El borrón del Granada CF en Getafe, marcado por las facilidades defensivas al rival

Se cortó la racha de siete jornadas sin perder del Granada CF en Getafe. Y lo hizo con una imagen de equipo que concedió demasiado a su rival. Los rojiblancos sufrieron mucho a nivel defensivo en el Coliseum Alfonso Pérez. Su rival tuvo excesivas facilidades que no desaprovechó y así lo reconoció Robert Moreno al término del choque.

Además, no se tuvo la profundidad necesaria más allá del peligro que generó la dupla atacante formada por Luis Suárez y Jorge Molina. El regreso a la competición no le sentó bien pero no hay motivos para preocuparse, al menos de momento. No obstante, se perdió una gran oportunidad de abrir brecha con los perseguidores.

La apuesta

Sin duda uno de los legados que dejará Robert Moreno cuando se marche de Granada aunque espera que tarde mucho que ocurra, es la apuesta que ha hecho este curso por la cantera. Darle oportunidades y minutos de calidad a dos jugadores formados en la base, sin experiencia en la máxima categoría, no es fácil y el técnico catalán lo está haciendo. Aunque no fueron sus mejores partidos, tanto Raúl Torrente como Isma Ruiz son ya uno más en la plantilla. Tienen las mismas opciones de jugar que cualquier otro. De hecho, el primero está cada vez más consolidado y aunque fue cambiado al descanso al tener una amarilla y estar demasiado acelerado, va a provocar que uno de los fichajes del este curso, el peruano Luis Abram, haga las maletas y sea cedido.

En el caso de Isma, dejó en el banquillo a futbolistas como Montoro, Eteki o Monchu, otra de las incorporaciones de este curso. Es cierto que no estuvo al mismo nivel que frente al Atlético de Madrid pero es que el cuero pasó poco por dentro y cuando fue así Luis Milla fue el encargado de tratar a mover a su equipo. Ambos son el orgullo de una afición que ha visto como ha habido alguien en el banquillo de su equipo que no mira los carnet de identidad para dar oportunidades a los canteranos.

El mercado

Quedan menos de diez días para que se cierre la ventana invernal de fichajes y aunque la situación en la tabla clasificatoria no es preocupante a día de hoy, en las oficinas del Estadio Nuevo Los Cármenes comienza a haber movimientos. La experiencia en la entidad, y en muchos clubes de LaLiga Santander, dice que los jugadores que llegan en enero no siempre responden como se esperaba de ellos. El Granada CF no es una excepción sobre todo si lo que se quiere es firmar para reforzar un puesto determinado pero que salga en junio.

Ha llegado Álex Collado que va entrando poco a poco en el equipo y quizá ante Osasuna pueda tener su primera oportunidad de inicio. En la medular hay efectivos suficientes, si sale Abram quedarán cuatro centrales disponibles, por lo que sería en ataque, lo que buscan casi todos, el puesto a completar. Pep Boada y su equipo tienen trabajo por delante pues la competencia es feroz y encima los clubes cuentan con dinero fresco del acuerdo con CVC. Se avecinan días interesantes.

Confianza

Cuando se pierde, son pocas las buenas noticias. Pero la cita en Getafe trajo la tranquilidad para un jugador de la plantilla, quizá de los más importantes, como es Luis Suárez. El delantero colombiano, indiscutible para el técnico y que pasa por ser el que más minutos acumula, llevaba siete encuentros sin marcar. Eso para un delantero es mucho y más con el tiempo que está sobre el terreno de juego. Para un killer eso genera ansiedad y, en ocasiones, demasiado individualismo cuando pisa el área aunque haya otro compañero mejor situado. Y eso le ha ocurrido al ‘cafetero’ en varias citas. Su doblete en tierras madrileñas debe servirle para adquirir ese grado de confianza que todo goleador necesita. Su trabajo es innegable. Se lo deja todo, presiona, trabaja y buen ejemplo de ello fue el segundo tanto que anotó. Pero necesitaba marcar. Lo hizo y ya son seis los tantos que lleva en su haber uno de los patrimonios deportivos de la entidad.

Gran detalle

Jorge Molina regresó a la que fue su casa durante cuatro campañas. Cuando llegó a Granada en el verano de 2020 lo hizo tras rescindir su contrato con el club del sur de Madrid. Los rojiblancos le ofrecieron dos años y no se lo pensó. Pese a ello, la afición getafense lo recibió como uno de sus ídolos. Coreó su nombre en el minuto 19 que era el dorsal que usó cuando defendía los colores azulones. Incluso en un fondo sacaron una pancarta de apoyo reconociendo así su labor. Aunque no es mucho de expresar sus sentimientos, a buen seguro que le llegó pues no suele ser habitual que ocurran estas cosas. A sus casi 40 años, es un referente allá por donde pasa.

Otro parón

En ese calendario tan extraño que hay esta temporada, al que se une unos horarios que a veces nadie entiende, tras la disputa del duelo de este próximo domingo a las 14:00 horas ante Osasuna, de nuevo habrá descanso y no se volverá a competir hasta el 6 de febrero. Dos semanas para preparar la cita del Santiago Bernabéu. Demasiado tiempo para un equipo profesional, que si no juega competiciones europeas y cae eliminado de la Copa del Rey como es el caso del Granada CF, le rompe el ritmo. Son muchos los entrenadores que se están quejando, el último Carlos Ancelotti y con razón.