Estos son los requisitos para solicitar una de las mil líneas de conexión a internet que ofrece la Universidad de Granada a sus estudiantes

La Universidad de Granada ha puesto a disposición del estudiantado hasta 1.000 líneas de conexión a internet 4G que, en caso de necesidad, podrán ampliarse. En esta fase, se trata de 777 líneas de 300 GB, con sus correspondientes smartphones, cedidas directamente por la Universidad de Granada. Estas líneas se suman a las 233 tarjetas SIM de datos proporcionadas por la Junta de Andalucía. Con anterioridad la UGR cedió equipos informáticos, unos 30 en una primera tanda. Estos recursos son una cesión temporal. Los posibles beneficiarios de esta medida son aquellos estudiantes que no dispongan de conexión a internet o datos móviles que les permitan seguir la docencia no presencial o que, teniéndola, no les resulte suficiente para seguir de modo adecuado la docencia no presencial.

La rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, explicó que “esta medida, como hemos dicho estas últimas semanas, tiene un objetivo muy claro: que ninguno de nuestros estudiantes se quede atrás porque tenga dificultades de acceso a la docencia. Hemos puesto estas mil pero si son necesarias más, el estudiantado no debe tener dudas. Pondremos más a su servicio”. Cualquier estudiante puede pedir esta ayuda tecnológica, que se ha hecho público este miércoles a través de una resolución del vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad. No obstante, según esta resolución, se tendrá en cuenta de modo preferente en la aplicación de la medida que el solicitante reúna algunas de las siguientes condiciones: ser beneficiario de una beca de la convocatoria general del Ministerio de Educación para el curso 2019-20, sin superar el umbral 1 de renta familiar, ser becario del Plan Propio de la Universidad de Granada durante el curso 2019-2020 y no superar el umbral 1 de renta familiar o ser beneficiario de una ayuda de carácter social durante este curso académico.

Quienes deseen acceder a alguna de estas líneas deberán hacerlo en los próximos cinco días hábiles desde hoy miércoles. La solicitud se encuentra en este enlace.