La manifestación contra la Cumbre Europea, a la espera del recorrido alternativo de Subdelegación

El colectivo Cumbre Social de Granada, encargado de organizar la manifestación del próximo 5 de octubre en rechazo a la Cumbre Europea que se celebrará en la ciudad en el mismo día, está a la espera de que la Subdelegación de Gobierno les plantee un itinerario alternativo para su movilización.

Esta manifestación fue prohibida en primera instancia por el Gobierno, pero este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ordenó a Subdelegación que ofrezca un itinerario alternativo. Una vez reciban comunicación del itinerario, lo valorarán y confirmarán si finalmente realizan la movilización por la zona alternativa, alejada del centro de la capital.

Uno de los representantes de la plataforma, Chema del Águila, ha asegurado este viernes que la Subdelegación todavía no se ha comunicado con ellos y que les deben dar una alternativa. "Ya que la ruta oficial de la cumbre es secreta por temas de seguridad, no podemos conocer el recorrido que nos van a autorizar hasta que no nos lo informen. Esto está en manos de Subdelegación. Solo podemos esperar. Supuestamente, tienen 72 horas para aportarnos otro itinerario", han informado.

"El 5 de octubre saldremos a manifestarnos bajo el lema Granada no es una foto porque esta cumbre solo es una foto, que no representa los intereses populares. Granada como ciudad merece mucho más que una foto de representantes políticos", ha confirmado.

La Cumbre Social Granada se ha presentado este viernes ante los medios de comunicación como una cumbre "alternativa" a la que celebra la Unión Europea en la ciudad nazarí, que llenará la ciudad desde este sábado y hasta la celebración de la cumbre europea de actividades y movilizaciones "para demostrar que otra Granada y otra Europa es posible".

"Esta es una propuesta alternativa ante la cumbre de la Alhambra. Los 30 colectivos distintos nos hemos adherido a esta propuesta para plantear una alternativa a los asuntos que se van a tratar. Consideramos que en este tipo de cumbres no se tratan los intereses de las clases populares ni se resuelven los problemas endémicos que sufrimos la población. Queremos visibilizar otros modelos posibles frente al capitalismo que nos va aplastando", ha comentado Del Águila.

La convocatoria de la cumbre social plantea, según han comentado, una discrepancia ante las políticas de la Unión Europea durante décadas y una alternativa política que ponga en el centro "los derechos de las clases desfavorecidas, y la defensa de los derechos humanos frente al capital y las oligarquías".

"La manifestación del 5 de octubre tendrá como final la presentación de la carta social y vecinal de Granada, en la que han participado numerosos colectivos sociales y vecinales. Hay un gran número que se han adherido y que han expresado sus demandas. Esta se presentará a la alcaldesa, Marifrán Carazo, para que atienda a nuestras demandas", han asegurado.