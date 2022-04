Jose Mourinho, nuevo fan del Granada CF tras el fichaje de Karanka

La incorporación de Aitor Karanka como nuevo entrenador del Granada CF tras la destitución de Rubén Torrecilla, ha causado revuelo en redes sociales. El técnico rojiblanco, que se estrenará esta noche contra el Atlético de Madrid, ha publicado un post en su cuenta de Instagram @karanka, al que han reaccionado figuras muy relevantes del mundo futbolístico. Entre ellas, el ex entrenador del Real Madrid José Mourinho, que se ha declarado ahora fan de los granadinistas, o el ex futbolista brasileño Roberto Carlos.

En el post, el entrenador vasco publica tres fotografías en el campo y en los vestuarios del estadio Nuevo Los Cármenes, bajo el título "Día de muchas emociones. Muy ilusionado con mi regreso a @laliga de la mano del @granadacf. Trabajaremos duro para conseguir el objetivo. ¡Juntos, todo es posible!".

Tras la publicación, los ánimos de sus compañeros de profesión no han tardado en llegar. José Mourinho comenta "sempre con Aitor, ahora con el Granada. vamos!" y Roberto Carlos escribe "mucha suerte amigo estaremos te seguindo". También destaca el comentario del jugador Raúl de Tomás, delantero del Espanyol, que comenta "Misterrrrr" y varios iconos. Los blanquiazules se enfrentarán contra el Granada CF en la última jornada de Liga, en un partido que podría ser decisivo por la permanencia de los rojiblancos en Primera División.

También hay más comentarios como el de Fernando Sanz, ex presidente del Málaga y hermano del que fuera presidente del equipo rojiblanco Paco Sanz, o de Iván Campo, ex jugador del Real Madrid. Otras personalidades fuera del fútbol también han querido desearle lo mejor a Karanka, como el periodista Joaquín Prat. La publicación acumula un total de 1.796 'me gustas' y 110 comentarios.

El nuevo técnico del equipo nazarí también ha publicado un post en su cuenta de Twitter @Karanka, con el mismo texto y fotografías que en su Instagram y los hashtags #VamosMiGranada #EternaLucha. El post lo ha retwitteado la cuenta oficial del Granada CF.