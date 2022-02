Carlos Bacca, Yan Eteki y Alberto Soro, los ‘descartados’ del Granada CF

Robert Moreno ya tiene donde elegir. El técnico catalán cuenta con recursos suficientes en su plantilla para poder rotar, dar descanso a los jugadores con más carga de minutos y poder apretar a sus pupilos en los entrenamientos. El mercado invernal de fichajes le ha dotado de un grupo de futbolistas amplio, quizá demasiado para disputar tan sólo una competición, para los quince partidos que restan para concluir la temporada.

Sin embargo, todo tiene un precio y en este caso lo pagarán una serie de profesionales que, salvo que varíe su situación de aquí al 30 de junio, van a pasar al ostracismo. Cuando el ex seleccionador nacional ofreció la convocatoria del Granada CF de cara a su cita ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, llamó la atención que tres jugadores que siempre han viajado con el equipo, salvo por alguna lesión, no lo hicieran. Se trata del centrocampista camerunés Yan Eteki, del mediapunta Alberto Soro y del delantero colombiano Carlos Bacca.

Plantilla amplia

Cuando Robert Moreno fue presentado como entrenador, afirmó que quería contar con una plantilla corta. Pero la realidad a día de hoy no es así. Las oportunidades del mercado han hecho que cuente con efectivos suficientes como para tener que hacer descartes en sus convocatorias. En su comparecencia ante los medios de comunicación en la previa ante los de Carlos Ancelotti, además de hacer una valoración de los cuatro fichajes llegados en la última semana, fue claro y contundente. El míster señaló que “hay jugadores con contrato que cuentan poco y que han optado por querer seguir compitiendo y no salir a otro equipo”.

De hecho, incidió en que “lo ideal es tener veinte o veintiún futbolistas pero en mi cabeza hay dos jugadores por posición, con más de eso sobredimensionas la plantilla, te dificulta los entrenamientos y lleva a situaciones que no son deseables”.

Y precisamente esto último es lo que sucedió en el primer duelo en el que tuvo ya disponibles a las nuevas incorporaciones. Además de llevarse al canterano Pepe, formaron parte de la expedición Dani Raba, Matías Arezo, Njegos Petrovic y Myrto Uzuni. Se quedaron en Granada Bacca, Soro y Eteki. Es evidente que van a tener escasas oportunidades de aquí a final de temporada salvo que haya una plaga de lesiones que se acumulen con sanciones en el resto de componentes del plantel.

De todos ellos, el caso que más llama la atención es el Alberto Soro. El maño ha tenido más continuidad que sus otros dos compañeros. Ha llegado a actuar en once encuentros de los 23 disputados hasta el momento. En siete de ellos fue titular aunque únicamente completó uno, en la séptima jornada ante el Celta de Vigo. Pero desde la jornada 18 pasó a un segundo plano y apenas ha gozado de nueve minutos ante el Elche.

De los tres, el que más encuentros ha sido titular ha sido Soro

Además, si hay una posición que ha sido reforzada es la suya pues tiene por delante en estos momentos a Uzuni, Dani Raba, Antonio Puertas, Rochina y Álex Collado. Jugadores todos ellos que pueden actuar en ambos flancos o en la media punta como le ocurre al de Ejea de los Caballeros. Soro es patrimonio deportivo del club, cuenta con contrato hasta 2025 y en apenas un mes cumplirá 23 años. Lo ideal habría sido una cesión para que se sintiera importante en otro equipo pero no ha sido así y deberá seguir trabajando y esperar su oportunidad...si es que llega.

La decepción

Los casos de Bacca y Eteki son distintos. El primero es, sin duda, la gran decepción de la temporada. Tras pasar por Sevilla, Milán y Villarreal, el ‘cafetero’ estaba llamado a ser el fichaje estrella del conjunto rojiblanco en la presente campaña sobre todo por su trayectoria. Vino para suplir la marcha de Roberto Soldado pero no ha tenido continuidad. Aún no ha marcado en LaLiga Santander (sí en la Copa del Rey) y no parece que su situación deportiva vaya a cambiar. Luis Suárez, Jorge Molina y Arezo va a ser su competencia hasta final de curso y aunque está cómodo en Granada, a sus 35 años y con tan sólo cuatro titularidades, debe cambiar mucho su estatus para poder volver a jugar.

Tanto el camerunés como el colombiano cumplen contrato el príoximo 30 de junio

Por lo que se refiere a Eteki, nunca ha sido santo de la devoción de Robert Moreno. Sólo fue titular en Barcelona pero se lesionó a la media hora. Tuvo problemas musculares que lo mantuvieron alejado de los terrenos de juego ocho jornadas. Desde entonces, únicamente participó entrando desde el banquillo para amarrar el resultado ante el Athletic Club, el Alavés y el Atlético de Madrid. Su competencia es feroz con la llegada de Petrovic que se suma a Maxime Gonalons, Ángel Montoro, Luis Milla e Isma Ruiz.

El camerunés no es el corte de futbolista con buen trato de balón que le guste al entrenador del cuadro granadino. Pero ha decidido quedarse pese a que en junio cumple contrato. Obviamente, y salvo giro de 180 grados, no va a renovar por lo que le esperan cuatro meses en una incómoda situación al igual que, en principio, el resto de compañeros.

Los casos de estos tres profesionales son los daños colaterales de un mercado invernal en el que la entidad nonagenaria ha realizado la mayor inversión de su historia pagando traspaso por hasta tres jugadores. Gestionar una plantilla tan amplia es lo que tiene.