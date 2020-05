El primer aniversario del AVE de Granada... Casi sin AVE

Otra de las preguntas que flota en múltiples sectores de la provincia de Granada, sobre todo el turístico, es cuándo se va a autorizar el tránsito de viajeros entre provincias sin que el motivo del desplazamiento no esté justificado. Como muy pronto, según las indicaciones del Gobierno en el plan de desescalada, esto no se produciría hasta la llamada 'nueva normalidad', es decir, al final de la fase 3, y en Granada no sería posible hasta el 29 de junio. Es decir, que la provincia celebraría el primer aniversario de la llegada del AVE, el día 26 de ese mes, con sólo un tren por sentido a Madrid y otro con Sevilla.

De todas formas, fuentes de Renfe indican que aún se desconoce cómo y cuándo podrán retomar la actividad habitual ferroviaria en Granada. Sólo ha vuelto a cierta normalidad el servicio de Cercanías en Sevilla, Málaga y Córdoba, pero como Granada no tiene, se queda con solo tres salidas diarias de trenes hasta que se permita la 'nueva normalidad'. Ahora mismo en Granada sólo parte un servicio diario hacia Sevilla en Avant (6:40 horas), un AVE a Madrid (7:10 horas), y otro de Media Distancia con Almería (11:05). Todos estos trenes tienen viaje de vuelta con llegada a las 11:47, 17:52 y 13:45, respectivamente.

Renfe cree que la recuperación de servicios ferroviarios se hará de forma progresiva

Tampoco saben decir desde Renfe cómo se va a plantear el regreso de la actividad ferroviaria previa al estado de alarma por coronavirus, pero que se cree que será progresivo. Es decir, no se recuperará de golpe todo el tráfico que había con anterioridad y se irá haciendo poco a poco para poder volver a encajar las mallas y los surcos asignados.

Así que es posible que Granada no recupere todos sus servicios ferroviarios hasta pasadas varias semanas desde que terminen todas las fases de desescalada. Entre otras, hay que tener en cuenta el retraso que acumula en el paso de un estado a otro de las provincias de Madrid y Barcelona, las dos más afectadas por el Covid-19, y que llevan al menos dos semanas de retraso con respecto a Granada. Así, no se podrían recuperar de entrada los trenes con Barcelona (2) ni todos los de Madrid (6 en total), aunque sí los Avant con Sevilla (8 diarios).

Lo que queda aplazado sine die es el estreno de dos nuevos servicios previstos, uno para abril y otro para el verano. Se trata del cuarto AVE con la capital de España, que se barruntaba para el mes pasado, y que se había planteado con salidas desde Granada a mediodía y desde Atocha cinco minutos después. También quedan en suspenso los trenes de Alta Velocidad regional Avant con Málaga, muy esperados en ambas ciudades, y que estaba previsto que durante este verano se pusieran en marcha con 6 trenes cada jornada.