Más que resaca, resacón. Y con todas las de la ley. La ocasión lo merece porque no todos los días se asciende a Primera División. A toro pasado parece que todo ha ido muy rápido, sobre todo porque los últimos días han sido muy intensos, pero lo logrado no ha sido fruto de un día. Todo lo contrario.

El hecho de ir partido a partido, consigna repetida de forma cansina por Diego Martínez, al final ha tenido como consecuencia que sobre uno –el de mañana frente al Alcorcón–. Y bien pudieron ser dos porque, he aquí uno de los méritos del equipo de esta temporada, el Granada ha dispuesto de hasta tres bolas de partido.

No fue a la primera ante el Cádiz porque un tal Aketxe amargó la fiesta que estaba a punto de vivirse en Los Cármenes el último domingo de mayo. Pero fue a la segunda y sin necesidad de ganar. Vamos, que el pasado martes en Mallorca –la trágica muerte en accidente de José Antonio Reyes retrasó 48 horas los partidos de la penúltima jornada en los que había algo en juego– se sufrió un poco, pero no fue una noche de esas que dicen que no son aptas para los que sufren del corazón. El Málaga ganaba en Albacete y eso a la postre era lo que importaba.

Y si el martes no se hubiera subido por lo que fuere, todos sabíamos que el Granada tenía otra bala en la recámara... que finalmente se va a quedar ahí. La temporada ha sido larga, pero la resolución de la misma ha sido, si se piensa bien, más plácida de lo pensado.

¡Vaya temporada!

Hay que volver al partido a partido del míster. Si se echa la vista atrás y se presta atención al camino andado se ve a la legua que el Granada tenía que ascender sí o sí. El rojiblanco ha sido el equipo más regular de toda la Segunda División.

Se dice pronto, pero desde la jornada cuarta el equipo de Diego Martínez ha estado siempre entre los puestos de ascenso directo y de promoción. Desde entonces, no ha caído más abajo de la sexta plaza. Es más, cuando acabe la temporada los rojiblancos habrán estado más de la mitad de la misma entre los puestos primero y segundo.

Diego Martínez

En un recurso habitual en el mundo del periodismo deportivo referirse a un equipo como el conjunto de su entrenador. En el caso del Granada, cuando se dice el equipo de Diego Martínez, además es una verdad como un templo porque durante toda esta larguísima temporada (42 jornadas son muchas jornadas), el técnico gallego ha impregnado su impronta en su plantilla.

Además, el técnico ha mantenido una unión que se ve con envidia desde otros puntos de España. El éxito del club rojiblanco es el de todos sus integrantes, pero es de justicia resaltar que Diego Martínez ha sido la piedra angular en el retorno del Granada a Primera.

¡Qué fiestón!

No hay que tener muchas luces para saber que la noche del martes fue larga en Palma de Mallorca, que por algún lado debió 'arder'. De lo que sí hemos sido todos testigos ha sido de la gran promoción que hizo el club de Alhambra, uno de sus patrocinadores.

La fiesta estuvo más que justificada entre unos profesionales que han cumplido como tales durante el año y que merecían desatarse como se han desatado. La resaca también se les supone.