¡Cuánta razón tenía Pepito!

Publicó el Granada CF durante la pasada semana en sus redes sociales un vídeo en el que se veía al consejero Pepe Macanás viendo portadas ficticias de todo lo que ha logrado el cuadro rojiblanco hasta el momento. El regreso a Primera, cómo se ha vuelto a ilusionar la afición de nuevo, lo que le costaba hacer gol a los de Diego Martínez (los datos están ahí) o que algunos no veían al equipo capaz de competir contra los grandes. Y lo hacía con una foto suya de cuando era jugador y en alusión a Pepito, que en realidad era él. Bajo la frase ‘Nos gusta LaLiga al revés’, el club pretendía que se reconociera los méritos del conjunto nazarí, que el pasado sábado volvió a la senda del triunfo tras una gran segunda mitad en la que ofreció todo aquello que le ha hecho tener 24 puntos en 16 jornadas.

El mejor ascendido

Nadie le quita méritos al Granada CF y más tras la plaga de lesiones que está sufriendo. Pero cuando se pasa por malas rachas, se dice y no pasa nada. Porque no todo es tan bonito como algunos quieren hacer creer. Pero pocos podían imaginar, como dijo el vigués en la rueda de prensa previa al choque ante el Alavés, que esta temporada esté siendo tan plácida. Sin duda, el trabajo y el compromiso está llevando a vivir un año histórico y eso hay que disfrutarlo, pero aceptar las críticas también es una manera de crecer.

Crecer

Esto es fútbol y en muchos casos los números están ahí, son una realidad y el que no quiera verlo, allá él. Que el conjunto rojiblanco es el mejor ascendido esta campaña es así. Que antes del choque ante el conjunto vitoriano durante cinco partidos se bajó el número de disparos a puerta era otra realidad. Se puede disfrutar, reconocer los méritos y ser exigente porque sólo así se crece.

Se puede disfrutar, reconocer los méritos y ser exigente porque sólo así se crece

Una losa menos

Una de las mejores noticias que trajo el choque ante los de Asier Garitano fue el peso de encima que se quitaron los dos delanteros que cuentan con la confianza de Diego Martínez. Porque el tercero, Adrián Ramos, tiene pie y medio fuera de la entidad octogenaria. De hecho, hubo una situación que quizá pasó desapercibida y es que en el primer acto a Soldado tuvieron que atenderlo por un golpe y desde el banquillo se ordenó calentar a dos jugadores, pero ninguno era el ariete colombiano. El cafetero finalmente tampoco gozó de minutos y son ya cinco partidos sin rascar bola.

Pero al margen de ello, los goles de Soldado y Carlos Fernández son un alivio para ambos y para el equipo, que lo celebró como si de un ascenso se tratara. Los goleadores suelen estar demasiados ansiosos cuando no marcan y era evidente que, sobre todo en el caso del valenciano, no marcar le estaba comenzando a pasar factura. No por el trabajo que realiza en el campo que es muy valorado por cuerpo técnico, compañeros y afición, sino porque cuando no se está acercado ante el arco rival, las dudas surgen.

Los detalles

Cuando Gil Manzano señaló penalti por mano de Manu García, Soldado fue raudo y veloz a por el cuero para ejecutar la pena máxima. Sobre el terreno de juego estaba Álvaro Vadillo, que ante el Barcelona fue el que chutó desde los once metros. Pero el gaditano no puso ningún impedimento para que fuera el ex del Valencia el que asumiera la responsabilidad. Era importante que marcara para que adquiriera confianza. Un detalle más que deja claro el buen ambiente que existe en el vestuario. Una caseta que le dedicó el triunfo a Quini y el resto de lesionados que también han sumado para estar más cerca de jugar la próxima campaña en Europa que de descender. Aunque el objetivo es y debe ser la permanencia.

Hay que recuperarlo

Quizá la nota más negativa del choque es la poca aportación que en las últimas jornadas está teniendo Darwin Machís. El venezolano, que ha actuado en la mitad de los partidos como titular, es de esos futbolistas que necesitan cariño. Sus especiales características le convierten en un jugador distinto, con capacidad para desequilibrar un duelo por sí mismo pero los compromisos internacionales con su país, donde sí está rindiendo, parece que le están pesando.

En los últimos cinco partidos, únicamente ha salido de inicio en uno y a día de hoy tiene por delante a Antonio Puertas, indiscutible para el míster, y Vadillo, que sin Montoro en el campo por lesión, es clave en las jugadas de estrategia. Hay que recuperarlo para la causa, sobre todo porque con Vico también ausente, la línea de medias puntas está cogida con pinzas. Seguro que Pepito tiene la solución.

Puede ver el vídeo de Pepe Macanás en el siguiente enlace: