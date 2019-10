El perfil de la nueva pobreza: familias sin vacaciones y sin dinero para imprevistos

"Hay personas que no se pueden ir de vacaciones una semana al año, que a veces no tienen electricidad para poner una lavadora o que no disponen de 650 euros para un imprevisto que es algo muy normal que pase". Es el trazo que hizo el director de Granada Inserta, Francisco Lupiáñez, de la pobreza del siglo XXI .

Una llamada contra la precariedad laboral

CCOO Granada llamó la atención ayer sobre la precariedad laboral que existe en nuestra provincia. Para la secretaria de Empleo del sindicato, Clara Castarnado, el empleo que se crea "viene con letra pequeña" si tenemos en cuenta indicadores como el índice de rotación, que mide el número de contratos temporales que una persona trabajadora tiene en un año, y que en la provincia de Granada es del 5,2. En este sentido, la responsable sindical consideró fundamental que se tomen medidas para luchar contra la pobreza, desde una perspectiva de inserción al mundo laboral, y generar los medios necesarios para una subsistencia digna. En su opinión, la recuperación económica que estamos viviendo no ha servido para que la población trabajadora mejore sus condiciones de vida y, por el contrario, va unida a un incremento de las desigualdades y de la exclusión. A pesar de que observamos un incremento en la población asalariada, este empleo creado lo hace definido por una serie de indicadores como la parcialidad, temporalidad, o el índice de rotación. Concretamente, en Granada a la tasa de temporalidad es de un 36,1%, por un 18% de empleo a tiempo parcial. A lo que hay que unir "que los salarios han subido escasamente un 1% en los últimos 5 años", asegura Castarnado. Granada cuenta además con una tasa de paro del 22,9%, que se traduce en 98.400 personas desempleadas, de las cuales 45.494 no cobran ninguna prestación. Por todo ello, afirma la responsable de Empleo de CCOO Granada que "estamos ante un aumento del trabajo temporal y una disminución de las ayudas a personas desempleadas". Estos datos dibujan una realidad dura para muchas personas de nuestra provincia, que no pueden plantearse comprar una vivienda porque no pueden pagar una hipoteca, personas que no pueden hacer frente al pago de sus recibos, que no pueden permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada, personas que no viven dignamente, a pesar de tener un trabajo. Y de esta forma, concluye la responsable sindical, aumentan los niveles de desigualdad y exclusión social. Por todo ello, CCOO reivindica "cuanto antes" un gobierno que no aplique medidas de austeridad que empobrezcan más a la ciudadanía, sino que ponga en marcha políticas orientadas a la distribución de rentas, que ponga freno a la avaricia empresarial. Y por supuesto, la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012.