Los cinco "proyectos transformadores" que propone la Universidad para Granada en su Plan Estratégico 2031

El Plan Estratégico 2031 de la Universidad de Granada (UGR) prevé cinco "proyectos transformadores" de cara a esta década, que desembocará en la celebración, precisamente en 2031, del quinto centenario de la institución. Se trata de proyectos que se plantean como "retos" para desarrollar "un nuevo modelo económico y social" que se extienda por la provincia. La UGR, que cuenta con cinco campus en la provincia y otros dos en Ceuta y Melilla, prepara así su expansión y consolidación como elemento de peso en la provincia, donde aporta el 6,12% de su PIB.

Los cinco proyectos se articulan en torno a la ciencia y la celebración de la efeméride de 2031. Así, se resalta el proyecto Horizonte V Centenario. Esta redonda conmemoración, especifica el documento "debe servir para que todas las estructuras y servicios sitúen nuestro horizonte estratégico del 2031 como oportunidad para la realización de proyectos transformadores a escala de centros, departamentos, unidades y servicios implicando toda la actividad de la Universidad en ese objetivo". Se plantea que la UGR "debe conocer y transmitir sus valores" y su bagaje.

La celebración de los 500 primeros años de vida de la UGR se ofrece así como "una oportunidad paranuestra institución", idea que se "refuerza" con la intención por parte del Ayuntamiento de solicitar la consideración de Granada como capital cultural por parte de la Unesco en ese mismo año.

¿Cómo será esa efeméride? El Plan establece celebración de congresos y reuniones científicas, fomento de iniciativas que "propicien" el desarrollo de líneas de investigación orientadas a los puntos que se destacan en el propio Plan, la documentación y comunicación del patrimonio, la captación de fondos precisamente para conservación de ese patrimonio y la realización de actividades culturales. Todo ello en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en concreto con el ODS 17+1, Cultura y patrimonio diversos e inclusivos.

El segundo proyecto transformador es la Alianza Arqus, la iniciativa de Universidad Europea que lidera la UGR y en la que participan otras siete instituciones de educación superior. "Esta ambiciosa iniciativa pretende producir una transformación estratégica, sistémica y sostenible de las universidades participantes y del sistema universitario europeo" se indica en el Plan. Esta transformación se hará a través de "un proceso de profunda integración", que incluirá "la flexibilización de la oferta académica a través de itinerarios abiertos, microcredenciales y metodologías docentes innovadoras". Se promoverán además la identidad y los valores europeos desde el pleno respeto por su diversidad.

El tercer proyecto transformador promete, en el caso de que Granada sea elegida, como así espera la UGR, es el del desarrollo del acelerador de partículas, el IFMIF Dones. Esta iniciativa forma parte de un proyecto de enorme envergadura, internacional, que pretende dar a luz un nuevo modelo energético basado en la fusión nuclear que permitiría reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Además de este objetivo, la UGR tiene en el DONES expectativas muy altas. "El proyecto UGR-Dones tiene como objetivo la creación de un ecosistema de innovación entre los investigadores de referencia que se desarrolle en paralelo y en coordinación con el proyecto de acelerador de partículas para el desarrollo de nuevos materiales y empresas de alto componente tecnológico, para dar soluciones en el campo de las energías renovables, lastecnologías limpias de producción energética, la salud y las soluciones medioambientales".

Así, se propone crear un Centro de Innovación en el campo de la ciencia de los materiales y la energía, que proporcione un "entorno único" que integre los sectores académico, privado y gubernamental en la concepción y desarrollo de programas de investigación e innovación. Este centro permitirá fomentar la investigación interdisciplinaria "a la vanguardia de la ciencia de los materiales, formar técnicos de laboratorio y empresas en diferentes técnicas analíticas" para ayudar a eliminar las brechas sociales y territoriales, e incluso involucrar a la comunidad mediante la prestación de servicios de consultoría, agencias ambientales y el sector de la energía, entre otros.

El centro que se prevé en Granada tendrá como pilares la creación de materiales para la energíay medio-ambiente, biomedicina, materiales estructurales y materiales funcionales.

Otro de los elementos clave para entender cómo será la Universidad de Granada del futuro es la inteligencia artificial. Este proyecto está ligado al Centro Andaluz de Innovación y Digitalización: Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Entornos Virtuales y 5G (CAID) que, con un presupuesto de 48,5 millones de euros, integra a todos los grupos de investigación en transformación digital de la UGR y también a grupos de las Universidades de Jaén y Córdoba.

Este Centro se apoya en otras iniciativas, como el AILab Granada desarrollado con Indra, Google y Nvidia; AIR Andalusia, que integra universidades, empresas, parques tecnológicos, clústeres tecnológicos, y centros de investigación; y la candidatura de Granada a albergar el Centro Nacional y la Agencia Nacional reguladora de la Inteligencia Artificial.

El quinto y último proyecto transformador tendrá como elemento singular e identificable la Azucarera de San Isidro, comprada a finales de 2021. Se trata del proyecto UGR Sostenibilidad. Este proyecto está ligado al proyecto de resiliencia presentado por la UGR Andalusian Innovation Green Hub on Artificial Intelligence & Geodesign for e-Biodiversity Services - AI2 Green BioHub que tiene un presupuesto de 48 millones de euros, Trabajarán grupos de la Universidad de Granada, Universidad de Huelva y de LifeWacth ERIC. Este proyecto se fundamenta en la consecución del proyecto de LifeWatch ERIC: Thematic Center On Mountain Ecosystem & Remote Sensing, Deep Learning-Ai E-Services University of GranadaSierra Nevada (Smart EcoMountains).

Se trabajará en el desarrollo de tecnologías limpias y de energías renovables, de renovación de edificios privados y públicos, de recarga y repostaje, de reciclaje y perfeccionamiento profesional, destaca el Plan. Como hito importante, se pretende crear un Campus de Excelencia Internacional Universitario LW ERIC con Granada y Huelva en e-Biodiversidad, Inteligencia Artificial, Aprendizaje Profundo y Geodiseño.