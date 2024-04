¿Una residencia de estudiantes o un hotel? Así son las habitaciones de Student Experience, que abrirá en agosto en Granada

Que si piscina, que si restaurante, que si salas de estudio y descanso, que si un lounge, habitaciones con vistas, cinco terrazas, con todos los lujos, detalles y una decoración nueva y moderna. Por si fuera poco, sala de videojuegos, gimnasio y hasta una pista de pádel en la azotea que da vértigo. Estas son las comodidades que ofrece la nueva residencia que la multinacional Student Experience ofrece a los estudiantes que desde el próximo curso decidan cursar sus estudios en Granada, ya sean universitarios o de otro tipo de graduación. Desde la semana pasada es posible reservar habitación a partir del 1 de agosto, fecha oficial para la apertura de la residencia situada en el PTS junto al Hospital Universitario Clínico San Cecilio y el Campus Pádel Club.

Eso sí, acorde a los lujos, los precios. La nueva residencia ofrece 520 estudios completamente amueblados con un espacio entre 17, 20,5 y 21,3 metros cuadrados con dos tarifas: 795 y 895 euros al mes para una sola persona, que incluyen también el precio de la luz, el agua, internet, servicio de limpieza, tasas y seguridad las 24 horas todos los días. El depósito es de 1.000 euros para empezar y la tasa de reserva es de 50. Estos importes se pagan junto con el pago del primer mes en la primera transferencia, explica Student Experience en su web.

Las habitaciones tiene cinco categorías, tres de ellas correspondiéndose con las de precio más bajo: estas solo se diferencian por la distribución del mobiliario. El 1 cuenta con dos estanterías, un sofá, cama de 1,20 por 2 metros, cocina con fregadero y frigorífico, armario, escritorio y un puf, con un baño con lavabo y plato de ducha; mientras que los 1A son iguales pero cambiando la forma del sofá, que es redondo. El tipo 4 es igual al 1 pero con una ventana más.

Por otro lado, los estudios de precio más alto de entrada se diferencian por su tamaño, aunque es de apenas un metro cuadrado uno respecto del otro. Aparte de que cambia la distribución de los muebles, el baño es mucho más grande que en las anteriores y el plato de ducha es de mayor tamaño. Por lo demás, cuentan con el mismo mobiliario que las anteriores.

Y es que es todo un hotel. Facilita ropa de cama incluida funda nórdica, juegos de toallas para el baño, papel higiénico, tiene televisión, tres lámparas, cortinas y ventanas automáticas, suelo de PVC, climatizador para todas las épocas del año, y la llave es una tarjeta.

Planes de comida

Según la página web de la empresa, el complejo tiene "acceso total a todas las instalaciones, utilidades y servicios incluidos", y no cuenta con costes adicionales salvo uno, y no menos importante: las comidas, para lo cual hay diferentes planes. Uno de media pensión con desayuno y almuerzo, con veinte tickets para ambas, por 285 euros mensuales, que se suman a los de la habitación. La pensión completa es 100 euros más cara, con veinte tickets de desayuno y cuarenta para comida o cena. No alcanzan todo el mes porque el restaurante abre solo entre semana, los sábados solo para brunch, y los domingos solo para cena. Moderno hasta para eso.

A día de hoy quedan 105 estudios disponibles de los 520 que ofrece la nueva residencia, mayormente en las dos primeras plantas, la baja y la primera. Ya en la segunda y la tercera quedan diez y trece, respectivamente, y en las más golosas, las dos últimas, quedan solo ocho y nueve. También son las que menos apartamentos tienen, por lo que son las más tranquilas. Además, según ha consultado este diario en la web de la empresa gestora, las estancias disponibles son las de precio más bajo.

El alojamiento, explican en su web, está dirigido a "estudiantes, incluso si estás matriculado en una institución en España o en el extranjero", como "podría ser un programa de estudios, unas prácticas o un doctorado, por ejemplo". La estancia mínima en la Student Experience de Granada es de seis meses sin límite máximo. Además, la fecha exacta de inicio del contrato se especifica en el anuncio del estudio, y durante el proceso de reserva se puede elegir la fecha de finalización del contrato.

Esta es una de las diferencias con la otra residencia de Student Experience en España, situada en la zona de Somosaguas en Madrid, que permite además la reserva incluso para solo una noche. Es decir, en régimen hotelero y turístico. En la comunidad de Madrid está permitido que las residencias de estudiantes puedan ofertar sus habitaciones para uso puntual, similar a una estancia hotelera, algo que no se permite en Granada ni la propia Universidad. De momento. Y es que hace pocas semanas el Ayuntamiento sacó a información pública la petición al área de licencias de la calificación ambiental de la empresa Bravo Granada SL para ampliación de permiso de residencia de estudiantes a establecimiento hotelero. Es la primera residencia de estudiantes en Granada que solicita este permiso.

En la residencia Madrid Pozuelo los precios de las habitaciones, de tamaño mínimo equivalente a la grande de Granada, es también más caro, a partir de los 990 euros al mes. LA noche individual sale a 70 euros. Además, cuenta con otras cuatro residencias en Amsterdan y una en Leiden (Países Bajos).