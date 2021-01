La lista con los municipios con una incidencia superior a 400 y que están a un paso del confinamiento perimetral

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, estableció dos puntos a partir de los que las medidas restrictivas se endurecen. Si la tasa de contagio es superior a 500 por 100.000 habitantes en los últimos 14 días se establece el confinamiento perimetral. Si esta tasa es superior a 1.000 se cierra la hostelería y el comercio no esencial. En Granada, esta es la lista de municipios en los que entrarán en vigor estas limitaciones a partir de la medianoche. Sin embargo, hay otros municipios que no han llegado a la tasa 500 pero tienen en el horizonte la posibilidad de ver endurecidas las medidas restrictivas si los contagios no se controlan. Se trata de localidades con tasa superior a 400 y son, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA):

Loja, con tasa 422,8

Salar, 456,1

Deifontes 456,8

Huétor Santillán, 479,5

Pulianas, 442,1

Maracena, 416

Granada, 470,6

Vegas del Genil, 429,9

Churriana, 401,9

La Zubia, 454,2

Dílar, 486,9

Monachil, 428,3

Dúrcal, 470,4

La Taha, 459,4

Vélez de Benaudalla, 457,6

Ítrabo, 404,9

Salobreña, 484,6

Albuñol, 456,2

Las medidas, según expresó anoche el presidente, serán revisadas de manera permanente y si algún municipio superase las tasas de 500 o 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes, se limitará la movilidad y la apertura del comercio y la hostelería. En caso contrario, si los municipios bajan de esos límites, se permitirían la movilidad o las actividades.

Esta decisión será tomada por los comités provinciales de alerta y, seguidamente, serán informados debidamente a los alcaldes y autoridades competentes, añadió el presidente de la Junta.