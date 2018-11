Diego Martínez espera un gran ambiente en Los Cármenes

Si hay un partido en lo que se lleva de temporada en el que el factor ambiental puede ser determinante, ese es el que mañana afrontará el Granada CF ante el Numancia. Quizá por ello, Diego Martínez deseó ayer en su comparecencia ante los medios de comunicación que “ojalá se llene el estadio”, aunque es consciente que será imposible. No obstante, el gallego se mostró “encantado” con la conexión que existe con la afición desde el inicio de la temporada.

Pero sus halagos a los seguidores rojiblancos no se quedaron ahí y apuntó que “además del equipo, nuestro jugador más importante es la afición porque así lo sentimos. Nos ha hecho competir mucho mejor y ojalá haya una grandísima entrada en Los Cármenes”. Martínez lo argumentó señalando que “así se seguiría alimentando y cultivando esa gran conexión que hay con el equipo. Además, deseamos que los que vengan lo hagan a competir el partido, necesitamos de su participación y de esa manera seguro que vamos a ser mucho más fuertes”.

Confianza

Al margen del factor ambiental, el técnico rojiblanco ve a su equipo “muy concentrado y con confianza e igual de intenso que otras semanas”, y es que sigue fiel a “no mirar para nada la clasificación”. Por lo que se refiere al rival, no dudó en señalar que el Numancia es un conjunto “que el año pasado llegó a la final del play off y muchos de los jugadores que siguen hicieron una extraordinaria temporada”. Se trata de un equipo “que lleva mucho tiempo consolidado en la categoría”, resaltó, para avisar de que se trata del rival que “más posesión tiene de toda la categoría tanto como local como visitante”.

La clave

Es por ello por lo que la clave desde su punto de vista puede estar en quien domine el balón y lleve el control del partido. “Ellos se asocian bien y cuentan con un buen nivel técnico” declaró, por lo que sus jugadores tendrán que estar “igual de concentrados y atentos que siempre, no ponernos nerviosos si en un momento dado ellos tienen la posesión, saber bien elegir cuándo y dónde tenemos que recuperar el balón”, subrayó el técnico rojiblanco. Lo que sí tiene claro es que en el duelo será muy importante “la eficacia de cara a la portería rival” por lo que será, en definitiva, una cita “difícil pero bonita y atractiva para poder competirla”.

Ausencia

En esa lucha por controlar el esférico y por tanto el choque, Martínez tendrá una ausencia destacada. Se trata de Ángel Montoro, sancionado por acumulación de amonestaciones. Pero el míster, pese a reconocer que el valenciano es un jugador “importante para el equipo y la categoría y ser uno de esos jugadores diferentes”, quiso destacar a los jugadores que sí podrán estar disponibles. “Vienen trabajando para contar con minutos”, matizó pero realmente le dio importancia a dos 'jugadores' más claves como son “el equipo y nuestra afición, y en eso nos vamos a basar para intentar sacar el partido adelante”, sentenció.

Cuestionado por las decisiones que está tomando, casi todas ellas acertadas hasta el momento, el entrenador del Granada CF le restó importancia y manifestó que “siempre vamos a intentar ayudar al equipo desde el cuerpo técnico para afrontar los partidos y darle a cada duelo lo que demanda y necesita. A veces hay que cerrarse o abrirse más y en otras intentar ir por fuera”.

El internacional

Por último, valoró la convocatoria de Alejandro Pozo con la selección sub 21. Y lo hizo desde una doble vertiente. Por un lado, reconoció que “es un gran inconveniente porque es un jugador importante para nosotros y sus características dentro de la categoría son diferenciales, por lo que no poder contar con él es un inconveniente”. Sin embargo, se mostró muy satisfecho porque “que un jugador de esa edad vaya con la sub 21 le da prestigio al club además de ser un gran honor para sus compañeros”.