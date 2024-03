Germán Crespo: "Si no somos contundentes defensivamente el Atlético nos puede golear"

El Recreativo Granada recibirá este domingo a las 12:00 horas en la Ciudad Deportiva al Atlético de Madrid B, en un duelo en el que los rojiblancos buscan resarcirse de la dolorosa derrota del pasado fin de semana ante la Unión Deportiva Melilla. Tras ir ganando por 0-3, los de Germán Crespo quieren que no se repita la misma situación en un choque que para el preparador granadino “será abierto como ya lo fue el de la primera vuelta”.

Una semana en la que el filial se ha centrado en trabajar “todos los aspectos defensivos y las acciones a balón parado con el objetivo, de una vez y por todas, de lograr una victoria”. Y es que la cita en tierras melillenses ha dejado tocado al ‘Recre’. Germán se lamenta que “el equipo no estaba encajando muchos goles pero en Melilla es la primera vez que nos marcaron cuatro goles desde que llegué y lo máximo que habíamos encajado eran dos”.

Por ello, le pide a sus futbolistas “intentar ser contundentes y fuertes defensivamente porque sabemos que enfrente vamos a tener un rival con una buena propuesta de fútbol, con gente rápida y vertical que hace goles”. Para el técnico será clave “dominar el balón y controlar los tiempos del partido y el que lo logre tendrá mucho ganado. En eso hemos hecho mucho hincapié”.

Una mejora defensiva que espera que llegue porque “no podemos desperdiciar cuatro goles por falta de concentración o por no seguir la marca. Cuando tienes tres goles a favor no se te puede ir un partido porque no fueron goles por méritos del rival sino por demérito nuestro. Hemos visto las imágenes y hay falta de concentración, de intensidad y eso hizo que un equipo que prácticamente lo tenía todo perdido se llevara los tres puntos”. De ahí que avise que “si pasa igual ante el filial del Atlético de Madrid nos llevaremos una goleada”.