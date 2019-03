Juanma Moreno: "El soterramiento del AVE es un compromiso del Gobierno anterior"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha mantenido esta tarde una reunión con el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, la primera vez que este encuentro lo protagoniza un dirigente del PP al frente de la institución autonómica.

"Granada está llamada a hacer grandes cosas y ser importante en el sur de Europa. La capital y su provincia es una de las que tiene más margen de mejora en términos económicos o sociales. Tiene joyas que forman parte de nuestra personalidad como andaluces". Con estas palabras, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha valorado el conjunto de proyectos que Francisco Cuenca, le ha trasladado durante el primer encuentro institucional entre ambos, desde que tomara posesión de su cargo hace apenas dos meses. Un conjunto de propuestas hacia las que Moreno ha afirmado que tiene "una actitud posibilista, porque que es positiva", para trabajar "de manera leal" para llevarlos a cabo.

El respaldo de la Junta de Andalucía para la llegada del AVE a Granada y su soterramiento, ha sido uno de los aspectos que ha trasladado el alcalde de Granada al presidente andaluz. Moreno Bonilla, pese a manifestar el compromiso del Gobierno andaluz en estudiar la propuesta y su deseo de que "el AVE llegue cuanto antes porque creo que la alta velocidad va a ser un revulsivo para el turismo", ha explicado que "el soterramiento es un compromiso del Gobierno anterior, un compromiso que yo no he hecho".

Tal y como ha indicado Moreno Bonilla, "no puedo comprometerme sin tener conocimiento de la situación financiera, y la que tiene la Junta de Andalucía no es buena. Estamos dispuestos a estudiarlo, no nos cerramos puertas a nada".

Asimismo, el presidente de la Junta ha insistido en que "el objetivo y lo deseable es el soterramiento" por lo que "estamos dispuestos a estudiarlo. No cerramos ninguna puerta pero tampoco quiero vender humo".

Asimismo, otro de los proyectos que han abordado durante el encuentro, ha sido la Capitalidad Cultural Granada 2031. En este sentido, Moreno Bonilla ha manifestado que la ciudad cuenta con "el respaldo unánime de la Junta", al tratarse de un proyecto "muy viable, por lo que vamos a trabajar conjuntamente".

Del mismo modo, también se ha abordado la necesidad de un impulso a la Biblioteca de Andalucía. "En Granada hay términos bibliotecarios que no tienen en otros puntos de Andalucía", ha indicado el presidente andaluz, para afirmar que "la gran biblioteca de Andalucía debe estar en Granada".

En materia medioambiental, la calidad del aire y los problemas de la contaminación también han sido otro de los puntos tratados. "Después de Madrid y Barcelona, Granada tiene un problema que afecta a la calidad de vida", ha afirmado Moreno, que considera que el plan expuesto por el regidor granadino, que además fue consensuado entre una treintena de alcaldes de la provincia, es "pionero", por lo que también debe ser una de las prioridades en las que trabajar.

Respecto a Sierra Nevada y la Alhambra, "dos joyas de Granada", según el presidente andaluz, Moreno ha afirmado que "se va a abordar un nuevo plan de estrategias que vayan en beneficio de Granada".

De igual modo, ha afirmado que "no hay fecha" para el cambio en la dirección de la Alhambra, pero sí que ha matizado que "el plenario se va a reunir probablemente antes de que finalice de la semana".

"Hay compromiso de que parte de esa riqueza de la Alhambra tiene que revertir en mejoras para la cuidad de Granada", ha afirmado Moreno, que además ha insistido en que "hay margen de mejora y se puede contemplar, hay una firme voluntad y espero que el Patronato y nuevo equipo impulse de manera definitiva eso en beneficio de todos".

Otro de los puntos abordados ha sido la ampliación del Metro de Granada por el centro de la ciudad. Pese a que en esta ocasión no ha sido Moreno Bonilla quien ha abordado esta cuestión -desde su gabinete no han dado lugar a más que cuatro preguntas-, ha sido la consejera de Fomento, Vivienda y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, la que ha insistido en que "se necesita un histórico del Metro" para ello.

"Entendemos que es el Metro más joven de todos y tenemos que tener un histórico en cuanto a datos y pasajeros", han explicado Carazo, que ha insistido en que "el Gobierno va a encargar un estudio de demanda para ver si esa ampliación pasa por conectar el centro de la ciudad o municipios del área metropolitana, en todo caso del área metropolitana Sur". Así, Carazo ha indicado que "la prioridad es un estudio de demanda porque hoy carecemos de histórico para conocer su crecimiento.

La apuesta es consolidar su servicio, mejorarlo y mejorar su respuesta. Necesitamos ese histórico para plantear una ampliación que desde luego contempla este Gobierno".