Estaba claro que la llegada del AVE a Granada no suponía el final al culebrón de esta infraestructura en la provincia. La rama de Adif para la Alta Velocidad acaba de sacar a licitación pública la asistencia técnica y consultoría del proyecto de redacción para instalar la doble vía entre Archidona y la capital.

Eso sí, salvo en el tramo de Loja, de 26,96 kilómetros, cuya falta de espacio impide que las dos vías vayan paralelas. La importancia de esta doble vía es que acerca un poco más a Granada a tener 'un AVE de verdad', con dos vías por sentido, y que permitirá ampliar la cantidad de circulaciones de trenes y una ligera mejora en los tiempos de viaje.

La instalación de esta doble vía comprenderá los 62 kilómetros que hay entre la Bifurcación de Archidona, en Málaga, y la llamada Bifurcación de La Chana, situada a espaldas del Colegio Mulhacén, en el Cortijo del Conde, poco antes de entrar en la capital, excluyendo el tramo de Loja, que en el futuro debería sustituirse con la construcción de la Variante de Loja.

Adif informó que esta operación "supone el montaje de doble vía a lo largo de unos 62 kilómetros de una nueva plataforma, que, con una anchura de 14 metros, está preparada para esa nueva instalación". También es objeto de este contrato la "coordinación con las actuaciones en electrificación e instalaciones de señalización y seguridad, y la localización y definición de los acopios de material necesario".

El proyecto incluye estudiar el desmontaje de la vía actual de Alta Velocidad en el caso que fuera necesario, y la definición de una nueva Bifurcación en Tocón a partir de la que ya está ejecutada, con un puesto de banalización.

También advierte al adjudicatario que las fases de montajes de la nueva plataforma y de la segunda vía se realizará con la línea Antequera-Granada ya en explotación, por lo que "todos los trabajos se deberán diseñar para que se puedan ejecutar en las condiciones de seguridad adecuadas y compatible con el tráfico ferroviario existente".

Actualmente, la línea Antequera-Granada discurre en doble vía hasta las inmediaciones de Archidona. A partir de ese punto, los trenes AVE circulan por una sola vía hasta Granada, y en algunos puntos con un tercer carril para compartir vía con las composiciones de ancho ibérico.

En cuanto a la plataforma construida, es doble entre Antequera-Santa Ana y los túneles de Quejigares, que son además el punto donde comienza el polémico tramo de Loja, donde el tren baja hasta los 37 kilómetros por hora.

Una vez superada la Estación de Loja, a unos 500 metros, se empezará instalar doble vía sobre la plataforma ya construida desde hace más de una década, y que podría tener que realizar obras de actualización si así lo decretan los técnicos del proyecto.

La instalación de esta doble vía está prevista hasta la Bifurcación de La Chana, justo antes de pasar bajo el puente de la A-92. Ahí la vía volverá a ser única en los apenas tres kilómetros que hay hasta llegar a la Estación de Granada, donde lo hará en vía única a pesar de que existe espacio para construir una plataforma y extender los raíles hasta Andaluces.

El pliego de condiciones fue redactado por Adif el pasado mes de abril, dos meses antes de la puesta en servicio de la línea de Alta Velocidad Granada-Antequera, y salió a licitación el pasado día 5 de julio, aunque Fomento informó ayer de la apertura del proceso.

El contrato cuenta con un presupuesto de 248.820,32 euros, IVA incluido, y un tiempo de ejecución de seis meses. El plazo para la presentación de ofertas de participación finalizará el próximo día 31 a las 11:00 horas, por lo que el proceso será rápido.

Esta adjudicación no implica el comienzo de las obras, si no el inicio de la redacción del proyecto para instalar la segunda vía y la construcción de la plataforma en los tramos en los que no esté construida. Una vez se realice el estudio y se presente, se licitarán las obras y se entregarán para el comienzo de las mismas, un proceso que puede tardar del orden de un año, según fuentes consultadas por este diario.

Adif informa en los pliegos de que esta obra tiene como necesidad principal "satisfacer y mejorar la explotación de la LAV Antequera-Granada mediante la implantación de vía doble, dotando así de plena potencialidad a la infraestructura de la Línea de Alta Velocidad".

De esta manera, el AVE de Granada estará completo a falta de la construcción de la Variante de Loja. Mientras no se haga, con la duplicación de la vía, este tramo se convertirá en un cuello de botella que debería obligar a acelerar los trámites para el ramal bajo la sierra lojeña. Esta obra también sirve para adaptar esos 62 kilómetros a las características del Corredor Mediterráneo, y permitirá, asimismo, separar la vía estándar de la convencional para el tráfico de mercancías.