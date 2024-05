La Junta aclara en qué caso se puede usar el móvil en la próxima Selectividad y qué día y hora saldrán las notas

La Selectividad es casi una liturgia. Y como tal tiene sus normas. Cada año se afinan para dar cabida a nuevas cuestiones -hace diez años no había relojes inteligentes - y dan forma en una resolución que debería ser estudiada casi tanto como el temario que entra en las pruebas de acceso a la Universidad.

Hace años que la resolución, elaborada por la Consejería de Universidad, Investigación de la Junta de Andalucía, aclara todo tipo de cuestiones relacionadas con el desarrollo de la prueba, desde el uso horario que se debe tener en cuenta -algo que es clave en los exámenes que se desarrollan en los institutos españoles de Marruecos y que gestiona directamente la Universidad de Granada- hasta de qué color debe ser la tinta de los bolígrafos. Negra o azul.

Todo cabe en la veintena de páginas de la resolución, publicada el pasado 14 de febrero, y de la que se pueden destacar algunos detalles de interés para los prácticamente cinco mil estudiantes granadinos que cada año se presentan a las pruebas.

Uno de ellos es el día y la hora a la que se podrán conocer las calificaciones. Las notas se publicarán -"en principio" apunta con cautela el documento- el día 13 de junio, jueves, a las ocho de la mañana. Para los que hagan la convocatoria extraordinaria -del 2 al 4 de julio- la puntuación se desvelará el día 11 de julio.

Como es habitual cada año, se recuerda que hay que mantener las orejas a la vista. "Todos los alumnos y alumnas deberán mantener los pabellones auditivos despejados para la verificación de que no se usan dispositivos auditivos no permitidos", señala la norma, que indica otro punto sensible, qué hacer en el caso de que se detecte a un alumno copiando. O sin copiar pero con una calculadora no permitida.

En el caso de recurrir a ayudas externas y ser pillado, el alumno deberá dejar el examen. Será identificado y no podrá volver a presentarse a ninguna prueba. Además, la calificación de las asignaturas que ya hubiera hecho será cero. Tampoco se le devolverán las tasas.

Estas consecuencias se darán si el alumno copia o si se detecta que tiene una calculadora, audífono, móvil o dispositivo electrónico programable, con capacidad de almacenamiento de voz o datos o transmisión de éstos. Tampoco se pueden usar relojes inteligentes. "Todos estos elementos deben estar fuera del alcance de quienes se están examinando", subraya la resolución.

La norma contempla una excepción. Se podrá usar móvil "por motivos médicos". En este caso, aclara la normativa el uso del teléfono se hará "bajo estricta supervisión del tribunal y previa solicitud en tiempo y forma parte del estudiante".

Si el alumno emplea una calculadora y hay sospechas de que ésta pueda ser utilizada para almacenar datos el protocolo es distinto. Se tomará una foto del aparato, se anotará el modelo y se levantará acta firmada por varios responsables del examen y el propio alumno. Si se determina que la calculadora no está permitida el examen -sólo ese examen- quedará anulado con una nota de cero.

Una vez que finalicen los exámenes comienza la tarea de las correcciones. De ello se ocupa profesorado especialista. Cada uno de los docentes corregirá hasta un máximo de 200 ejercicios, todos de su materia. Tras conocerse las notas, el día 13, se abre el proceso de revisión. Se podrá solicitar durante tres días hábiles desde que se publiquen las calificaciones.

La corrección será a cuenta de otro profesor especialista. Si la segunda nota difiere de la primera en más de dos puntos, se hará una tercera corrección y la nota será la media aritmética de todas las calificaciones. Además de la revisión, el estudiantado tiene derecho a ver su examen. Se puede solicitar en el plazo de dos días desde que se den las notas.

La Universidad de Granada cuenta para la próxima Selectividad, en su convocatoria ordinaria, con 23 sedes entre la capital y la provincia.