Los AVE circulan por Granada desde hace más de medio año y parece como si todo estuviera hecho ya. Pero no es así. Se hacen cosas y se tienen que seguir haciendo en los próximos años, aunque los 'Patos' ya lleguen a Andaluces. Esto en un panorama en el que Fomento ha pasado a ser Ministerio de Transportes, y donde sigue al frente José Luis Ábalos, que ya anunció hace semanas una "reorientación" de las inversiones "que durante muchos años han estado demasiado centradas en la Alta Velocidad". Muy bien, pero en Granada hay que terminar lo empezado.

Conexiones

Alta Velocidad: a la espera de los Avant con Sevilla y Málaga A pesar de que los servicios de Alta Velocidad regional iban a empezar al mismo tiempo que el AVE, aún no hay día ni precios para los Avant, aunque ya se saben los horarios. Las pruebas están más que hechas, incluso con dos materiales diferentes. Mediados de mes para Sevilla y junio para Málaga es lo que se maneja.

La llegada del AVE trajo mejores relaciones ferroviarias con Madrid, mejorando el viejo-nuevo Talgo, y con Barcelona (en la mitad de tiempo que con el vetusto tren nocturno). Desde el primer día entrada en servicio se vio casi necesaria una cuarta frecuencia con la capital del Estado, que Renfe va a poner en en los dos sentidos a mediodía, y que conllevará una modificación horaria del tren de las 15:00 horas a las 16:00. Y existe demanda para otra conexión más con la ciudad condal.

Lo siguiente que se espera son los trenes Avant, media distancia por líneas AVE, con Sevilla y Málaga. Previstas para octubre, su puesta en marcha se ha retrasado y la frontera se ha sitúa ahora en mediados de febrero (para los sevillanos) ante el retraso de la llegada del material rodante desde Catalunya, y las dificultades para encajar los nuevos servicios ferroviarios en la línea, que además implican una reordenación de todo el tráfico en la comunidad. Serán 8 frecuencias con Santa Justa y 6 con la María Zambrano. Un problema de software ha aplazado sine die la puesta en marcha de los trenes a este último destino.

Variante de Loja

Variante de Loja: Transportes definirá la preferencia de la obra Habrá que contemplar si la costosa Variante de Loja es una prioridad para el nuevo Gobierno. El actual presidente Pedro Sánchez comprobó la necesidad de hacerla, pero el contexto y los pactos de investidura pueden variar la opinión. De momento, se construye un tramo pero no exista un estudio actualizado de lo que hacer una vez esté hecho el viaducto de Riofrío, que está ahora en obras pero llevaba paralizado desde 2016.

También desde el primer día, desde el primer viaje incluso en el que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, y el de la Junta Juanma Moreno, comprobaron en su propia piel las restricciones del paso a casi 30 kilómetros por hora por el camino del siglo XIX adaptado por Loja, la necesidad casi urgente por realizar la famosa Variante Sur. Es decir, el trazado de doble vía y plataforma exclusiva que haga que las conexiones por Alta Velocidad sean lo que se espera de ellas.

Ahora mismo se encuentra en marcha la primera fase de la obra, paralizada desde 2016, del viaducto de Riofrío. Adif informó a este diario que desde octubre se ha realizado el desbroce de la traza y se ha iniciado la excavación para las obras de drenaje. Estas obras tienen por objeto completar la plataforma del tramo Quejigares-Variante de Loja y construir un primer tramo de plataforma de la propia Variante, en el entorno de Riofrío.

El trayecto posee una longitud aproximada de 1,7 kilómetros de vía doble para tráfico exclusivo de viajeros. El proyecto contempla la ejecución de las obras de infraestructura, drenaje, estructuras, reposición de los servicios y servidumbres afectados. La vía y las instalaciones de señalización, electrificación y comunicaciones serán objeto de otros contratos, indica Adif.

Sin embargo, poco se sabe del resto de tramos de la citada Variante, que atraviesa la sierra sur de Loja, en paralelo a la autovía A-92, y que comprende varios túneles y un gran viaducto sobre el Genil. Cuestionada sobre el resto del proyecto, Adif ha señalado que "las actuaciones a desarrollar en el entorno de Loja" vendrán determinadas por la estrategia de "desarrollo, mantenimiento y renovación de las infraestructuras ferroviarias de la Red Ferroviaria de Intéres General", que está elaborando el Gobierno.

