Una de las principales novedades que podría presentar Diego Martínez el próximo sábado ante el Atlético de Madrid (Nuevo Los Cármenes, 18:30 horas) puede ser Ángel Montoro. El centrocampista valenciano ya gozó de minutos en el duelo ante el Valencia CF tras superar una lesión fibrilar de grado II en el recto anterior de su pierna derecha y apunta a titular ante los de Simeone.

Pero la 'brújula' del Granada CF no considera que su ausencia se note exceso en el juego del conjunto de Diego Martínez. De hecho, niega cualquier 'Montorodependencia' y señala que “tenemos futbolistas en la plantilla de muchísima calidad en todas las posiciones y ha quedado demostrado que se gana juegue quien juegue, porque el que sustituye a otro lo hace bien”. Y lo argumentó aportando datos: “Yo me he perdido cuatro partidos y de ellos se han ganado dos, por lo que creo que al final es hablar por hablar”. No obstante, sí reconoció que “si me toca jugar, intentaré dar el máximo y si no es así, ayudaré desde fuera como hacemos todos”.

A nivel personal apuntó que se encuentra “muy bien. Esta semana ha ido ideal para ponerme a tono y, como todos los componentes de la plantilla, tengo ganas de ayudar desde dentro porque, al final, lo que queremos es participar para poder dar nuestro máximo nivel”.

Preparados

Los rojiblancos llegan a la cita ante el Atlético de Madrid tras acumular tres derrotas consecutivas, pero Montoro cree que a nivel colectivo el Granada CF “está preparado para todo aunque perder tres partidos es complicado, pero tengo ganas de que llegue el sábado para competir y buscar la victoria que es lo que queremos siempre”. En cualquier caso, tiene claro que “nosotros trabajamos igual que cuando íbamos ganando. Estamos preparados para revertir la situación y con muchas ganas de volver a ganar en casa, ante nuestra afición a la que le pido que venga, nos apoye y disfrute con nosotros”.

Aunque el centrocampista valenciano ve a su equipo “bien. El parón ha sido positivo para recuperar efectivos y para que los tocados nos pongamos más en forma. Ha sido una semana intensa y ya estamos casi todos disponibles y eso es muy importante”. Al igual que Diego Martínez, mantiene el mismo discurso de cara a la cita del sábado ante el Atlético de Madrid. “Tenemos claro que hay que controlar todos los detalles, porque si no estamos todos al 100%, se nota dado que hay plantillas de más potencial en esta categoría”. Por tanto, resaltó que “hay que trabajar como equipo y como conjunto”.

Exigencia

Una cita ante el conjunto colchonero del que dijo que “no vamos a descubrimos al Atlético. Tiene jugadores de mucho potencial y es cierto que llega con bajas pero también que tiene una plantilla muy buena”. De entre los aspectos que destacó de su juego, apuntó que “es un equipo intenso, que compite muy bien y si a eso le añades la calidad que tienen sus futbolistas, pues hace que sea un partido muy complicado”. Al hilo, continuó manifestando que “es una de las mejores plantilla del mundo, integrada con futbolistas de mucho talento que nos van a exigir dar el máximo nivel, pero como te lo exige cualquier otro equipo. Esta categoría es muy complicada y hay que estar muy concentrados siempre”.

Como equipo

Pero eso no quita para tratar de jugar de tú a tú ante el actual tercer clasificado de LaLiga Santander: “Hay que darlo todo sea cual sea el presupuesto. Hay que jugar como equipo, como un bloque y con la intensidad que nos caracteriza para tratar de ganar los tres puntos en juego y darle la victoria a la afición”. Pero sí matizó que “tenemos que estar concentrados los 90 minutos para cometer los mínimo errores. Hay detalles que marcan los partidos y éstos a veces vienen de cara y otros no”.

Por último, valoró “positivamente” la renovación del técnico rojiblanco, resaltando que “el club apuesta por crecer desde esa base y es muy positivo que se siga confiando en el bloque para seguir creciendo”.