Media Maratón Ciudad de Granada: ¿cuándo es y qué día empiezan las inscripciones?

La Media Maratón de Granada, la carrera más bonita del mundo, cumple este año su 40 edición, que ha sido presentada en Fitur. La carrera se celebrará el 4 de mayo desde las 19:30 horas con salida y meta en la zona del Palacio de Congresos.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha dicho en la presentación que la carrera conserva todos los atractivos que la han convertido en la media más bonita del mundo al pasar por lugares tan emblemáticos como la Alhambra y el Albaicín, que son patrimonio de la humanidad. En las dos últimas ediciones, la Media ha alcanzado el tope de 5.000 participantes, ya que el recorrido por las bellas calles del Albaícín no permite una mayor participación.

Las inscripciones para participar en la TotalEnergies Media Maratón Ciudad de Granada se abren el día 31 del presente mes de enero en https://2024.mmgranada.es

Para la alcaldesa de Granada “correr la Total Energies Media Maratón Ciudad de Granada no es hacerlo en una media maratón más, participar en la media de Granada es mucho más. Es correr por la historia de la ciudad. Pasar por el Arco de las Pesas es adentrarse por uno de los puntos de acceso de la muralla zirí que separaba el Albaicín del barrio de la Alcazaba Qadima. Al pasar por esta puerta, una de las primeras en recodo de la arquitectura hispanomusulmana, nos encontramos con el Mirador de San Nicolás, desde el que los participantes podrán disfrutar de la puesta del sol más bonita del mundo a una hora en la que la Alhambra cambia sus tonos para demostrar por qué se llama colina roja. Muchos de los corredores dicen que es imposible no pararse en este punto para hacerse una foto”.

Impresionados por la majestuosidad del paisaje, los atletas se adentrarán en el Paseo de los Tristes con la Alhambra en primer plano y la Carrera del Darro, una calle que hace diferente a Granada. Por si todo ello fuera poco, a los atletas todavía les queda adentrarse en la Alhambra por el corazón de su bosque tras pasar por la Puerta de las Granadas. Y todavía quedarán atractivos como la Puerta de la Justicia, el Realejo o el centro de la ciudad. “Por todo ello, la Total Energies Media Maratón Ciudad de Granada es una carrera, pero también un reclamo turístico y prueba de ello es que el 50% de los inscritos llegan desde fuera de Granada, lo que supondrá para la ciudad un retorno directo de casi medio millón de euros. Por tanto, esta media es para nosotros uno más de los grandes eventos que se celebran en Granada”, ha argumentado Carazo.

Por su parte, el embajador de la Total Energies Media Maratón Ciudad de Granada, Martín Fiz, campeón del mundo de maratón y premio príncipe de Asturias, ha asegurado que “es una carrera ya muy consolidada en la que los corredores combinan turismo y deporte. Por la orografía de la prueba no es una carrera para hacer grandes marcas, pero si para disfrutar del patrimonio de Granada y de un paisaje y unas vista increíbles a la ciudad y la Alhambra. Ya he participado alguna vez y la verdad es que es una media deportiva, pero también cultural en la que sientes el ánimo de la gente que está por la calle y que no para de alentarte. Es una carrera muy diferente. Yo le digo a la gente que si quiere correr una media especial tiene que ir a Granada. Es la media más bonita del mundo”.

Esta carrera es la más compleja desde el punto organizativo de todas las que se celebran en Granada. La organización está compuesta por 700 personas coordinaras desde la Concejalía de Deportes y en la que se integran varias áreas municipales como Policía Local, Protección Civil y Mantenimiento. Habrá más de medio millar de voluntarios de la UGR, Madoc y Cruz Roja y de las otras carreras del circuito de pruebas populares de Granada (Agustinos, Ave María, Carrera de la Mujer, Cruz Roja y Aspace). Además, se trabaja ya en poder celebrar una Maratón de Granada, para lo que se estaría trabajando con Diputación para llevarla también al Área Metropolitana.

El éxito de la carrera también se ha convertido en un aliciente para los patrocinadores que caminan junto al Ayuntamiento de Granada en la idea de confirmar la Total Energies Media Maratón Ciudad de Granada como la media más bonita del mundo.

La Total Energies Media Maratón Ciudad de Granada, que está en el calendario internacional de medias maratones, está considera como una prueba ‘boutique’ que sólo se puede correr en Granada, porque sólo en la Media Maratón Ciudad de Granada se puede combinar deporte, historia, patrimonio y turismo. Y el otro gran atractivo que todos los atletas destacan tras correr la Media Maratón Ciudad de Granada es que los corredores no están solos, ya que miles de personas se agolpan en el recorrido para ver el paso de la prueba.