Diez años: El periodo por el que se prevé la cesión de La Salud para ser sede del Adia Lab en Granada

El Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, la Universidad de Granada y Adia Lab, el centro de investigación con sede en Emiratos Árabes referente en ciencia computacional, quisieron mostrar su "compromiso total" y "apoyo consistente" con el proyecto que se prevé en el antiguo hospital de La Salud. Este gesto se da prácticamente un año después de la firma del convenio entre el Gobierno central y Adia Lad en Granada, doce meses en los que apenas se ha tenido noticia del funcionamiento en Granada de la entidad.

El inmueble que se prevé sede, propiedad del Ayuntamiento, se cederá posiblemente por un periodo de diez años, lo que excede con holgura el periodo de cuatro años previsto en el memorando firmado hace prácticamente un año entre el Gobierno de España y el ente de Abu Dabi. "Somos positivos", afirmó el vicerrector de Investigación de la UGR, Enrique Herrera, que fue quien anunció que la cesión se programa por una década en la rueda de prensa posterior a una reunión a tres bandas en la que estuvieron representantes del Gobierno, la Universidad y el propio ente emiratí y que se celebró en la Subdelegación del Gobierno en Granada.

Por parte del Ejecutivo, el director general de Digitalización e Inteligencia Artificial, Salvador Esteban, expresó su "compromiso total" con este proyecto, que lleva un año en vigor. "Continuamos en ese afán sin duda alguna", reiteró Esteban, que detalló que las aportaciones del Gobierno a la sede de Adia Lab en Granada se hará a través de su Universidad a través de proyectos de investigación, misiones e iniciativas dentro de programas específicos, como las cátedras en inteligencia artificial -con la UGR como una de ya las beneficiarias con un proyecto junto a Repsol- o de ciberseguridad, todo ello dentro de la estrategia nacional.

Además, Esteban confirmó que el memorando firmado hace ya un año en el Cuarto Real de Santo Domingo no tiene asignación económica, "pero sí lo tienen las actuaciones" previstas. Cuatro de ellas serán este mismo año, dos encuentros científicos -uno ahora en Granada y otro en Estados Unidos- y dos campus. El primer encuentro tiene lugar precisamente estos días en el hotel Washington Irving, donde se habla sobre cambio climático e inteligencia artificial.

Por parte de Adia Lab, el ente emiratí afirmó por boca de su director, Horst Simon, que es un organismo con músculo económico y solvencia. La idea es que en el nodo europeo de Granada tenga unas diez personas empleadas y "haya muchas visitas" de investigadores que realicen estancias, no que se ubiquen de forma permanente. Así, La Salud será un "lugar de encuentro continuo". Ya hay incluso actuaciones previstas para 2025, aseguró Enrique Herrera. En el encuentro también estuvo el rector, Pedro Mercado.

Por su parte, el director del Instituto Interuniversitario Andaluz en Data Science and Computational Intelligence (Dasci) y catedrático de la UGR, Francisco Herrera, redondeó la intervención de Horst al asegurar que desde Abu Dabi se hará "una inversión adecuada" a las necesidades que se planteen desde Granada en relación con la sede, que deberá ser remodelada. Sobre plazos, Herrera expresó su deseo que de los trabajos en La Salud finalicen a primeros del próximo año.

Una primera aportación del Gobierno de España consistió en 900.000 euros a través del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) para proyectos que ya están en marcha. Se irá a más convocatorias con la idea de captar más fondos para un proyecto que se dijo que es "a largo plazo". "Se está extendiendo mucho y conforme se consolide se recibirá financiación", adelantó Enrique Herrera.

Otro de los argumentos -además de la financiación y la sede- que se lanzó este miércoles en la rueda de prensa conjunta en el Palacio Müller es el "apoyo consistente" a la sede europea de Adia Lab en Granada, en palabras del subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla. Para reforzar esta idea también estuvo presente el representante de Abu Dabi Investment Authority (Adia), Ahmed Mohamed Almheiri, la persona responsable del soporte económico a las operaciones de Adia Lab. Éste se mostró muy satisfecho de estar en Granada.

En el plano de acciones más concretas, Enrique Herrera -que arguyó que este proyecto es una "gran oportunidad para la Universidad y para sus investigadores- lanzó que también se trabaja en el desarrollo de un Centro de Inteligencia Artificial Generativa, ente que será, cuando se haga, pionero en España.

Además, Herrera confirmó que se abordará la realización de tesis de investigación conjuntas entre UGR y Adia no sólo para estudiantado de la Escuela de Informática, sino que esa colaboración se podría extender a todas las áreas del conocimiento, escuelas y facultades.

Montilla, que aseguró que éste es un "proyecto europeo", reiteró que "lo que se financian son las actividades de las universidades" ligadas a Adia Lab. Hasta cinco españolas -la UGR es una de ellas- tienen vinculación con el centro emiratí.

Alternativas a la sede

El ente de Abu Dabi es el que evalúa la concesión del antiguo hospital de La Salud para sede. "La transformación del antiguo Hospital en un centro de investigación requiere un considerable trabajo de planificación", se aseguró en el comunicado remitido desde la Subdelegación, y "Adia Lab se ha involucrado con los técnicos para organizar las obras que sean necesarias. Adia Lab mantiene su compromiso con Granada y, si es necesario, se considerarán otras alternativas para la localización de la sede en la ciudad", aseguró la Subdelegación en un comunicado. Será este jueves cuando el asunto de la sede se aborde en el Ayuntamiento de Granada con la alcaldesa, Marifrán Carazo.

Actividades en 2024

Este mismo año se prevé que Adia Lab organice tres eventos internacionales en Granada en colaboración con la Universidad de Granada. Adia Lab's Workshop on Climate Science está en marcha esta misma semana en el hotel Washington Irving y en unos meses se harán dos escuelas de verano, Adia Lab's Summer School on Trustworthy and Ethical AI en junio, y ADIA Lab's Summer School on Competitive Machine Learning. Una cuarta reunión científica se prevé en Estados Unidos.

Además, desde la Subdelegación se indica que Adia Lab "ha puesto en marcha los cinco programas de investigación que están detallados en el memorándum de entendimiento, conectando Universidades y Centros de Investigación españoles (Granada, Salamanca, Santiago, Instituto de Salud Carlos III, Jaume I) con importantes centros de investigación de todo el mundo, incluyendo EEUU (Harvard, MIT, Stanford, Cornell), Canadá (Toronto), Europa (ETH, Universidad de Zúrich, EDHEC), y EAU (Universidad Khalifa, MBZUAI)".

La financiación

Desde la Subdelegación se quiso aclarar en el mismo comunicado un punto clave: "Es importante señalar que Adia Lab está financiado en su totalidad por la Abu Dabi Investment Authority. Adia Lab no ha recibido, ni recibirá, financiación alguna de ninguna autoridad de España, ya sea nacional, regional o local. Adia Lab aportará fondos y recursos de gran importancia a su colaboración con España. Independientemente de dónde se sitúe finalmente, la sede estará financiada por Adia Lab".

Por último, la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, en nombre del Gobierno de España, Mayte Ledó -que no estuvo en Granada-, y Horst Simon, director de Adia Lab, comentaron en esta misma nota de prensa que "el Gobierno de España, el Ayuntamiento de Granada, la Universidad de Granada y Adia Lab están muy satisfechos con los progresos realizados hasta la fecha, y siguen confiando en que esta colaboración estrecha traiga grandes beneficios a todas las partes implicadas."