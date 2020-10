El coronavirus no deja de arreciar ni en fin de semana con otros 277 casos en Granada

Si esto es en fin de semana, cuando a partir del martes se normalicen los casos en jornada laboral el número puede empezar a asustar y mucho. El efecto reduccionista de sábados y domingos no se nota, o no se nota tanto como debería ya que en la provincia se han detectado, entre las 7:00 de ayer a las de hoy, 277 casos de coronavirus en Granada: la cantidad más alta en un fin de semana desde que comenzó la pandemia. Y como ayer se anticipaba, los registros de hospitalización también aumentan: en dos días hay 14 personas más ingresadas.

No se alcanzan los 300 casos que se rozaron ayer, pero esta de hoy es la tercera cifra más alta de contagios en una sola jornada de toda la pandemia. El coronavirus no deja de arreciar en Granada, y tampoco sirve de consuelo que hoy no se haya batido el récord de casos que se ha venido produciendo en los tres últimos días: se vienen de cifras tan altas que los 277 PCR positivos de este domingo lo habría supuesto en todos los días de esta pandemia salvo en dos.

Además, mientras en el resto de provincias se aprecia una estabilización e incluso descenso de casos en los últimos días, salvo en Sevilla (309 PCR afirmativos), en Granada crecen más que en el resto. En el último parte, la más cercana por detrás es Málaga con 119. Al menos este dato no se ha traducido en nuevos incrementos en los brotes de la provincia, que hoy no tienen novedad, sobre todo tras el salto dado ayer por el Virgen de las Nieves con 109 afectados totales.

Lo que ha vuelto a crecer son las hospitalizaciones. Según el parte de la Junta de Andalucía han subido en 13 personas en régimen ordinario, y dos en las Unidades de Cuidados Intensivos. La situación real habla de 9 ingresos por Covid y uno en agudos, por lo que la situación repunta nuevamente, pasando de 106 a 115 encamados, 15 de ellos en UCI.

La tendencia de los últimos días se confirma. Además, la cifra de altas y curados sí se ha afectado por el efecto fin de semana con la práctica de una sola alta epidemiológica que no frena la presión hospitalaria ni asistencial. La única buena noticia es que por tercer día seguido no hay que lamentar muertes.