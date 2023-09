El Granada CF femenino remonta y pasa de ronda en la Copa de la Reina

El Granada CF femenino superó la primera eliminatoria de la Copa de la Reina, que tantas alegrías le dio al conjunto de Roger Lamesa la pasada temporada, tras golear a domicilio al Racing Féminas por 1-4 en un encuentro en el que Edna fue la principal artífice de la victoria con un triplete.

El técnico catalán puso en liza a Andrea Romero, Alba Pérez, Marta Carrasco, Isa Álvarez, Esther, Alicia, Ari Mingueza, Lauri, Andrea Gómez, Lucía Ramos y Edna. El choque no pudo empezar peor para las rojiblancas pues a los dos minutos, el cuadro cántabro se adelantó en el marcador. Tocaba remontar para no ser eliminadas pues era un duelo a cara o cruz. El Racing, conjunto de Segunda RFEF, no esperaba dominar tan pronto y buscó defender su renta ante las granadinas que se vieron obligadas a buscar el arco rival.

Acoso

Tras el palo inicial, poco a poco las de Lamesa comenzaron a hacer su fútbol pero les costó llegar al arco rival. Edna, antes de la media hora, no llegó a un gran centro de Lauri. Fue el primer aviso pues en el 32’, de nuevo Edna, lo intentó de cabeza pero se encontró con una gran parada de la portera racinguista Paula Muñoz. El Granada CF puso cerco al arco santanderino y finalmente logró el tanto del empate por medio de la protagonista de todas las acciones ofensivas granadinas, Edna, quien, con la testa, introdujo el cuero en el fondo de las mallas tras un gran centro de Lucía Ramos.

Se hizo lo más difícil pero querían más y lo lograron. Antes del descanso, Alba Pérez puso el cuero en el área para que, quien sino, Edna, lograra un doblete y volteara el resultado para irse al descanso con 1-2 y la sensación de ser superiores a su rival.

Segunda mitad

La segunda mitad fue mucho más plácida. Sobre todo porque la protagonista del choque logró en el minuto 57 el triplete tras un saque de esquina de Alicia que Edna remató a placer. Con 1-3, Roger Lamesa movió el banquillo y dio entrada a Ornella, Naima, Inés Faddi, Nerea Vicente y Cristina Postigo. Tocaba refrescar el equipo para asegurar la eliminatoria que se cerró con un último tanto de Naima a diez minutos del final.