El Granada CF acordó esta pasada semana con los jugadores de la primera plantilla, cuerpo técnico y ejecutivos, una reducción en sus salarios que ha sido aplaudida por los máximos representantes de la afición rojiblanca. Así lo han manifestado a Granada Hoy tanto la Asociación G19 Peñas del Granada CF, como las granadinistas 5001 y You'll Never Drink Alone, que han tenido información de primera mano por parte de Antonio Fernández Monterrubio, director general de la entidad, que quiso explicarle de manera individual a dichos colectivos los puntos del acuerdo.

Daniel Hurtado, presidente del G19, reconoce que “estamos convencidos de que es la mejor solución para reducir pérdidas”. Hurtado alaba el ERTE tan matizado que ha llevado a cabo el club nazarí a los empleados que no tengan actualmente funciones que entiende que serán “los que trabajan en la cantera pues las competiciones inferiores no creo que continúen”, a los que se les completará el sueldo.

Seriedad

En la misma línea se manifiesta Mariano de Damas, presidente de la Asociación Granadinista 5001, que considera que el hecho de “complementar el ERTE al resto de empleados y llevar las negociaciones con los jugadores de manera tan elegante y nada traumática, nos parece notas características del buen hacer que se está haciendo en la entidad”. Porque el cabeza visible del único ente con derecho a acudir a la junta de accionistas se muestra “en sintonía” con la imagen de “solidaridad y seriedad que se está dando como club”.

Por su parte, Lidia Ramos, presidenta de You'll Never Drink Alone (YNDA), declara que su colectivo está “muy satisfecho” con las medidas que se han tomado, que califica como “fenomenales. Que un equipo como nosotros no haya acordado otras acciones, es señal de que la economía está más o menos saneada. No han dejado a nadie al descubierto, por lo que nos parece genial”.

Y es que todos coinciden en que el fútbol “va a tener que amoldarse a lo que hay y se acabarán los grandes fichajes”, mantiene Daniel Hurtado. En estas circunstancias tan críticas debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus es cuando hay que “estar a la altura. Se han tomado decisiones con bastante sosiego, sin precipitaciones y mirando por el interés de todo el mundo”, resalta De Damas.

Resignados

Eso sí, todos están resignados a no volver a ver fútbol en directo “hasta el año que viene. Tenemos el cuerpo hecho ya porque no se puede garantizar la seguridad en un estadio”, apunta la presidenta de YNDA. La misma opinión que el responsable del G19, que cree que “no creo que la gente quiera acudir a un evento donde haya una aglomeración de público sabiendo el riesgo que puede correr”. Porque la prioridad ahora mismo para la ciudadanía y los aficionados en particular es “volver con normalidad a su día a día”, matiza Lidia Ramos.

Todos alaban como “muy positivo” el ERTE que ha presentado el club de Jiang Lizhang

Un tema que afecta de manera directa a los seguidores es la devolución de una parte del dinero ya pagado de los abonos en caso de que la competición se reanude a puerta cerrada, como parece que podría suceder. En ese sentido, Daniel Hurtado anuncia que “algunos presidentes aportaron la idea de hacer un fondo común entre todos con la devolución para luchar contra el coronavirus y hacer una aportación en conjunto”.

Devolución

Una idea que ha sido bien acogida por la asociación You'll Never Drink Alone, que la califica como “muy buena y que sería cuestión de proponerlo al resto de colectivos y peñas”. Porque en algunos casos, las cantidades serían mínimas, como por ejemplo para los abonados de la Grada Joven o los fondos, aunque hay sectores donde se llegaron a pagar 950 euros y en muchos casos más de 600.

Tiempos difíciles

Al hilo, Mariano de Damas declara que “como colectivo, no hemos madurado una opinión al respecto. Eso sí, nos parece un detalle de seriedad porque todo lo que sea primar a los abonados lo vamos a valorar positivamente”. Sobre todo porque se esperan “tiempos difíciles y mantener el número de abonados la próxima temporada no va a ser fácil, de ahí que haya que tener soluciones muy imaginativas como se ha hecho esta temporada. Ante la crisis que se avecina, va a ser muy difícil alcanzar el mismo número bien sea por temas económicos o de salud”, sentencia.