frenado en toda la comunidad y Granada no ha sido menos. El dato de hoy, correspondiente a las pruebas realizadas entre las 7:00 de ayer y las 7:00 de esta mañana, arrojan 107 nuevos casos, que son 170 menos que ayer y una vuelta a los parámetros de semanas anteriores.

Pero tiene pinta de ser un espejismo, ya que en los últimos días Granada había rozado la cifra de 300 casos diarios incluso en fin de semana, como sucedió el sábado y el domingo. Pese a todo, este dato de hoy hace que la provincia sea la segunda peor de Andalucía y muy cerca de Sevilla, con 110 PCR afirmativas, una factor que se lleva dando desde finales de la semana pasada.

La Junta de Andalucía ha confirmado también la declaración de un nuevo brote grave en la provincia, y que anoche adelantó esta redacción. Es el situado en el centro de menores de Zagra, y que con respecto a las últimas informaciones, tiene a 12 personas afectadas, una más que las contabilizadas hasta ayer. Este foco se une a los del Hospital Virgen de las Nieves, que sigue con 109 contagiados y sin novedades en los dos últimos días, el de la Residencia de Mayores San Cristóbal de Las Gabias, que sigue con 40, y el declarado entre un grupo de alumnos Erasmus de la UGR.

Que no crezcan estos brotes en los últimos días no deja de ser una buena noticia, al igual que cada persona que logra superar el SARS-CoV-2 en Granada. Según los datos de la Junta, en la provincia se han dado tres altas (3.930 en total) y no ha fallecido nadie más.