La oposición deja solo al bipartito en la negociación del ROM para hacer vicealcalde a Sebastián Pérez

El bipartito ha iniciado hoy el procedimiento para modificar el ROM, cambio que incluirá la creación de la vicealcaldía de Granada, que ostentará el popular Sebastián Pérez. Así, hoy se ha celebrado reunión de grupo de trabajo, a la que han asistido también el resto de partidos políticos de la oposición, que han terminado abandonando la reunión por el contenido de dicho artículo.

A la reunión han asistido César Díaz por el PP, Antonio Cambril por Podemos-IU, José María Corpas por el PSOE y Onofre Miralles por Vox. Después de la marcha de Antonio Cambril, han abandonado el grupo de trabajo los representantes de PSOE y Vox. Los grupos de la oposición, Podemos-IU, PSOE y Vox, solicitarán la celebración de la Junta de Portavoces para exigir la eliminación del artículo 19 del borrador del ROM que crearía la figura del vicealcalde.

En concreto, el artículo dice: "El primer teniente de alcalde se denominará vicealcalde. En función de las disponibilidades, se le podrá asignar hasta dos empleados públicos con carácter de eventuales, uno de los cuales podrá desempeñar labores de jefatura de gabinete y otro de secretario particular".

Antonio Cambril, portavoz municipal de Podemos-IU, ha abandonado la reunión del grupo de trabajo, por considerar que el artículo 19 es un “trágala” que incluye la creación de una vicealcaldía para el teniente de alcalde y líder del PP, Sebastián Pérez, con dos funcionarios públicos a su cargo, lo que supondría un “aumento del gasto en puestos elegidos a dedo”.

El Gobierno municipal, según advierte Podemos-IU, pretendía en la primera reunión del grupo de trabajo de modificación del ROM instaurar tres días a la semana, hasta el mes de marzo, para negociar artículo sobre artículo y elevar luego el documento a pleno para su aprobación por mayoría absoluta.

El portavoz de Podemos-IU ha manifestado que la voluntad de su grupo es “negociar pero si antes quitan el artículo 19, que es un trágala para hacer vicealcalde a Sebastián Pérez” porque “una norma tan importante no puede quedar a expensas de un virrey que no garantiza el funcionamiento democrático, sino el control de una persona sobre el Ayuntamiento”.

Para Cambril, Sebastián Pérez “no puede ser el virrey de Granada ni puede poner la ciudad en función a sus intereses” y por este motivo ha indicado que “no vamos a hacer el trabajo para legitimar que al final todo sea para imponer al primer teniente de alcalde y presidente provincial del PP en un cargo de nueva creación”.

A través de Twitter, también el portavoz de Vox, Onofre Miralles, ha advertido de la presencia de ese artículo en la modificación del ROM y el rechazo de su grupo. "Devuelto a los corrales. Los egos y las vanidades se terminaron en Granada. A ver si fueran capaces de pasar a la fase de aceptación... 7+4=11", dice el tuit. Además, asegura que "si en Madrid cambiaron cromos y dejaron caer a Seba y a Granada, que pida explicaciones allí. Vox no va a consentir ni media en ningún caso enmendar la plana de lo que hicieran o deshicieran PP y Cs". "Que se apañen ellos (Cs y PP) los granadinos no vamos a pagarlo. No con los votos de Vox. Bastante los estamos sufriendo".