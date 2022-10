Estas serán las 18 cámaras que controlarán las matrículas de los vehículos que entren a la Zona de Bajas Emisiones de Granada

La Zona de Bajas Emisiones de Granada (ZBE) contará con una red de cámaras de control que registrarán todos los vehículos que accedan a la zona delimitada para ver si están autorizados o no y por tanto se sancionan. Porque se examinarán todos los vehículos con 18 cámaras que leerán las matrículas y serán "capaces de identificar la etiqueta ambiental de los vehículos". Sólo podrán entrar los de cero emisiones o eco y el resto sólo para residentes.

Estas cámaras estarán en estos 18 puntos

Carril del Picón Misericordia San Jerónimo Lavadero de la Cruz Gran Vía Capitán Moreno Pagés Cruz de Piedra Antequeruela Baja Camino Nuevo del Cementerio Paseo de la Bomba Humilladero San Antón Agustina de Aragón Alhamar Recogidas Plaza de Gracia Sócrates

Según el documento de aplicación de la ZBE, que publicó este periódico, el análisis de los vehículos es una cuestión compleja, por eso se necesitan las cámaras para poder gestionar la limitación gradual de acceso a los vehículos que no cumplan las condiciones medioambientales establecidas para la preestablecida ZBE. Esa limitación de acceso será según reglas establecidas por el Ayuntamiento de Granada. Y no se limitará solo el acceso y circulación sino también el estacionamiento de los vehículos no autorizados.

¿Cómo será el funcionamiento y la posible sanción?

Una vez captado el vehículo por las cámaras de los puntos de control, se reconocerá la matrícula, se pasará por el centro de control y se validará la posible sanción, por lo que también habrá conexión con la entidad tramitadora de sanciones.

La gestión inicial de autorizaciones de acceso a la ZBE se presentará por los propios interesados según establezca el Ayuntamiento, que hará una autorización general en función de la etiqueta ambiental del vehículo. También habrá autorizaciones a diferentes agentes externos como ciudadanos, empresas y otras entidades.

l sistema de las 18 cámaras recogerá las imágenes de todos los vehículos que acceden a la ZBE y enviará la información al CGIM, que analizará la lista de matrículas identificadas para detectar qué vehículos cumplen o no los requerimientos para el acceso a la ZBE, a partir de las listas de autorizaciones y de la comprobación online de la lista de etiquetas ambientales y categoría de homologación facilitada por la DGT, en función de las lógicas requeridas. "El proceso automático de chequeo de reglas identifica los tránsitos sin permiso y genera las propuestas de sanción", recoge el proyecto. Finalmente, se da acceso a Policía Local o funcionarios municipales para validación, modificación o anulación de sanciones.

Además de estas cámaras de control de accesos a la ZBE, habrá 13 puntos de control de carriles especialmente reservados mediante cámaras de lecturas de matrículas.

En toda la ZBE actualmente el sistema de Cámaras de Tráfico está formado por un total de 154 cámaras entre cámaras de control de tráfico, de accesos y cámaras de Control Foto Rojo y Carriles Especialmente Reservados. Las cámaras de tipo perimetral serán 36, las de tipo domo serán 23 y las 360º serán 9.