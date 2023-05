La delgada línea entre la política y el crimen en Granada: ruedas pinchadas, amenazas, atropellos y secuestros

La política está llena de tensiones, y muchas veces quienes la ejercen o sus allegados son capaces de dejar a un lado el juego de sillas e ir más allá, sobrepasando la frontera y entrando en territorio criminal. Los últimos sucesos ocurridos en localidades metropolitanas vecinas de Granada y que están salpicados de tintes políticos demuestran que, como mínimo, el clima de crispación es insoportable.

El caso más reciente es el ocurrido en Pulianas, donde la campaña electoral se ha visto salpicada por varias polémicas y un suceso que ha marcado los últimos días previos a las elecciones. Este miércoles, el marido de una excandidata del PP a la Alcaldía atropellaba y agredía a la pareja de la número cinco en la lista por el PSOE, siendo el último episodio de una serie de actos que han "enrarecido" la campaña en la localidad.

El PP rápidamente se apresuraba a desvincularse de las acciones del agresor y de su mujer, quien fue número seis en la lista, puesto que la dirección provincial del Partido Popular la expulsó hace tres semanas, antes incluso de que comenzara la campaña. Ambos estaban siendo investigados por un delito contra la salud pública, ya que se vieron en una causa por posesión de marihuana.

El detenido se entregó a las pocas horas de producirse el suceso, y este viernes ha entrado en prisión acusado de tentativa de homicidio. Mientras, la víctima sólo sufrió contusiones leves.

Por el momento se desconocen las motivaciones de dicha agresión, pero el pasado y presente político de los protagonistas se hizo notar rápidamente. La pareja de la víctima concurre en las listas del PSOE a la Alcaldía de Pulianas como número cinco en la candidatura que lidera José Antonio Carranza. Es la primera vez que se presenta a las elecciones y no formaba parte del anterior equipo de Gobierno de la localidad.

Precisamente, el propio Carranza hablaba este miércoles, tras conocerse este grave suceso, de “ambiente enrarecido” y de “campaña de amenazas” que los socialistas están sufriendo desde hace meses en esta localidad del Área Metropolitana. "La situación ha llegado al límite", lamentaba.

Pulianas y su campaña política "enrarecida"

Las últimas semanas en Pulianas han sido movidas en el ámbito político. Y tanto movimiento ha derivado en un suceso que ha conmocionado tanto a la clase política como a la ciudadanía. Carranza aseguraba que los miembros socialistas de la campaña en la localidad metropolitana han sufrido desde hace varios meses amenazas y agresiones, y que el mismo ha vivido una “campaña de desprestigio” con mensajes anónimos contra su persona y su familia.

El primero de los hechos fue la presunta agresión denunciada que sufrió hace unas semanas un teniente de alcalde del gobierno socialista por parte del coordinador de campaña del PP.

Javier Hernández, primer teniente de alcalde de Pulianas y concejal de Obras y Servicios (PSOE) denunciaba el pasado 25 de marzo ante la Guardia Civil la supuesta agresión sufrida durante la inauguración del nuevo edificio que albergará el Ayuntamiento.

Según la versión ofrecida por Fernández ante la Guardia Civil, los hechos tuvieron lugar sobre las 22:30 horas, cuando un vecino se acercó al concejal, que en ese momento estaba en compañía de su hija y su esposa, para recriminarle acerca de unos servicios portátiles que había instalados en la calle con motivo de la inauguración. Poco después, el supuesto agresor le agarró del cuello hasta que testigos y agentes de la Policía Local que estaban de servicio actuaron.

A este hecho se le une la denuncia que el candidato del PP a la Alcaldía de Pulianas, Juan Francisco Bailón, hacía a través de su perfil en la red social Facebook el pasado 11 de mayo, en la que daba cuenta de varios desperfectos en vehículos, denuncias y robos que habían sufrido varios simpatizantes de los populares en el municipio.

"Hoy termina la precampaña electoral. Hagamos repaso: tres pinchazos, unas cuantas denuncias, una rotura de cristal y robo en el interior de vehículo. Solo deseamos que a día de hoy, siglo XXI, la democracia y la libertad no sean meras palabras que haya que temer pronunciar. No nos vamos a callar" publicaba, a la vez que acompañaba sus declaraciones con fotografías de los desperfectos ocasionados, por los que aún no hay investigados.

El propio candidato comentaba en las respuestas de su propia publicación que "las casualidades no existen" y que el hecho de haber roto los coches de seis simpatizantes del Partido Popular "no será tampoco algo casual".

A estos hechos se le une una denuncia ante la Fiscalía de Granada contra el actual alcalde y cabeza de lista socialista por la presunta comisión de los delitos de prevaricación administrativa y malversación. Esta demanda también se interpuso contra el alcalde de la localidad de Villamena, Manuel Luis Vílchez.

Bailón interpuso esta denuncia y pidió al Ministerio Público la apertura de diligencias para que se investigue la relación contractual entre la empresa del regidor de Villamena, dedicada a instalaciones eléctricas, y el Ayuntamiento de Pulianas en los ejercicios de 2019, 2020, 2021 y 2022 así como su contratación como autónomo en los años 2019 y 2020.

En virtud de estas contrataciones, según ha apuntado Bailón, habría facturado más de 170.000 euros "con contratos supuestamente fraccionados" para la reparación de averías y suministro de material eléctrico pese a que el Ayuntamiento de Pulianas, ha proseguido, cuenta con dos operarios para estas labores.

José Antonio Carranza se defendía de estas acusaciones denominando de "deplorable guerra sucia repleta de mentiras y difamaciones contra los candidatos socialistas" la denuncia de Bailón. "La denuncia promovida por esta formación en la Fiscalía tiene acusaciones fuera de lugar y que será la justicia quien las aclare".

"En todo momento he cumplido con los cauces establecidos en materia de contratación y con total transparencia en el caso de la empresa de instalación eléctrica del municipio", aseguraba el candidato del PSOE.

El último capítulo de este particular House Of Cards de Pulianas se vivió este miércoles con el atropello, y será la Justicia la que determine las posibles responsabilidades, políticas o no, de este suceso.

Maracena, ¿un secuestro político?

Sin guardar relación con los hechos de Pulianas, el pasado febrero el secuestro de Vanessa Romero, concejal del PSOE en la vecina localidad de Maracena, llevaba a la localidad metropolitana a la primera plana política y de sucesos. Unos hechos por el que está en prisión provisional la expareja de la actual alcaldesa y candidata socialista a la reelección, Berta Linares.

Precisamente este jueves se levantaba el secreto de sumario de este caso y llegaba a las partes el auto del juez de instrucción de Granada que mantiene como investigado al exnovio de la alcaldesa, pero también apunta a la posible implicación de otros tres cargos políticos como posibles inductores del crimen. Lo remite al TSJA para que deduzca testimonio por la posible implicación del dirigente del PSOE andaluz Noel López y antiguo alcalde de Maracena, así como la actual regidora, Berta Linares, y el concejal de Urbanismo, Antonio García Leyva.

Los detalles del sumario de la investigación, que apuntan a varias reuniones entre los cuatro para "darle un susto" a Romero, tratando de quitarle el móvil para destruirlo y así borrar posibles documentos comprometidos, se suman al propio hecho en sí de secuestrar y encerrar en un local a una política. Una situación que es un ejemplo más de que pasar la delgada línea entre la política y el crimen es demasiado fácil.