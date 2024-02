Granada presenta su proyecto de ZBE al Observatorio de la Movilidad y comienza la modificación de ordenanzas

El Ayuntamiento de Granada, tras presentar su propuesta de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) continúa los trámites para su puesta en marcha el 1 de abril de 2025. Según ha informado este martes en Comisión de Movilidad la concejal Ana Agudo, ya se ha presentado al Observatorio de la Movilidad y ahora "comenzamos" con el proceso de modificación de ordenanzas, unas cinco que habrá que modificar para aplicar las restricciones, que impedirán el paso a todo el territorio de Granada desde la Circunvalación a todos los vehículos matriculados fuera de la ciudad que no tengan tarjeta ambiental.

También habrá que comenzar con la redacción del proyecto en sí para llegar al 1 de abril con su implantación.

En la comisión de Movilidad se ha hablado de las pilonas del Albaicín, con el reemplazo de alguna que seguía dando problemas. Con todo, se mantiene el seguimiento y la monitorización para su buen funcionamiento tras los problemas con vehículos en su primer día de puesta en marcha.

Zona azul y ampliación de plazas

La concejal ha hablado también de la zona azul y ha dicho que ya han presentado en las juntas de distrito sus propuestas de calles para la ampliación que busca el equipo de Gobierno de unas 1.600 más. "Ya hemos recibido las opiniones de los vecinos y ahora estamos en proceso de evaluación final antes de la decisión definitiva y plantearla como modificación de la ordenanza, que se va a cambiar también para la ampliación de derechos de tarifas preferenciales para los vecinos", ha explicado Agudo.

En la comisión ha habido debate sobre la zona ORA. La concejal del PSOE Raquel Ruz ha exigido a Agudo y a la alcaldesa una rectificación por haber asegurado en nota de prensa que la ampliación de la zona azul que iban a efectuar era por la inacción del gobierno del PSOE respecto al cumplimiento del contrato. En Contratación han confirmado que el contrato estaba ejecutado y que ahora se trabajaría con la ampliación del 50% previsto en el contrato. "Ese contrato está ejecutado en agosto de 2021, por lo que exijo que se retracte porque si no puede suponer que hubiéramos prevaricado al no cumplir el contrato", ha defendido Ruz.

Agudo ha respondido diciendo que el contrato incluye una ampliación del 50% sin ejecutar: "No tiene más", ha zanjado. Sobre la petición de información sobre la Zona de Bajas Emisiones, ha contestado al PSOE que "se les citó para darles toda la documentación y no aparecieron. Si no tienen la información tendrán que esperar a que se las remitamos. Ahora estamos en proceso de implementar cambios e iremos respondiendo cuanto podamos".

Renaturalización de zonas urbanas y ruido

En la comisión se ha informado también del plan de naturalización de espacios urbanos, explicando que se ha hecho un mapeo para ver la infraestructura verde de la ciudad y localizar espacios a regenerar que necesiten replantación o regeneración completa así como los metros cuadrados para establecer la prioridad. Para llevarlo a cabo se aunarán fuerzas con la Huella Verde y Plant for the Planet.

Se ha hablado de calidad del aire y de ruido, explicando que se siguen realizando mediciones en zonas acústicamente saturadas para a final de marzo tener la delimitación completa hasta cumplir los objetivos que satisfacen los límites.