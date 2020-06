El Granada CF, con el depósito de gasolina en la reserva

Una victoria ante el Eibar hubiera hecho que todo el mundo dejara/dejáramos de hablar de las matemáticas y del objetivo de la permanencia. Pero no fue así. El conjunto armero, que parece que le tiene tomada la media al Granada cuando se miden en Primera División, hizo valer su mayor acierto y su valentía a la hora de encarar el encuentro para llevarse los tres puntos que les eran tan necesarios para dar un paso de gigante hacia la salvación.

Los de Diego Martínez hace ya tiempo que dieron ese paso pero, cosas de lo ‘políticamente correcto’, en el club todavía mantienen esa especie de consigna tan manida de que "hasta que las matemáticas no certifiquen...". Pues esta ciencia de los números que es tan exacta resolverá este miércoles. Y si no, la siguiente.

La salvación del Granada es un hecho pese a que las matemáticas aún no hayan dictado su sentencia firme ante la que no cabe apelación alguna.

Europa

Ahí está, como si fuera la Puerta de Alcalá. Porque, no nos vamos a engañar, nadie mira hacia abajo. Todo lo contrario. La afición está ilusionada con su equipo y mientras las matemáticas no digan lo contrario, está permitido soñar. De cualquier manera, tal como está la situación, seguro que hay quien con la cabeza fría piensa que lo de irse de garbeo por el Viejo Continente la próxima campaña no es algo que interese demasiado a un equipo modesto como el nuestro. Pero como decía el gran Calderón de la Barca: “¿Qué es la vida? Una ilusión”. Pues eso.

Pesan las piernas

Es más que evidente. Se puede decir que todos los equipos están afrontando el mismo duro final de competición, pero seguro que pocos tienen los mismos problemas con las lesiones que tiene Diego Martínez con su plantilla.

El técnico ha hecho que su equipo se asemeje a uno de voleibol por las rotaciones que está llevando a cabo. No queda otra cuando hay que jugar prácticamente un día sí y otro, también. A pesar de haber programado sobre el papel una buena ‘pretemporada’ tras el parón liguero, el número de efectivos disponibles ha mermado las fuerzas de los que están saltando a los terrenos de juego.

La defensa

Salvo el empate cosechado en el campo del Leganés, el Granada ha visto su portería ‘ultrajada’ en los cuatro partidos restantes que se han disputado tras la vuelta a la ‘nueva normalidad’ liguera.

Lo reconoció Roberto Soldado tras la derrota frente al Eibar. El delantero recordó la seguridad que la zaga rojiblanca ha tenido a lo largo de la temporada, si bien en estos partidos se están encajando goles incluso de forma temprana.

Poco gol

Y en ataque también hay un poco de sequía. Ante el Eibar se volvió a marcar después de dos partidos seguidos sin ver puerta, aunque sirvió de poco ante la escuadra vasca.

Se nota que el Granada anda justo de gasolina, pero ello no quita la gran temporada que ha protagonizado, tanto que a las matemáticas no le va a quedar más remedio que certificar el objetivo inicial de esta temporada mucho antes de lo que el más optimista hubiera presagiado cuando en el mes de agosto del año pasado el balón comenzó a rodar.