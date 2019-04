La primera fase del eje Palencia-Arabial, lista para su licitación

El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Granada, Miguel Ángel Fernández Madrid, y el delegado de Fomento y Cultura en Granada, Antonio Granados, han mantenido esta mañana una primera reunión institucional en la que la ciudad ha trasladado al delegado los principales temas pendientes con su departamento.

Así, se han tratado temas de Cultura y de Fomento, como el eje Palencia-Arabial y el parking del Metro. Según ha explicado el concejal Fernández Madrid tras la reunión –que se ha desarrollado dentro de la lealtad institucional–, la Junta ha asegurado el desarrollo del proyecto de remodelación del eje Palencia-Arabial, del que se podrá licitar la primera fase en breve. Antes de las elecciones de mayo o por esa fecha.

El Ayuntamiento ha pedido que la obra se realice por fases para no abrir en canal toda la vía y tener facilidades para regular el tráfico mientras dure la intervención. Los tramos Palencia-Jardín de la Reina y Jardín de la Reina-Camino de Purchil no tienen problema pero en el tramo de Arabial quedan pendientes de matizar los aparcamientos.

Y es que se creó una comisión por una moción del PP para consensuar con los comerciantes las zonas de aparcamientos. “Se pedía el máximo número de árboles y el máximo número de aparcamientos en esa zona”, algo incompatible. Al final la Junta defiende el mayor número de aparcamientos pero hay que perfilar la cifra total porque también se dijo que al poner una ciclovía el aparcamiento en la zona no puede superar el 20%. “A falta de ese fleco nos aseguran que tienen el dinero del proyecto y que quieren empezar la licitación cuanto antes”, se congratula Fernández Madrid.

Otro tema tratado fue el parking subterráneo en Camino de Ronda sobre el Metro. El Ayuntamiento urge a la Junta a que lo abra y hoy le ha trasladado su condición de que además sea para uso de residentes dada la falta de aparcamiento de toda la zona. “El debate de la propiedad del subsuelo nos da igual. Lo que interesa es que el parking sea para residentes”, asegura el concejal.

Y es que si está afecto a una infraestructura ferroviaria tendría que ser para los usuarios del Metro, algo que no entra en los planes municipales ya que el convenio no establece el uso y por tanto no ata sobre su destino a residentes o rotatorio. “Además no tendría sentido un parking de rotación si esa zona estará afectada en 2023 por el plan de limitar el acceso sólo para vehículos eléctricos o híbridos”, dice el concejal.

Sobre el proyecto, la Junta no ha hecho aún el estudio económico de viabilidad de la explotación, por lo que su apertura no será inmediata.

También se han comunicado al delegado otros proyectos de Cultura en los que son competentes. Uno es el plan parcial I7 (en la Carretera de Córdoba), que está paralizado y que hay que desbloquear. La urbanización del plan está pendiente de la disputa por un secadero, cuyo propietario pidió la protección a Cultura por el valor histórico de la construcción.

Otro asunto en el que tiene que intervenir la Delegación de Cultura es en la autorización para la instalación en la calle El Beso del Albaicín de un busto en memoria a Manolo Matés, militante del PA fallecido y cuyo recuerdo han promovido desde la Junta Municipal de Distrito.

También está pendiente de Cultura la aprobación definitiva del proyecto de intervención en el Barrio del Boquerón por la acepción a la zona protegida junto a la Basílica de San Juan de Dios.

Por último, se ha acordado una visita conjunta a la antigua Azucarera de Bobadilla al detectar los vecinos okupas. El informe se trasladó a Cultura al ser BIC y se va a instar al propietario, el Banco Santander, a que lo mantenga.