Expertos aseguran que “no hay dinero” para trasvases y apuestan por la desalinización

En Granada la cultura del agua está presente. No hay más que dar un paseo por la Alhambra para comprobar el uso de este bien o leer los poemas y textos de Federico García Lorca, en los que la palabra agua está muy presente.

Esta conexión entre el agua y Granada es la que le ha valido a los expertos para celebrar aquí el Foro de la Economía del Agua, que ha reunido hoy a los principales conocedores de los recursos hídricos, su gestión y las políticas de economía circular. Fue en el Centro Lorca de la capital, reconociendo a Granada como referente mundial en la depuración del agua.

El director del Foro, José Carlos Díez, ha felicitado a la ciudad por su posición de referencia, que tiene que aprovechar para ofrecer sistemas y empleo de calidad a todo el mundo, y ha hablado a los periodistas sobre cuestiones de actualidad del agua. Y los trasvases, más con el cambio climático acechando y la amenaza de un nuevo periodo de sequía, están en el punto de mira.

En Granada, sin ir más lejos, la posibilidad de llevar agua a Almería de Rules abrió el debate hace unas semanas. Pero Díez ha sido tajante acusando a los políticos de hacer promesas que no se pueden cumplir. “En España el PP ha abierto el debate y mantiene viva la llama de los trasvases pero en todos los años de gobierno no lo ha hecho porque no hay dinero para hacerlo”, sentencia. Así, Díez apuesta porque “el poco dinero público que hay, hay que invertirlo en educación y sanidad y con colaboración público privada acometer los retos de inversión en agua”.

“Hicimos inversión en desalinizadoras –que califica como oportunidad para los regantes como alternativa al agua de los acuíferos– y somos líderes mundiales. La posibilidad de trasvases se estudiará en el futuro pero con modelos de eficiencia económica, no con un debate político, demagógico y emocional que se suele hacer con el agua. Desde el foro nos parece muy triste que se engañe a los ciudadanos con una propuesta que no se puede cumplir. No hay dinero para los trasvases. Vamos a ser realistas”, asegura Díez, muy crítico con este modelo de gestión.

Sobre la economía circular en la gestión del agua, objetivo del Foro, Díez ha valorado el caso de “éxito” de Granada, que se convierte en referencia en la gestión del agua del ciclo urbano. Un modelo –el de sustitución de depuradoras por biofactorías– que la OCDE va a certificar y que Emasagra quiere exportar al resto del mundo.

“La inversión que se hará en el mundo en agua será de las más importantes y Granada tendrá la oportunidad de convertirse en centro de exportación de talento y generación de empleo de calidad para todo el mundo. Ese es el objetivo de traer el debate del agua aquí y que los granadinos estén orgullosos de su sistema”, asegura el director del Foro.

Sobre la sequía, explica que ha empezado la preocupación tras unos años duros pero dijo que en este tema hay que ocuparse más que preocuparse. “Hay que seguir las directivas europeas y el tema de las cuencas hídricas hay que cuidarlo. Al aumentar la temperatura de la tierra el agua se evapora antes. En una gestión de un recurso escaso hay que diseñar la regulación para que el uso sea eficiente y equitativo, con políticas mixtas con bonos sociales y donde la gente con más renta y que consume más, pague más”.

En cuanto a obras, en muchos países del mundo las inversiones van a ser muy cuantiosas, por lo que “el agua es uno de los grandes riesgos económicos pero una gran oportunidad de creación de empleo”.

Por su parte, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha vuelto a incidir en el “compromiso” de la ciudad con la gestión del agua para legar este recurso a generaciones futuras. Cuenca se ha centrado en la importancia de las biofactorías que ha creado Emasagra y asegura que es algo de lo que los granadinos han de sentirse “orgullosos”. El alcalde ha agradecido al Foro de la Economía del Agua la elección de Granada para su encuentro.