La doble vía

Se considera que un 'AVE de verdad' viene dado por tener doble vía, una por sentido. El de Granada sólo la tiene hasta Archidona, ya en Málaga. En la provincia no hay ni un kilómetro de vía duplicada. De hecho, en los tramos cercanos a Loja ni siquiera está construida la plataforma para poner los raíles, si no que se ha reservado un espacio para hacerla (entre Tocón y la estación lojeña). En el resto está implantada pero sin vías. Por eso, Adif quiere que no pase el tiempo e instalarla donde se pueda, entre otros, en previsión a las nuevas circulaciones que saturarán las permitidas en la línea. Así, en verano, el gestor licitó los servicios para elaborar el proyecto de construcción e instalar la doble vía en todo el trazado de 62 kilómetros desde Granada a Archidona, salvo en el tramo de 26,9 kilómetros de Loja y la entrada a la ciudad desde la Bifurcación de La Chana (frente al Colegio Mulhacén). Se encuentra pendiente de adjudicación. Por otro lado, Adif también está licitando el proyecto para reforzar tres pasos elevados sobre la LAV en caso de salida de vía, situados entre Loja y Villanueva de Mesía.

El cambiador de ancho

Corredor Mediterráneo: el cambiador de ancho, para final de semestre La vía desplazada es la actuación más visual hasta ahora del cambiador de ancho del Cerrillo de Maracena, que está previsto que se acabe para primavera. Permitirá que Almería pueda usar la Alta Velocidad desde Granada. Esta obra complementa a la de un tanque diésel en la Estación. Cambiará los tráficos de nuevo.

Adif construye desde el pasado junio el cambiador de ancho del Cerrillo de Maracena, una instalación encaminada a permitir sobre todo que Almería pueda tener acceso a las líneas de Alta Velocidad con trenes híbridos de ancho variable (por ejemplo, los Alvia Serie 730). Esta instalación, que va dentro de una caseta, permite a estos trenes, similares a los AVE, circular por vías de trecho estándar e ibérico, como el que hay en la línea con Moreda, Guadix y Almería. Mientras llega la Alta Velocidad a la capital vecina, para lo que queda tiempo, pretenden reducir su tiempo de viaje con Madrid en más de una hora con esta tecnología.

La obra, que tiene previsto durar un año, ya es visible en el ripado (desplazamiento lateral) de la vía entre el puente de la rotonda de Europa hasta el paso superior de la Circunvalación, que ahora pasa más cerca de los edificios. Adif también ha iniciado la ampliación de la plataforma ferroviaria existente para poder retranquear la vía actual separándola de la zona donde se ubicará el cambiador, se han sustituido las traviesas entre este punto y la estación para permitir el tercer hilo, se ha reforzado el puente de La Chana, y las instalaciones para cableado y señalización. Mientras tanto, en un taller de Talgo se ha construido el mecanismo del cambiador que será luego transportado para su colocación.

El soterramiento

Soterramiento: el estudio informativo estará listo este año 2020 es el año en el que se conozcan los resultados del estudio informativo para el soterramiento que se lleva realizando desde su adjudicación en 2018. Una vez se sepan, faltará la elaboración del proyecto de construcción, que tendrá que aunar el esfuerzo de todas las administraciones (Estado, Junta y Ayuntamiento). Y ahí estará la batalla. El Consistorio pide que el Estado asuma todo el coste, pero en Granada quedan muchas obras por hacer y caras. No es un buen punto de partida.

Otro debate latente, pero que ha quedado algo silenciado tras la llegada del AVE. En la actualidad se sigue realizando el estudio adjudicado hace dos años por Fomento, y que debe estar listo durante el transcurso de 2020. Sin embargo ayuda a ser optimista las diferentes actuaciones de adaptación y modernización de la actual terminal en Andaluces. Se inauguró antes de Navidad el parking y se tiene que acabar de construir un garaje para dresinas. Hace poco salió a licitación la obra para construir un nuevo tanque de combustible diésel, pensado para los trenes como los MD o los Alvia. El alcalde de Granada avivó la polémica en julio al decir que se estudiarían “alternativas al soterramiento, que luego matizó. Aún así, Luis Salvador quiere negociar con Adif la construcción de un parque en una zona de vías muertas que culmine con un mirador junto al puente de Camino de Ronda. Esta semana, tras la formación del nuevo Gobierno, volvió a pedir que el Estado pague el total de la obras.

Tren convencional

Tan sólo hay dos actuaciones relacionadas con el tren convencional en marcha. De un lado, las obras para convertir en apeaderos las estaciones de Tocón-Montefrío, Pinos Puente y Atarfe-Santa Fe, que implicará eliminar las vías de apartado. Por otro, y lo más importante, la instalación del nuevo sistema de seguridad de bloqueo BLAU de la vía. Esto es que Adif piensa en mantener el tráfico convencional por Granada, a pesar de que el Gobierno excluyó las conexiones de Media Distancia con Sevilla y Algeciras de las Obligaciones de Servicio Público, que dejarán sólo tráfico de pasajeros por línea AV. La actuación parece más encaminada al transporte de mercancías del Corredor Mediterráneo. Al menos deja una puerta abierta al 'tren barato'. Lo que sigue sin tener noticias es el estudio para la reapertura de la línea Guadix-Baza-Lorca pero, al menos, la Ciudad Episcopal acaba de 'salvar' el cierre de su estación.