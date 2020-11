Dicen que cuando pasa algo malo o que no debería haber pasado lo mejor es pasar página. El Granada, que tras caer ante el Valladolid en un partido para olvidar lo que ha de hacer es esto mismo, olvidar y pensar en lo que se avecina, que no es moco de pavo.

Cabe pensar que un mal día lo tiene cualquiera, pero tampoco hay que olvidar que el Granada es el equipo que es en el marco de la Primera División y que en el fondo lo que nos pasa a todos es que andábamos mal acostumbrados a un conjunto que lleva tiempo dando muchas alegrías y, claro, cuando este plato no ha sido el de todos los días en los casi 90 años de historia uno como que quiere acostumbrarse a lo bueno. Ya se sabe que un dulce no amargo e invita a querer más y más. Así son las debilidades humanas, en general, y las del aficionado rojiblanco, en particular.

¡Cachis!

La pena es que volaran los tres puntos en un encuentro en los que todo invitaba a pensar que podrían echarse al zurrón dada el más que dubitativo inicio de competición que ha protagonizado el conjunto pucelano.

La victoria hubiera sido otro paso inmenso hacia la certificación de la permanencia por haberse logrado ante uno de los considerados rivales directos en la lucha por eludir el descenso, pero así el es fútbol, un deporte en el que, como casi todos, rara vez se gana sin bajarse del autobús.

En concreto

Dentro del mal día del Granada en general llamó la atención el desacierto que se acumuló durante el encuentro en la línea defensiva, sin duda una de las más sólidas del equipo que dirige Diego Martínez y una de las claves del buen hacer el conjunto rojiblanco en lo que va de temporada. Pero ya se sabe que hasta al mejor de los escribanos de le escapa un borrón. No hay nada que no se arregle con trabajo y toca confiar en que las piezas volverán a ajustarse.

Rachilla

Lo cierto es que entre el coronavirus, la densidad de encuentros, parones y decisiones incomprensibles de LaLiga el Granada acumula tres resultados negativos en la competición de Primera División.

El conjunto rojiblanco ha sumado sólo un punto de los últimos nueve posibles. Duele sobremanera los puntos que han volado del Nuevo Los Cármenes, que han sido cinco y ante rivales que están en la zona meridional de la tabla de clasificación como son el propio Valladolid, anteayer, y el Levante, el primer día de este en todos los sentidos larguísimo mes de noviembre.

La que se avecina

Tras la calma de una semana de parón liguero, el partido ante los vallisoletanos supuso el pistoletazo de salida a una 'tempestad' de partidos. Volvemos a los dos semanales con la vuelta a las andadas en la Liga Europa. El Granada, además de la necesidad de retomar el pulso en la Liga –sus dos próximos rivales son el Celta y el Huesca–, tiene al alcance de la mano continuar haciendo historia en su primera presencia europea con el pase a los dieciseisavos de final de la segunda competición continental.

Este jueves no toca otra que volver a ganar a los chipriotas del Omonia (Los Cármenes, 21:00) para que quede el pasaporte a punto de sellarse.

El filial

Merece destacarse el ajetreado inicio que está protagonizando el Recreativo de la mano, un año más, de David Tenorio. El filial rojiblanco, que ganó este domingo en El Ejido, tuvo que retrasar su entrada en la competición y cuando lo ha hecho después de guardar una rigurosa cuarentena debido a varios casos de coronavirus en su plantilla durante la pretemporada, ha sido de forma muy exigente ha sido con la obligación de compaginar los partidos de las jornadas correspondientes con los que ha tenido que recuperar para ponerse al día –este míércoles lo hará definitivamente con su visita al Linares (19:00 horas)–.

Cuatro partidos y ninguna derrota sobre el césped (el Córdoba lo intentó en los despachos, sin éxito). Un inicio más que digno a pesar de los pesares.