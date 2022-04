Domingos Duarte: "Durante la mala racha de resultados del Granada CF todos estábamos por debajo de nuestro nivel más óptimo"

En su tercera campaña como jugador del Granada CF, Domingos Duarte quiere volver a vivir momentos como las clasificación a las competiciones europeas aunque antes tiene claro que el objetivo es lograr la permanencia.

¿Qué ha cambiado con la llegada de Rubén Torrecilla al banquillo con respecto a Robert Moreno?

Ha sido un cambio quizá más anímico. Estábamos en una mala racha y había que cambiar algo. La entidad decidió sustituir al entrenador, se logró ganar y esperemos que suponga un punto de inflexión. Estoy convencido al 100% de que nos vamos a salvar.

El nuevo técnico tiene como ayudante a Diego Mainz que fue central como usted. ¿Le aconseja mucho?

Sí. Habla cuando tiene que hacerlo. Es muy receptivo y cada cosa que dice se respeta más. Fue jugador y habla con conocimiento de causa. Eso ayuda porque sabe lo que hay que hacer en cada momento por su experiencia.

Esta temporada tiene la competencia de Raúl Torrente. ¿Cómo ve a su compañero?

Está a un gran nivel y muy contento por haber sido convocado por la Selección sub 21. Es un chaval cinco estrellas que está siempre queriendo aprender y ahí está la clave. Tiene mucha ambición y quiere mejorar cada día con los que llevamos más tiempo en esto del fútbol. Es muy humilde, tiene los pies en el suelo y si sigue en esta línea llegará lejos e irá subiendo peldaños como profesional.

Con el sistema de tres centrales que ha impuesto Torrecilla desde su llegada aunque frente al Rayo varió a línea de cuatro, ¿se siente más arropado o al contrario sobre todo en la fase ofensiva?

Todo tiene sus pros y sus contras. Cada sistema tiene sus matices. Muchas veces jugar con tres atrás supone que cuando el rival ataca defiendes con menos gente pero la clave está en que el bloque esté junto. Creo que ese es el secreto de un equipo aunque juegues con tres centrales o línea de cuatro. Lo importante es que el rival esté siempre controlado tanto a nivel defensivo como ofensivo. Personalmente me encuentro bien con ambos sistemas.

¿Qué cree que sucedió con la entrada del nuevo año para acumular diez partidos seguidos sin ganar?

Creo que todos estábamos por debajo de nuestro nivel más óptimo. Hicimos un análisis y nos dimos cuenta que podíamos dar un paso adelante aunque ganar un partido no sirve de mucho, sí para al ánimo y trabajar cada día más tranquilos pero sabemos que la mala racha ha estado ahí y no queremos volver a pasar por ella. Tenemos que apretar los dientes en los partidos que restan que son finales.

Tiene una temporada más de contrato. ¿Le gustaría renovar?

No estoy muy preocupado por ese tema. Ahora mismo me ocupa ayudar al equipo a conseguir el objetivo de la permanencia. A final de temporada ya veré lo que quiere el club o lo que deseo yo. Estoy muy contento en Granada y creo que el club también conmigo aunque he pasado malos momentos. Hay opciones en muchos sentidos y todo está muy abierto pero lo fundamental es lograr salvarnos y lo demás, ya vendrá.

Ya han prolongado su vinculación dos de los capitanes y un tercero está en camino. ¿Hasta qué punto es importante mantener a los líderes de un vestuario?

Este equipo siempre ha destacado por el grupo que tenemos y los líderes que tenemos y, al final, es muy importante mantener el núcleo duro del vestuario. El club en ese sentido lo está haciendo muy bien y veo perfecto que hayan renovado porque siempre están dispuestos a sumar.

Los malos resultados suelen crear mal ambiente. ¿Cómo es el del Granada CF?

Durante la mala racha hemos tenido un buen ambiente, el malo no tiene que existir porque al final, la culpa es de todos. Desde la alegría y el positivismo sabemos que hay que sacar esto adelante y así ha sido cuando los resultados no llegaban. Tenemos esa ambición de conseguir el objetivo lo antes posible.

Estuvo dos años con su compatriota Rui Silva de compañero. ¿Considera que debería haber tenido una mejor salida del Granada CF?

Las cosas son como son. No sé si salió de la mejor manera tanto a nivel de la entidad como suya personal. Me ha tocado vivir cerca de él su situación y había mucha gente hablando que si era una rata y demás. Eso sobra porque siempre dio lo mejor de sí mismo y lo hemos podido disfrutar. Sumamos muchos puntos gracias a él y en este mundo del fútbol la gente se olvida muy rápido de lo que ha hecho y se centra en el presente. No valora nada más y esa es la parte mala. Rui Silva ha dado mucho por el club y creo que la gente debería estar agradecida. Por lo demás, cada uno adopta las decisiones que estima conveniente y creo que la que tomó es más que respetable.

En su tercera temporada en Granada, ¿cuál es su mejor recuerdo?

Sin duda, el último partido de la temporada 2019-2020 en el que goleamos 4-0 al Athletic Club y pudimos clasificarnos para la Europa League. Pero hay otros momentos bonitos que he podido vivir en el Granada CF. El club apostó por mí estando yo en Segunda División y estoy muy contento y quiero seguir formando parte de esto para lograr la permanencia y mantener a la entidad y a la ciudad en Primera División.

Por último, ¿qué le dicen los aficionados por la calle? ¿Siente su cariño?

La gente conmigo ha tenido un trato muy cariñoso y sabe que puedo ayudar mucho y eso es lo que quiero hacer para lograr la meta que tenemos a final de temporada.