Uno de los motivos que han provocado que la afición del Granada CF se sienta identificada con su equipo esta temporada, resultados al margen, es el compromiso de los jugadores que dirige Diego Martínez. El no darse nunca por perdido, el saltar al campo con molestias cuando sería muy fácil borrarse y, sobre todo, la capacidad para darlo todo ha hecho que, pase lo que pase al final del curso, la gran mayoría de los seguidores que acuden a Los Cármenes queden más que satisfechos con la campaña realizada.

Y más teniendo en cuenta los dos últimos años que han 'disfrutado' bajo el mandato de Jiang Lizhang. Pero pocas veces se ve tan claro dicho compromiso como el pasado domingo en la figura de un jugador: Joaquín José Marín Ruz, más conocido como Quini, que jugó lesionado y no sólo aguantó el tipo como pudo sino que fue determinante para salvar un punto ante el conjunto de Pepe Mel.

Parte de guerra

Quini hizo un gran esfuerzo por jugar pese a que se le vio mermado en muchas fases del choque, especialmente en la recta final. Hubo momentos en los que tuvo que frenarse y no podía perseguir a su par que, en ocasiones, era Rubén Castro, probablemente el futbolista con mejor salario de LaLiga 1|2|3. Los cambios de dirección y las frenadas bruscas le dolían especialmente. Pero el jugador nacido en Fernán Núñez aguantó como un coloso y terminó siendo el protagonista. Pero este lunes, cuando el club dio el parte de lesionados, el cordobés estaba de nuevo en la lista de lesionados por un esguince de tobillo. Aunque son datos que no trascienden, es más que probable que actuara infiltrado y el esfuerzo le pasó factura. Pero en el corazón de los fieles rojiblancos Quini se ha ganado un hueco por su profesionalidad, que fue reconocida por Diego Martínez en rueda de prensa.

Tanto Quini como Montoro regresan a la lista de lesionados

Un parte de lesionados que asusta: Fran Rico (recuperación de larga duración de rodilla derecha), Álex Martínez (rotura parcial del tendón de Aquiles derecho), Quini (esguince tobillo derecho), Pozo (molestias isquiosural izquierdo), Montoro (edema óseo y esguince tobillo izquierdo) y Bernardo (contractura aductor derecho). Ahí es nada.

El plan de Mel

Si hay un futbolista clave en el juego rojiblanco, ese es Ángel Montoro. El centrocampista valenciano pasa por ser uno de los mejores en su puesto, sino el mejor, y los rivales lo saben. Saber reducir sus prestaciones supone ganar papeletas para, como mínimo, puntuar. Pero hay formas y formas. Porque la entrada que recibió en banda, de espaldas, en una zona intrascendente del centro del campo por parte de Timor era 'naranja'. Posteriormente sufrió un golpe en una acción dividida con un rival y ahí terminó su participación. Su salida cojeando del césped encendió las alarmas del aficionado pues se trata de una pieza fundamental.

La presión

Los resultados de la jornada, especialmente en los duelos que tenían que afrontar Osasuna y Deportivo, provocó que la cita ante los grancanarios fuera clave ya no sólo por acceder al liderato sino por aumentar la renta con sus perseguidores. Una presión que no parece sentar demasiado bien a los de Diego Martínez. De hecho, se están mostrando más fiables a domicilio que en casa con la entrada del nuevo año. En el 2019 ha disputado seis encuentros en casa sumando la mitad de los puntos en Los Cármenes, nueve de 18. Por el contrario, lejos de la instalación del Zaidín ha logrado ocho de quince posibles. Pero es la capacidad ofensiva como local lo que más preocupa. Pues salvo el choque ante el Elche en el que se anotaron dos tantos, en las últimas cuatro citas han marcado dos goles ante su público.

Las quejas

La presión que se sometió una jornada más a Moreno Aragón tras conocerse su designación, sobre todo desde Las Palmas, sirvió como excusa para quejarse de su actuación tras ver como el Granada CF empataba en el último minuto del tiempo reglamentario. Mel tiró la piedra y escondió la mano señalando en rueda de prensa que “según me dicen los jugadores hubo un penalti claro de Azeez, pero no lo vi así que no opino”. Y ahí lo dejó. Se pudo señalar la pena máxima como también expulsar a Timor, autor del 0-1, por la entrada a Montoro. Diego Martínez le contestó que en el Estadio de Gran Canaria el tanto de Rubén Castro fue en fuera de juego pero “esto es así”. Y lo es tanto que el domingo en Los Pajaritos pitará Ocón Arráiz, el colegiado riojano más 'odiado' por la afición granadina tras el 'amigo' Isidro, Díaz de Mera que pitó ante el Sporting. Otra semana más el colectivo arbitral estará bajo sospecha.