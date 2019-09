Directo: tarde soleada para la procesión de la Virgen de las Angustias, la Patrona de Granada

El último domingo de septiembre ha regalado a Granada un sol de justicia para el día de la Patrona de la ciudad. Los granadinos verán a la Virgen de las Angustias en una tarde con muy buen tiempo. Una procesión que podrán seguir en directo a través de los comentarios de Granada Hoy y con la señal en directo de TG-7.

Día para la tradición en uno de los fines de semanas grandes del año en la capital. La procesión pondrá el punto final a todas los ceremoniales para rendir culto a la Patrona de Granada. Desde la Ofrenda Floral que tuvo lugar a mitad de mes al emocionante pregón que dio ayer el periodista Fernando Díaz de la Guardia y la entrega de los Premios Barreta.

La procesión comenzará en menos de una hora. El recorrido es el siguiente: a las seis de la tarde desde la Basílica, la de la Carrera, desde donde recorrerá en un cortejo que ya el año pasado se gustó, las calles del centro de la capital: Plaza del Campillo, Plaza Mariana Pineda, Ganivet, Reyes, Gran Vía, Cárcel Baja, Plaza de las Pasiegas, Marqués de Gerona, Alhóndiga, Puerta Real, Acera del Darro, Fuente de las Batallas y regreso al templo.

Repasó sus recuerdos infantiles , se acordó de las personas que no pueden ir cada año a la procesión, y tras recordar la triste tarde de procesión en la que murieron dos componentes del grupo Los Ángeles en un accidente de tráfico, concluyó con emoción este paseo de imágenes evocando al abuelo y al nieto recorriendo los "diferentes tramos del desfile por Gran Vía y la Catedral".

Y es que tan tradicional como invitar a una torta exquisita a los seres queridos por estas fechas es pasear por el centro de la ciudad, más si hace un tiempazo como el de estos días, y disfrutar de los puestos de Puerta Real donde entre acerolas, a majoletas y a azofaifas, a los granadinos se les van los ojos detrás de las creaciones repartidas en la zona. Tortas de bizcocho sin relleno, las clásicas de cabello de ángel, las de chocolate -innovación que a nadie amarga- y las de chicharrones.

Uno de los tenderos de la Cofradía del Vía Crucis en el mercadillo de otoño de la Fuente de las Batallas resaltaba ayer que este año las tortas son las reinas y que hay menos puestos de frutos que en ediciones anteriores. Los stands de las cofradías se distribuyen con los de entidades y asociaciones que también sacan sus recetas a pasear y se apuntan a la repostería, por lo general, con una causa solidaria como por ejemplo la de la asociación Amama, que lucha por la investigación contra el cáncer de mama.

Cada cual tiene su particular predilección, pero hay quien como Javier Álvarez opina que lo importante es apoyar el comercio de cercanía: "Porfi, intentad comprarlas en las panaderías o pastelerías del barrio... No tengo familiares en ese gremio, pero doy fe como granaíno que tienen un no se qué mucho mejor que las industriales. Comprad en las tiendas de debajo de casa".