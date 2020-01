Siempre se ha dicho que el que no llora no mama. Quizá por ello, cuando una decisión arbitral perjudica a los equipos grandes del fútbol español, tardan poco en quejarse y alzar la voz ante lo que califican como una injusticia. Sin embargo, cuando es al revés, nadie sale a la palestra para reconocer que el colegiado en concreto se ha equivocado a su favor. Es mejor quejarse que afrontar la realidad.

Por ello, si la expulsión que sufrió Germán en el Camp Nou este pasado domingo ante el FC Barcelona le hubiera ocurrido, por ejemplo, a Piqué, el ruido mediático que existiría durante de la semana sería impresionante. Pero no fue así y hay que tragar una vez más. Porque un día después de la famosa acción sobre Messi que le costó la cartulina amarilla al central gaditano, pocos medios y 'especialistas' a nivel nacional defienden la decisión tomada por Pizarro Gómez. Y eso es muy significativo.

Reincidente

No es la primera vez que el colegiado madrileño toma una decisión en contra de los rojiblancos esta temporada. Y eso que ante los de Quique Setién fue el segundo partido que pitó al Granada CF. Frente el Valladolid tuvo una actuación correcta pero fue cuando estuvo al frente del VAR en el duelo ante el Athletic Club en San Mamés cuando se 'graduó'.

Fue el responsable de no informar al colegiado de dicho encuentro, Cordero Vega, de un empujón previo de Raúl García a Domingos Duarte que trajo consigo la reacción del portugués y el penalti famoso que detuvo Rui Silva y que se tuvo que repetir por no pisar la línea de gol.

Aunque lo mejor es la redacción que hizo en el acta tras el choque de la falta que supuso la expulsión. Le mostró amarilla por “derribar a un adversario en la disputa del balón de forma temeraria”. Fue falta, sí, pero temeraria...Y es que era la única forma de justificar su decisión, de ahí que el club vaya a recurrir.

Determinante

Nadie podrá saber nunca si los de Diego Martínez podrían haber sumado el primer punto de la historia del octogenario club en Can Barça de no haber sido expulsado Germán. Pero lo cierto es que, pese al dominio azulgrana, que era innegable, el tiempo iba pasando y la sensación de que los catalanes pudieran marcar no era tan clara. De hecho, pese a los más de mil pases que realizaron, la gran mayoría fueron horizontales y con poca profundidad.

Es evidente que el Granada CF es un equipo incómodo para sus rivales

Es evidente que el Granada CF es un equipo incómodo para sus rivales. Lo ha demostrado en casi todas las jornadas que se llevan disputadas hasta el momento en casa y fuera. Y el último ejemplo lo hizo en el templo culé. Los rojiblancos estuvieron milimétricamente ordenados casi siempre, muy juntos, solidarios y apenas se descompusieron. Esto, hacerlo en Cornellá, Vigo o Valladolid es posible. Pero hacerlo ante un equipo cuya filosofía de juego es mover constantemente al rival de un lado a otro y que cuenta con jugadores de una enorme calidad tiene mucho mérito.

La anécdota

Puede resultar un detalle nimio pero para muchos no lo es. Tras caer por la mínima, el Granada CF le ganó el average particular a todo un Barcelona. Una mera anécdota pero que es la primera vez en la historia que ocurre. El entonces equipo entrenado por Ernesto Valverde cayó en la quinta jornada en Los Cármenes por 2-0, por lo que la segunda vuelta ha comenzado logrando imponerse en los duelos directos entre ambos equipos, aunque no servirá de nada pues ambas entidades viven en dimensiones y tienen objetivos muy distintos.